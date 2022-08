Het gaat om de reputatie. De eer. Een echte hooligan gaat niet op de vlucht als een meisje. Die knokt terug. Maar ja, als ze met messen op je afkomen... Natuurlijk heeft dat consequenties als Fiorentina morgen tegen FC Twente speelt. Maar wat is mythe, en wat is waarheid? Over opnaaien, messentrekkers en wraak.

Het is een vrolijke rode bende die op donderdag 18 augustus door de binnenstad van Florence trekt. Zo'n 2200 Twentesupporters vieren het feit dat hun club weer meetelt in Europa. En waar kan je dat beter doen dan in het heerlijk toeristische en zonnige Florence, de stad van Fiorentina? De Italianen herkennen de passie: ze lachen en filmen de blije tukkers. De sfeer is prima.

Hooligans

Dat was de avond ervoor anders. Een grote groep laat zich fotograferen en filmen voor de Santa Maria del Fiore, de kathedraal op het Piazza del Duomo in hartje Florence. Ze ballen de vuisten, schreeuwen zich de longen uit het lijf: "Enschede! Hooligans! Enschede! Hooligans!" En in de straten rondom gaat het verder. "Fiorentina Twente komt eraan!" En: "Hier is jullie hel, de hel uit Enschede, come on FC Twente, Twente Enschede!"

Het zijn enthousiaste uitbarstingen van supporters die zes jaar lang vernederingen hebben moeten slikken: degradatie naar de eerste divisie, een bijna-faillissement, de denigrerende opmerkingen van grotere clubs over het 'gestolen' kampioenschap. Maar nu telt FC Twente weer mee in Europa en dat zal de hele wereld horen.

Opgejaagd

De hooligans van Fiorentina hebben echter geen boodschap aan oud zeer van die Nederlandse provincieclub. Die zien testosterongedreven machtsvertoon op hun heiligste plaats, de Piazza del Duomo, en dat valt verkeerd… En dus komt het een dag later tot confrontaties. De vrolijke en uitbundige filmpjes maken in de loop van die dag plaats voor verontrustende beelden. Hele hordes Twentesupporters worden opgejaagd door de straten van Florence. Fiorentinahooligans belagen hen met stenen en stoelen en de Twentenaren slaan op de vlucht.



Die video's worden met hoongelach begroet door concurrerende hooligangroepen van andere Nederlandse clubs. "Schijterds." "Ze rennen als wijven." "Boeren lopen altijd weg." "Hahaha zie ze rennen." "Wat een homo's."

In de val gelokt

Te midden van al dat tumult meldt website VoetbalUltras.nl ineens: "Voor degene in Florence: er zijn inmiddels 6 man neergestoken, pas na het verlaten van het stadion op voor scooterrijders die steken schijnbaar om zich heen!" En op hun Instagram-account volgen meer details. "Vanuit verschillende bronnen is zojuist aan ons doorgegeven dat meerdere Twentesupporters zijn neergestoken in Florence. De Enschedeërs werden achterna gezeten door Italianen die enorme messen bij zich droegen van ongeveer 30 centimeter lang. Supporters van FC Twente zijn in een val van de politie getrapt waarna er zeker zes à zeven fans werden neergestoken. Meerdere supporters werden afgevoerd met een ambulance", zo wordt gemeld.

Grote machetes

Wat die 'verschillende bronnen' zijn blijft onduidelijk. Via Facebook en Instagram melden meerdere supporters dat ze bebloede mensen hebben gezien, dat er Twentesupporters zijn behandeld in ambulances. Het geeft de Twentehooligans een goed verhaal om zich op sociale media te verdedigen. "Italianen met messen logisch dat we ff pleite gaan". "Echte Ultra's gebruiken vuisten en geen messen." "Denk je dat Twente met 150 tegen 60 weg zou lopen als het een normaal gevecht zou zijn zonder wapens? Italië vieze messentrekkers." "Ja vind je het gek als ze met grote machetes lopen?"

Corrupt

Maar het is een merkwaardige beschuldiging: de Italiaanse politie zou de bezoekende supporters in de val hebben gelokt? "Ja maar die zijn allemaal corrupt", klinkt het op Facebook. Een filmpje op Twitter laat bovendien zien dat er wel degelijk een confrontatie is geweest tussen tukkers en politie. Maar Italiaanse media geven daaraan een heel andere uitleg.

Volgens de regionale krant Il Tirreno nam een groep van zo'n zeventig Twentefans een verkeerde route naar het stadion. Ze stuitten daarbij op een politiecordon, maar wilden toch per se de kortste weg volgen. De politie kwam met knuppels in actie om ze op het rechte pad te krijgen. Volgens Il Tirreno hadden daardoor vier fans kneuzingen, maar konden ze wel de wedstrijd bijwonen.

'Geen gewonde supporters'

Een dag na de wedstrijd komen FC Twente en de politie Oost-Nederland met een officiële mededeling: "De politie heeft evenals FC Twente geen enkele indicatie dat Twentesupporters in Florence zouden zijn neergestoken. Supportersbegeleiders van de politie die in Twente aanwezig zijn, hebben van hun Italiaanse collega's begrepen dat er geen gewonde FC Twentesupporters zijn opgenomen in ziekenhuizen in Florence."

Vervolgens verwijdert Voetbalultras.nl de berichten over messentrekkende Italianen van haar sociale media-accounts. Waarom de site de berichtgeving intrekt is niet duidelijk: de redactie was niet bereikbaar voor commentaar.

In coma

Betekent dit nu dat het hele messenverhaal inderdaad nooit gebeurd is? Diverse Twentesupporters zeggen wel degelijk bebloede tukkers te hebben gezien. Er wordt zelfs een naam genoemd, Bas uit Denekamp. Hij zou in coma in het ziekenhuis liggen. Maar dat blijkt helemaal niet waar te zijn: Bas is kerngezond teruggekeerd naar Nederland.



Insiders weten te melden dat er echt wel gevochten is. Een harde kern van hooligans is buiten de club om naar Florence gereisd en die hebben geknokt met mannen met bivakmutsen en wapens. Die mannen zijn wel degelijk gewond geraakt. Maar of daar messen aan te pas zijn gekomen blijft onduidelijk: de harde kern praat niet met buitenstaanders en al helemaal niet met de pers. En omdat ze geen clubkaartjes hadden is het geen wonder dat politie en de club van niks weten.

Reputatieschade

Maar messen of niet: de reputatieschade door het wegrennen in Florence doet pijn. Het is gezien door rivaliserende hooligans, de beelden zijn nog steeds overal te vinden. En dus zijn de meest fanatieke hooligans donderdag uit op wraak.

Plastic 'glazen'

De politie wil niet ingaan op vragen van deze krant over het vermeende supportersgeweld in Florence. Politie en gemeente Enschede willen evenmin ingaan op vragen over een mogelijke confrontatie tussen supportersgroepen. Er lijken ook geen bijzondere maatregelen genomen: de Italiaanse fans zijn van harte welkom in de binnenstad, waar handhavers aanspreekbaar zijn voor vragen. Wel is de horeca gevraagd om bier in plastic 'glazen' te tappen, zodat daar geen ongelukken mee kunnen gebeuren. Bij De Grolsch Veste wordt een fanzone voor de Italianen ingericht, vanaf 16.00 uur.

Hoeveel Italiaanse fans naar Enschede komen is niet bekend. Er waren duizend plaatsen gereserveerd in het uitvak van De Grolsch Veste, maar volgens FC Twente komen er slechts vijfhonderd Fiorentinafans. De rest kijkt thuis, want de wedstrijd wordt live uitgezonden op de Italiaanse tv.

'Veilig en in goede sfeer'

De officiële reactie van de gemeente Enschede op vragen van deze krant luidt: "Samen met de Politie Oost-Nederland en FC Twente treffen we als gemeente de nodige voorbereidingen om de Europese wedstrijd van FC Twente veilig en in goede sfeer te laten verlopen. Zo zijn donderdag de handhavers van de gemeente aanspreekbaar voor horecaondernemers en bezoekers in de binnenstad. Vooraf informeren we alle Italiaanse supporters, die een toegangskaartje hebben gekocht voor de wedstrijd, zo goed mogelijk over de regels en gebruiken in de stad en in De Grolsch Veste. Daarnaast heeft burgemeester Roelof Bleker in een brief aan alle horecaondernemers in de binnenstad gevraagd om donderdag 25 augustus van 12.00 uur tot vrijdagochtend 7.00 uur op de terrassen alleen plastic bekers te gebruiken. Bij De Grolsch Veste is voor de bezoekende Italiaanse supporters vanaf 16.00 uur ook een fanzone ingericht. Ook zijn er in omgeving van De Grolsch Veste speciale parkeervoorzieningen getroffen voor Italiaanse supporters die met auto's of bussen de reis naar Enschede maken."