Ze woonde in Londen, New York en Hongkong en werkte in het internationale bedrijfsleven. Nu leeft de Nijmeegse Kim van Dijk (29) op het Griekse eiland Paros, waar ze een stuk land ecologisch bewerkt en verstoten boerderijdieren opvangt. De kiem voor dit nieuwe leven ligt in Berg en Dal.

Dit artikel is afkomstig uit de Gelderlander. Elke dag verschijnt een selectie van de beste artikelen uit de kranten en tijdschriften op NU.nl. Daar lees je hier meer over.

Groter kan het contrast niet zijn: van het mondaine leven in een metropool naar een eenvoudig bestaan op Griekse platteland. Kim van Dijk legt zich daar toe op permacultuur, een benaderingswijze gestoeld op natuurlijke ecosystemen en oude tuinbouwmethodes die samen voor een veerkrachtig geheel zorgen.

Ze plant fruitbomen die samen een voedselbos moeten vormen. Met hulp van wormen en keukenafval maakt ze compost om het uitgeputte land te verbeteren. De dieren van de opvang begrazen het land en zorgen voor mest.

Gevloerd door chronische ziekte

De kiem voor dit leven met de natuur werd een paar jaar geleden gelegd in de bossen van Berg en Dal. Daar wandelde Kim van Dijk toen ze tijdelijk was teruggekeerd naar haar ouderlijk huis om te herstellen van ernstige gezondheidsklachten.

Van Dijk groeide op in de regio Nijmegen, was gaan studeren in Amsterdam en Londen en had daarna een internationale loopbaan. Ze had een mooie managementfunctie in Hongkong toen ze werd gevloerd door een chronische ziekte.

Endometriose heet de kwaal, een aandoening waarbij weefsel dat lijkt op baarmoederslijmvlies op andere plekken in de buikholte groeit. Het veroorzaakt pijnlijke ontstekingen. "Ik werd gedwongen tot stilstand en kon niet anders dan me richten op simpele, dagelijkse dingen", zegt Van Dijk.

"Op een moment dat ik veel pijn had, werd me een hormoonbehandeling aangeboden waarbij ik bijverschijnselen zou krijgen die vergelijkbaar zijn met de menopauze. Ik zag daar zo tegenop dat ik eerst een natuurlijke methode met een speciaal dieet wilde proberen. En na twee weken plantaardig eten was de pijn weg! Zo groot is kennelijk het effect van dierproducten op mijn lichaam. Dat heeft me geleerd hoe belangrijk het is om samen te werken met de natuur."

Twee bekende Nijmeegse grootmoeders

Zo ontstond bij haar het ideaal om zelf land te bewerken en zelfvoorzienend te worden. Hoe ze uiteindelijk op Paros terecht kwam? Heel simpel. Ondanks haar Nederlandse naam heeft Kim van Dijk deels Griekse wortels.

Haar grootmoeder van moederskant is Catharina Dracopoulou. In de jaren negentig was zij ombudsvrouw voor de gemeente Nijmegen en kwam veel in de openbaarheid. Dracopoulou heeft een familiehuis op het eiland en leeft er een deel van het jaar. Dat maakte het makkelijker voor Van Dijk om zich daar te vestigen.

Kim van Dijk met een fruitoogst op haar boerenland op Paros. Kim van Dijk met een fruitoogst op haar boerenland op Paros. Foto: eigen foto

De families van moeders- en van vaderskant hielpen haar met de aanschaf van een geschikt stuk land. Haar andere grootmoeder was Truus van der Sanden, een bekende makelaar in Nijmegen. Zij overleed in 2019. Kims vader, Arnoul van Dijk, is nog steeds actief in het makelaarsbedrijf.

Eind 2020 kon ze een stuk grond kopen in het heuvels van Paros. Landbouwgrond die was uitgeput door intensief gebruik. Mesovounia heet het terrein, wat Grieks is voor 'tussen de heuvels'. Aanvankelijk bestierde Van Dijk dit project met haar toenmalige partner Jack, inmiddels doet ze het alleen.

Ezels met vastgebonden poten

Mesovounia is een natuurreservaat en dierenopvang. De eerste fruitbomen staan er. Ook heeft Van Dijk eikels geplant voor zaailingen om de oorspronkelijke eikenbossen van Paros in ere te herstellen. En ze houdt afgedankte boerderijdieren. Een paar katten en honden, kippen, kalkoenen, eenden, twee schildpadden en vijf ezels.

Boerderijvee wordt in Griekenland niet altijd vriendelijk behandeld. Een schrijnend voorbeeld is het zogeheten 'hobbling', waarbij poten aan elkaar zijn gebonden zodat ze niet kunnen wegrennen. Dat gebeurt bij ezels, koeien, geiten. Deze praktijk is inmiddels bij wet verboden maar komt nog veel voor.

"De poten van mijn ezel Antoine zaten vol littekens van die touwen", zegt de boerin. "Nu kan hij vrij door de heuvels hollen. Dat is zo mooi om te zien." Ze kan niet oneindig veel dieren houden op het terrein en zoekt via crowdfunding naar middelen om meer land te kopen voor een dierenopvang.

Om geld binnen te halen voor haar landbouwproject, is ze workshops en educatieve projecten aan het opzetten. Daarnaast onderzoekt ze de mogelijkheid om bij internationale organisaties subsidie voor natuurherstel aan te vragen. Plannen heeft ze genoeg. Inmiddels liggen er zonnepanelen, het streven is dat Mesovounia helemaal zelfvoorzienend wordt.

Het ecologisch verbouwen leert ze door er veel over te lezen en gewoon te doen. "Het heeft mijn interesse, ik wil het weten en leer continu", zegt ze. "Een oude dame uit de buurt brengt me veel bij over hoe je hier groenten kweekt en hoe je moet snoeien. Zij weet precies welke planten je kunt eten. Vroeger trokken vrouwen de heuvels in om kruiden en wilde planten te verzamelen, 'horta' noemen ze dat."

De plaatselijke bevolking en ook de politie staat welwillend tegenover het ecoproject, aldus Van Dijk. "Mensen brengen me fruitbomen en planten. Ik hoop dat Mesovounia voor hen een inspiratiebron wordt omdat ook hun oude landbouwtradities worden toegepast."