Het lijkt hier wel Zuid-Frankrijk! Wijnboeren zien hun druiven er fantastisch bij staan. Door de hitte en de droogte wanen de wijnstokken zich in de Bordeaux of Provence. Als gevolg van de klimaatverandering wordt Nederland steeds meer een wijnland, al betekent mooi weer niet automatisch een superoogst.

Wim Marijnissen, van Wijnbouwers der Lage Landen, is vooralsnog zeer positief: "Het is een uitzonderlijke zomer, met prachtig weer. Door de droogte hebben we nog helemaal geen last van schimmels."

Wijn maken wordt steeds populairder, merkt Marijnissen. "Onze vereniging telt momenteel bijna 1000 leden. De afgelopen vier jaar is het ledenaantal verdubbeld. Het is hip om wijn te maken, zelf een eigen label te hebben. En de wijn wordt steeds beter, door betere druivensoorten, betere grondkwaliteit en zeker ook: een beter wijnklimaat."

Beruchte fruitvlieg

In Waarder, midden in het Groene Hart, is wijnboer Gijspiet van Os (58) ook enthousiast. Hij heeft 300 wijnstokken en stevent af op een geweldige oogst. Tenminste, als hij de vogels en wespen uit zijn druiven kan houden. En niet te vergeten: de Suzuki fruitvlieg, berucht onder wijnbouwers. "Het vogelnet zit er al op", wijst Van Os. "En het Suzukinet volgt binnenkort. Hopen dat het goed gaat."

Het werk als wijngaardenier wordt wel een stuk leuker, met superzomers als deze, vindt de wijnboer. "Neem 2018, een geweldig wijnjaar. Misschien wordt dit jaar nóg beter."

Collega-wijnmakers Peter Kramer en Jan de Vries hopen dat ook. Beiden hebben een wijngaard achter hun huis in sierteeltdorp Boskoop. De wijndruif als nieuwe trendplant? Het zou zomaar kunnen, want fruitplanten worden steeds populairder. Al moet er voor wijn nog wel wat meer gebeuren, zegt Kramer. "Het gaat nu hartstikke goed, maar als we veel regen krijgen gaat het alsnog mis met de oogst."

Cruciaal

De Vries wil ook niet te vroeg juichen. "Mijn druiven staan er heel goed bij, maar we zijn er nog niet. Augustus en september zijn cruciaal voor het oogstresultaat." De Boskoper heeft een eigen wijnlabel, De Dryaden. "Niet commercieel, ik verkoop mijn wijn niet, maar gebruik het voor speciale gelegenheden of geef het cadeau."

Wijnbouwer Ton van der Lubbe uit Reeuwijk noemt het 'elk jaar weer spannend'. Hij heeft 40 wijnstokken op een moestuincomplex. "Ik maak rood, wit en rosé. Ik zit hier op veengrond en dat is eigenlijk slechte grond voor wijnbouw, maar de laatste tien jaar wordt de wijn steeds beter." Van der Lubbe maakt wijn sinds 2005. "Ik heb workshops en cursussen gevolgd en geïnvesteerd in gistkuipen en wijnpersen. Het is een heel leuke hobby, maar wel zeer intensief."

Vogelnet

Hij heeft in zijn wijngaard het vogelnet inmiddels uitgerold. "De Suzuki fruitvlieg kan daar gewoon doorheen, maar die is hier nog nooit gesignaleerd. Afkloppen."

Wijnboer Gijspiet van Os uit Waarder hoopt op een superoogst. Wijnboer Gijspiet van Os uit Waarder hoopt op een superoogst. Foto: Frank de Roo

Verenigingsman Wim Marijnissen ziet trends in de Nederlandse wijnbouw: "Heel veel biologische teelt. Wijnbouw zonder bestrijdingsmiddelen en met veel aandacht voor biodiversiteit." Het werken aan betere druivenrassen is een andere trend. Door veredeling wordt de kwaliteit steeds beter, zegt Marijnissen. "De druiven worden meer schimmelbestendig en klimaatbestendig." Wijnmakers, ook hobbyisten, worden steeds professioneler: ook een trend. "Er is veel aandacht voor de grondkwaliteit en teeltbescherming met netten of troszakjes."

Daar weet Gijspiet van Os alles van. "Normaal doe ik geen netten over mijn druiven, het is riskant als het vochtig is. Het verdampt dan minder goed. Maar nu de kans op een superoogst zo groot is, wil ik er alles aan doen."