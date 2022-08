Gebrekkige informatie en een onnavolgbaar zorgsysteem. Buitenlandse studenten lopen nog steeds tegen muren op. In een enquête geven deze studenten ook aan vaak mentale problemen te hebben en zich niet thuis te voelen in Nederland.

Dit artikel is afkomstig uit Trouw. Elke dag verschijnt een selectie van de beste artikelen uit de kranten en tijdschriften op NU.nl. Daar lees je hier meer over.

Heb ik een Nederlandse zorgverzekering nodig of niet? Veel van de buitenlandse studenten die dit jaar meededen aan een onderzoek naar hun beleving weten het nog steeds niet. En hoe vind je als nieuwkomer snel even een huisarts?

Het woud aan zorgregels springt eruit als klacht in het jaarlijkse onderzoek onder internationale studenten dat een aantal belangenorganisaties voor studenten liet uitvoeren. Een ander groot pijnpunt is natuurlijk de kamernood. Een aantal studenten gaf aan oplichtingspogingen te hebben meegemaakt. Vooral internationale studenten zijn een geliefde doelgroep voor malafide kamer-advertenties.

Dat zijn ook de vragen die Jelle Haisma het meeste krijgt. Nadat hij zelf een Erasmusjaar deed in de Slowaakse hoofdstad Bratislava meldde hij zich terug in Groningen voor het Erasmusnetwerk van internationale studenten. Als Nederlander wordt hij vaak bevraagd over kamernood en zorg. "Het Nederlandse huisartsensysteem is niet iets dat je zomaar begrijpt als je het niet gewend bent."

Zorgwekkende signalen

Het aantal respondenten lag dit jaar laag, met 229. Algemene conclusies voor de meer dan 110.000 internationale studenten van het voorbije collegejaar vallen dan ook niet te trekken. Maar de signalen zijn herkenbaar en zorgwekkend, zegt Terri van der Velden van het Interstedelijk Studenten Overleg (ISO), een van de studentenkoepels die het onderzoek lieten uitvoeren.

Nuffic, de organisatie voor internationalisering van het onderwijs, herkent de problemen. Met name het welzijn van de buitenlandse studenten is een terugkerend probleem. Binnen een zogenoemd 'mobstacle-netwerk' probeert Nuffic in samenwerking met alle betrokken partijen zoveel mogelijk obstakels weg te nemen. Binnenkort wordt dat ook uitgebreid met welzijnswerkers.

De respondenten gaven namelijk in meerderheid aan mentale problemen te ervaren. Een deel noemt de coronamaatregelen als oorzaak, maar ook werkdruk en gebrek aan sociaal contact spelen een rol. Ruim een kwart van de studenten die meededen aan het onderzoek voelt zich niet thuis in Nederland.

Pijnpunt: contact met Nederlanders

Een pijnpunt daarbij is het contact met Nederlanders. Ook in eerdere onderzoeken kwam dat al terug: Nederlanders zijn niet zo internationaal georiënteerd als ze denken. In een sociale context hechten huisgenoten en studentenverenigingen er vaak sterk aan om Nederlanders te spreken, voor internationale studenten zijn er internationale huizen en verenigingen.

Respondenten willen graag een meer gemixte cultuur, stelt het rapport. Een respondent pleit ervoor Nederlandse studenten voor te lichten hoe lastig het kan zijn voor internationale studenten. "De meesten begrijpen het niet en gedragen zich niet inclusief."

Van der Velden van ISO pleit voor een veel betere informatievoorziening aan internationale studenten, en meer aandacht voor hun welzijn: "De focus van het gesprek ligt vaak op hoe het onderwijssysteem onder de explosieve groei aan internationale studenten lijdt, maar de studenten gaan er zelf ook aan onderdoor. Internationale studenten worden nu nog te veel als tweederangsstudenten behandeld."

'Soms krijg ik toch weer antwoord in het Nederlands'

Hannah Jelkmann, studeert Liberal Arts and Sciences in Groningen

Heel herkenbaar waren de uitkomsten voor de Duitse Hannah Jelkmann, voorzitter van het Erasmus-netwerk van internationale studenten in Groningen. "Toen ik mij voor het eerst meldde bij mijn Nederlandse huisarts was er ook grote verwarring over mijn verzekering. Het was niet duidelijk wat we ermee aan moesten."

Ook over de veelgenoemde 'Dutch only'-houding kan ze meepraten. "Ik voel me hier wel thuis, maar ken veel mensen die dat gevoel niet hebben. Het is dan ook heel duidelijk merkbaar dat je niet aan alles kunt meedoen als je geen Nederlands spreekt. Ik begrijp echt dat mensen met elkaar hun eigen taal willen spreken, dat heb ik ook als ik een Duitser ontmoet. Het is toch wel teleurstellend wanneer ze Nederlands blijven praten in mijn aanwezigheid. Sommigen weigeren echt, dan stel ik een vraag in het Engels en krijg ik in het Nederlands antwoord. Op deze manier gooien ze je in het diepe. Ik wil ook echt wel de taal leren, maar dat kan alleen in kleinere stappen."

'Ik had het geluk om in een huis met Nederlanders terecht te komen'

Margherita Capacci, MA journalism in Groningen

De Italiaanse Margherita Capacci beschouwt zichzelf een beetje als een uitzondering: ze heeft namelijk een kamer, en nog wel met Nederlandse huisgenoten via wie ze andere Nederlanders ontmoet. Ook doen relatief veel Nederlanders haar Engelstalige studie, en die staan open voor contact met buitenlanders. "Dat heeft niet iedereen. Ik merk dat het voor veel anderen moeilijk kan zijn om Nederlanders te leren kennen."

Als student maakte ze gebruik van haar Italiaanse zorgverzekering, maar toen ze een bijbaan nam hoorde ze van een collega dat ze de Nederlandse basisverzekering nodig had. "Mijn werkgever had dat niet gemeld. Ik had ook collega's die het ook niet wisten. Sommigen moesten achterstallige premie betalen. Het aanvragen was lastig. Het systeem is er niet op berekend dat je niet Nederlands bent. Soms heb je zelfs een Nederlands telefoonnummer nodig om de hulplijn te kunnen bellen."