In het nieuwe seizoen Chateau Meiland gaan we meer van dochter Montana zien, maar wel in minder afleveringen: twee keer per week De Meilandjes bleek te veel. Martien: 'Pas als de kijkcijfers instorten, stoppen we.'

Dit artikel is afkomstig uit Veronica Superguide. Elke dag verschijnt een selectie van de beste artikelen uit de kranten en tijdschriften op NU.nl. Daar lees je hier meer over.

De rode draad in het nieuwe seizoen Chateau Meiland, dat vanaf 29 augustus twaalf weken lang op SBS6 te zien is, is het huwelijk van dochter Maxime en Leroy Molkenboer. "Verder hebben we de overdracht van het chateau in Frankrijk gehad, zijn we weer verhuisd", zegt Erica, waarna Martien haar zin afmaakt. "Het wordt een serie met een lach en een traan. Op het huwelijk van Maxime en Leroy liet ik een traan van geluk. Op de begrafenis van mijn schoonmoeder een traan van verdriet." Erica: "Dat kwam er ook nog onverwachts tussendoor. Maar het wordt volgens mij hartstikke leuk."

Méér Montana

In tegenstelling tot het vorige seizoen is de familie nu slechts één keer per week te zien op maandag: de donderdagavonduitzending is geschrapt. "Gelukkig wel", zegt Erica. "Twee keer per week is te veel. Laat de mensen maar gewoon naar de maandagavond uitkijken." In het nieuwe seizoen is er een grotere rol voor oudste dochter Montana, die minder is gaan werken in haar cadeau- en interieurwinkel. "Dat kind was alleen maar aan het werk", zegt Martien. "Ze werkt nu vier in plaats van zeven dagen. De vorige keer zat ze niet in de leader, nu wel. De nieuwe leader wordt overigens pas na aflevering vijf geïntroduceerd, op het moment dat we naar ons nieuwe huis in Noordwijkerhout zijn verhuisd."

Erica: "Montana vindt het leuk dat ze er nu wat vaker in zit. Ook als er geen camera's zijn, zijn de kinderen hier bijna dagelijks. Ze genieten enorm van ons nieuwe huis. Wij hebben ook gezegd: 'We gaan hier niet meer weg, we gaan niet meer verhuizen.' Maar niemand gelooft ons, want dat hebben we al vaker gezegd. In ons vorige huis zei Martien ook: 'Hier blijf ik tien jaar wonen.' Nou dat heeft elf maanden geduurd." Martien: "Dit huis ligt lekker van de weg af, we hebben ook een heel goed hek, dus we hebben hier geen last van fans. Dat is zo'n verrijking."

Zij van Ik Vertrek

Het geheim achter het succes van Chateau Meiland is regisseur en voormalig Goudkust-acteur en Fox Kids-presentator Timon Moll. Hun gezamenlijke band begon al in 2006, nadat Martien en Erica zich hadden opgegeven voor Ik Vertrek. Voor Martien en Erica betekende dat een avontuur in Frankrijk, waar ze in de buurt van Vierzon een chambre d'hôtes wilden beginnen. Maar niet voordat Ik Vertrek-regisseur Moll proefopnames kwam maken in de toenmalige woonwinkel van Martien en Erica in Noordwijk.

Na hun vertrek naar Frankrijk zagen de Meilandjes en Timon elkaar jaren niet. "Tót ik hoorde dat de familie een realitysoap op de markt wilde brengen", aldus Timon. "Toen heb ik producent Vincent TV gebeld en gezegd: 'Er is er maar één die dit kan doen, dat ben ik.' Op dat moment hoorde ik dat Martien ongeveer hetzelfde had gezegd en alleen met mij wilde werken. Terwijl we elkaar dertien jaar niet hadden gezien! Heel bijzonder."

De rest is intussen geschiedenis. Chateau Meiland groeide aan de hand van regisseur Timon uit tot een doorslaand succes en won in 2019 zelfs een felbegeerde Gouden Televizier-Ring, nog geen half jaar na de eerste aflevering. "Timon voelt ons goed aan en weet hoe hij alles in elkaar moet draaien", zegt Erica. "Hij is overal bij en noteert alles in zijn telefoon. Martien zei weleens tegen mij: 'Wat zit hij vaak op zijn telefoon, hè?' Maar daar noteert hij alle mogelijke scènes en gebeurtenissen in, die hij dan weer doorgeeft aan het montage-team. Hij werpt ook een laatste blik op de eindmontage. Timon staat altijd achter de camera en stelt ons soms wat vragen, waar wij dan weer antwoord op geven."

Hoe lang de Meilandjes nog op tv te zien zijn, is afhankelijk van het aantal kijkers. "Zolang wij ver boven het miljoen scoren, blijven we doorgaan", zegt Martien. "Als de kijkcijfers instorten, stoppen we. Maar over vijf jaar bestaat Chateau Meiland niet meer, hoor. Dan ben ik lekker met de kleinkinderen bezig, misschien hebben Montana en Dirk dan ook wel een kind. Daarnaast blijf ik dan Wie van de 3 doen en daar blijft het bij. Dag. Ik heb nu soms al het gevoel dat ik met één been in het graf sta."

Martiens gillende zelf

In Chateau Bijstand leefde de familie een maand lang op bijstandsniveau in een rijtjeshuis. Martien, Erica en Maxime zetten zich in deze periode in voor Help Ons Helpen, een stichting die materiële en geestelijke hulp wil verstrekken aan noodlijdende personen of gezinnen. Ook hielpen ze Stichting Babyspullen, die van gebruikte en nieuwe babyspullen startpakketten maakt voor (aanstaande) ouders die het financieel lastig hebben.

"Chateau Bijstand heeft ons meer naamsbekendheid én donateurs opgeleverd", zegt operationeel directeur van Stichting Babyspullen Marilia Bischot. "We hebben door het hele land 250 inzamelpunten voor babyspullen in de vorm van een rode kliko. Ook Maxime Meiland heeft zo'n kliko bij haar woning in Noordwijk staan, zodat mensen bij haar kunnen doneren. Zij brengt het dan eens in de zoveel tijd langs."

Bij Stichting Help Ons Helpen hadden ze meer van de samenwerking met de Meilandjes verwacht. "Het heeft ons geen enkele nieuwe donateur opgeleverd", zegt bestuurslid Patries Gerrits. "Dat heeft ons ook verbaasd, er keken toch een hoop mensen. De Meilandjes zijn leuker in het echt dan wanneer er een productieteam bij is. Dan worden ze opgejut en beginnen ze onderling te kibbelen. Maar ze kunnen zonder cameraploeg juist erg goed klussen en flink doorwerken. Je ziet Martien op tv altijd gillen en doen, zo is hij zonder cameraploeg niet."

Het leven op bijstandsniveau heeft Martien en Erica wel een blijvende verandering opgeleverd. "Ik ga sindsdien veel vaker op de elektrische fiets naar de Lidl", zegt Martien. "Dan denk ik: waarom zou ik dure producten kopen terwijl het ook goedkoop kan?"

Terug naar Frankrijk?

Speciaal voor de sleuteloverdracht van het chateau in Frankrijk keerden de Meilandjes onlangs nog een keer terug naar hun voormalige woonomgeving in de buurt van Limoges. "Leuke lui, joh, die het gekocht hebben", zegt Martien. "Heel leuke mensen uit Eersel, Noord-Brabant." Erica: "Een notaris die net met pensioen is en zijn vrouw."

De nieuwe bewoners gaan er volgens Erica geen B&B van maken. "Ze gaan het als vakantiehuis gebruiken. Dan nemen ze de hele familie mee, er is ruimte genoeg. We appen nog geregeld en we gaan er ook nog een keer heen." Martien: "Misschien wel met een cameraploeg, dat is toch leuk! Dan kunnen die mensen ook vertellen hoe zij het in Limoges vinden."

Het nieuwe seizoen van Chateau Meiland start 29 augustus op SBS6. Je ziet de avonturen van Martien, Erica, Maxime én Montana elke maandag, rond 20.30 uur.