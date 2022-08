Een gezonde lunch waarbij uitbundig groenten worden uitgeserveerd. Ondernemer Rob Baan schenkt zijn werknemers dagelijks zo'n vitamine-injectie. De gratis maaltijd wordt echter duur betaald. In hoger beroep oordeelde het gerechtshof deze week dat de eigenaar van Koppert Cress hiermee verkapt loon betaalt. In vier jaar heeft Baan zo'n 100.000 euro achterstallige loonbelasting aan de staat moeten betalen.

Het is de wereld op zijn kop, vindt Baan. De Arbodiensten en ook de Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid juichen het verstrekken van gezonde, gratis maaltijden toe, vertelt hij. Het past in het beleid om werknemers gezond te houden. Het past ook prima in het preventiebeleid, waar steeds meer belang aan wordt gehecht. Het bezorgt de samenleving enorme gezondheidswinst en zeker op termijn een enorme besparing op de ziektekosten.

Cassatie

De ondernemer uit Monster is verbaasd dat de rechters ook in hoger beroep hun oren hebben laten hangen naar de Belastingdienst. "Zowel bij de rechtbank als het gerechtshof heb ik me laten bijstaan door een advocaat. De juridische kosten lopen daardoor fors op. Maar dit is voor mij een principekwestie. Mede op advies van mijn advocaat tekenen we daarom cassatie aan. We denken bij de Hoge Raad alsnog aan te kunnen tonen dat de andere rechters zich vergissen."

Rob Baan vindt dat adeldom verplicht. Als hij al geen gezonde maaltijd serveert, wie doet het dan wel? Zijn bedrijf Koppert Cress is een van de boegbeelden van de tuinbouwsector in Nederland. De producent van innovatieve microgroenten uit het Westland is wereldwijd actief. "Het promoten van gezond eten is heel belangrijk", vindt Baan. "Nederland is een tuinbouwland bij uitstek, wij exporteren groenten naar tal van landen. Tegelijkertijd hebben wij per hoofd van de bevolking zo'n beetje de laagste groenteconsumptie van Europa. Ook veel beleidsmakers vinden dat dit echt moet veranderen."

Voorbeeldbedrijf

In de ideale situatie zouden volwassenen minimaal 400 gram groenten per dag moeten eten. "Dat lukt niet als je, zoals veel Nederlanders doen, zowel 's ochtends als tussen de middag een paar boterhammen eet", legt Baan uit. "Wij serveren daarom een lunch waarin 250 gram groenten is verwerkt. Diverse ministeries propageren de gezonde kantine en zien ons als voorbeeldbedrijf. Maar wat de ene overheid stimuleert, wordt door een andere overheid in de vorm van de Belastingdienst onmogelijk gemaakt."

Ook op basisscholen verzorgt Rob gezonde lunches. Foto: Merel Klijzing

Rob Baan trekt 3,50 euro per lunch uit voor zijn werknemers. Op jaarbasis vertegenwoordigt de gratis maaltijd voor werknemers met een fulltime contract een waarde van zo'n 800 euro. De Belastingdienst spreekt van 'verkapt loon', vanuit de redenering dat andere werknemers in Nederland zelf hun lunch betalen.

Rob Baan: "Je hebt als werkgever een belastingvrije som die je aan je personeel mag besteden. Je kunt denken aan een feest of een kerstpakket. Dat geld is vrij snel op en je kunt uit dat budget de maaltijden niet bekostigen. Ik vind het niet erg om iets extra's te betalen, maar in het huidige systeem moet ik bovenop de waarde van de lunch 80 procent belasting betalen. Dat kan volgens mij niet de bedoeling zijn."

De ondernemer hoopt van harte op een doorbraak bij de Hoge Raad. "Als er jurisprudentie is, kunnen alle andere bedrijven in Nederland eveneens gratis gezonde maaltijden gaan aanbieden. Ik ben hier al een jaar of vijf mee bezig en ik geef niet op. Diep in hun hart moeten ook de medewerkers van de Belastingdienst beseffen dat de huidige opstelling inconsequent is en tegen de belangen van de volksgezondheid ingaan."