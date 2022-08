In Nijkerk noemen ze hem 'Willie Wortel'. Voor het op de markt brengen van zijn laatste uitvinding, een 'energieschutting', had Bert Veenma geen beter moment kunnen bedenken. Hij claimt daarmee tot 80 procent op de gasrekening te kunnen besparen.

Onlangs ontving de Hoevelaker (60), mede-eigenaar van VITbouw Installatietechniek in Nijkerkerveen, voor zijn vinding een bijdrage uit een fonds van de gemeente Amersfoort dat vernieuwende, duurzame ideeën beloont.

Duurzaam is zijn uit aluminium stroken opgebouwde schutting zeker. Vanuit deze schutting, die energie haalt uit de buitenlucht en zonneschijn, gaan twee leidingen de grond in naar een warmtepomp. Deze regelt vervolgens de toevoer van warm water naar de cv en de kraan.

Deze methode levert niet alleen een flinke gasbesparing op, aldus Veenma ('voor een gezin met twee kinderen minstens 500 euro per jaar'), maar is ook nog eens geluidloos. Een warmtepomp met buitenunit maakt namelijk veel lawaai.

Eureka!

De schutting is het resultaat van een klassiek eurekamoment. "Een paar jaar geleden kreeg ik een opdracht om een woning in Amsterdam te verwarmen met zonnepanelen, die ook stroom opwekken. Daarvoor moest ik 36 vierkante meter aan dakoppervlak hebben. Maar er was niet meer dan twintig vierkante meter beschikbaar. Ik had al een paar maanden zitten schetsen en ontwerpen, en toen ineens, om drie uur 's nachts, wist ik het.''

De oplossing was een zogenoemde Thermodule, een aluminium profiel dat warmte uit de buitenlucht haalt. Daar loopt een buisje met antivriesmiddel doorheen, zodat in de winter het water niet bevriest. "Zelfs als het vriest, kun je nog je huis verwarmen.''

Behalve in de energieschutting kunnen Thermodules, die warmte halen uit de buitenlucht, ook worden toegepast bij zonnepanelen. Foto: Nico Brons

Van het een kwam het ander: in aangepaste vorm bleken die Thermodules ook toepasbaar in wat uitgroeide tot de energieschutting. Van zijn laatste geld vroeg Venema patent aan op de uitvinding, die werd ondergebracht bij OptiSolar. Dit bedrijf is nu verantwoordelijk voor de productie en verkoop.

Tot nu toe heeft OptiSolar, dat hij runt met compagnon Shaun Murdoch en zoon Oene, bij 35 klanten schuttingen geplaatst. Maar sinds de bekendmaking van de fondsbijdrage op LinkedIn loopt het storm. Inmiddels is er een groot aantal aanvragen binnen en heeft OptiSolar het oog laten vallen op een grotere bedrijfsruimte in Amersfoort, waar de schuttingen in elkaar kunnen worden gezet. "Geld verdienen interesseert me niet. Alle onderdelen komen uit Europa. Mijn passie is het verduurzamen van Nederland en dan moet je geen boten heen en weer laten varen uit China.''

De aanschaf van zes meter schutting en een warmtepomp, waarmee een goed geïsoleerde woning zelfs helemaal van het gas af kan, zo stelt VITbouw, komt uit op ongeveer 10.000 euro. Inclusief zonnepanelen komt daar nog een paar 1.000 euro bij.

Motto

Veenma werd opgeleid als loodgieter en specialiseerde zich in meet- en regeltechniek. Maar eigenlijk begint het verhaal bij zijn hobby: vliegtuigmodelbouw. Na de lts deed hij in de avonduren de mts, en wilde zelfs doorstromen naar de hts. "Maar daar vond ik mezelf te oud voor.''

Dertig jaar geleden richtte Veenma VITbouw op. Onder het motto 'ik kan alles maken' was en is hij altijd bezig oplossingen te bedenken voor praktische problemen. Zo vond hij al eens de 'saniplug' uit. Daarmee kan, bijvoorbeeld tijdens het betegelen van een badkamer, voor even de wateraanvoer worden afgesloten.

Intussen staat het denken over energieverbruik niet stil. De nieuwste vondst: een buis die vanaf de energieschutting 10 meter diep de grond ingaat, waar de warmte wordt opgeslagen.

Als zijn vindingen succesvol zijn, wil hij tijd vrijmaken om zijn kennis te delen met de jonge generatie. "Zo kan ik de passie voor mijn vak overdragen."