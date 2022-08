TU-studenten gaan steeds vaker gebukt onder stress, eenzaamheid en prestatiedruk door te hoge verwachtingen. Om hen uit een negatieve spiraal te halen, wil de universiteit het maken van fouten meer toejuichen. 'Ik heb een hekel aan het woord falen', zegt vice-rector magnificus Rob Mudde.

In de brandende zon laten honderden TU-studenten zich woensdagmiddag tijdens de OWee-activiteitenmarkt van hun beste kant zien. Schakers, roeiers, jazzfanaten, voetballers en tekenaars. Ze hebben allemaal een eigen kraampje opgetuigd op het terrein achter TU-sportgebouw X. Het doel is om aspirant-leden aan het begin van het nieuwe studiejaar vol enthousiasme binnen te hengelen.

Máxima

Bart (18) heeft net zijn nagels turquoise laten lakken bij de kraam van Outsite, de Delftse lhbtiq+-studentenvereniging. "Wat doen al die oude mensen hier?" De Eindhovenaar, gehuld in een bandshirt kijkt wat verdwaasd om zich heen wanneer hij de entourage van koningin Máxima ontdekt. "Hey bro, de koningin is hier!", geeft zijn vriend Andy (18) hem een tik op de schouder. Met grote ogen ziet Bart Máxima op torenhoge blauwe hakken op het kraampje af stappen om te praten met Outsite-leden. Het gaat over inclusiviteit, mentaal welzijn, stress en prestatiedruk.

Als ambassadrice van Stichting MIND Us, die zich inzet voor de mentale gezondheid van jongeren, probeert de koningin te peilen hoe Delftse studenten zich voelen. "Sociale contacten zijn wel belangrijk, dus ik snap wel dat het daar over gaat", vindt Bart. "Ik wil ook wel ergens bij. Maar niet bij zo'n zuipvereniging. De alcohol mag er wezen, maar het moet vooral normaal zijn met gezellige mensen." Zijn vriend Andy knikt. "We proberen elkaar te motiveren, al dat gedoe eromheen dat hoeft niet."

"Ik schrok wel toen ze me nul noemden", vertelt Bart over een ervaring eerder deze week. "Ik verstond eerst lul", lacht hij. "Maar daarmee bedoelen ze nuldejaars omdat je nog niet in de studiebanken of bij een vereniging zit. Je hoort er nog niet helemaal bij, dat merk ik wel."

Stress en eenzaamheid

Gek genoeg raakt de Eindhovenaar zonder dat hij het doorheeft precies de kern van het probleem dat die middag wordt besproken. Steeds meer studenten lopen vast door stress, eenzaamheid vanwege corona, maar vooral door de grote prestatiedruk, vertellen ze aan de koningin en minister Robbert Dijkgraaf (Onderwijs). "Die komt maar deels door het studeren zelf", vertelt student Tom de Laat hen.

"We willen presteren, dingen oplossen, we ervaren stress door sociale dingen die moeten, klimaatverandering en de zoektocht naar een kamer", somt hij voor hen op. "De druk komt veel van buitenaf. Als je zegt dat je aan de TU Delft studeert, dan reageren mensen vaak met: oh, dus jij gaat al onze problemen oplossen?" zegt De Laat.

"Doe dat alsjeblieft wel!" grapt de minister. Dijkgraaf benadrukt dat studentenwelzijn een maatschappelijk probleem is waar hij de komende tijd veel aandacht en geld aan uitgeeft. "Er zijn miljarden uitgetrokken", verwijst hij naar plannen voor het onderwijs. "Alleen de handtekeningen moeten er nog onder."

Vice-rector magnificus Rob Mudde wil de komende tijd meer doen om aan het welzijn van TU-studenten te werken en te voorkomen dat ze vastlopen. "Het is goed dat studenten articuleren dat ze een enorme druk voelen", reageert hij op de verhalen. Naast prestatiedruk door hoge verwachtingen en 'te veel tegelijk willen' is het voor docenten moeilijk om vat te krijgen op studenten die vastlopen, merkt Mudde op. "Als je een zaal met tweehonderd studenten voor je hebt, zie ze er dan maar uit te pikken."

Tegenover hem aan tafel knikken de minister en de koningin instemmend. "Het woord falen dat moet er echt uit", benadrukt de TU-bestuurder. "Het is zoiets negatiefs. Er zijn maar weinig mensen die in een lineaire lijn alleen maar succes na succes boeken. Dat is onrealistisch."