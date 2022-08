'Als ik ooit dood gevonden word op Utrecht Centraal, weet dan dat ik gestikt ben in de pislucht in de fietsenstalling', schalde het op Twitter. 's Werelds grootste fietsenstalling is namelijk, naast een grote trots van Utrecht, wellicht óók het grootste urinoir van Utrecht. De gemeente komt nu in actie.

Wie de befaamde fietsenstalling in gaat, doet dat het best met ingehouden adem. Met de komst van de stalling met 12.500 fietsparkeerplekken kreeg het stationsgebied van Utrecht er een imposant gangenstelsel bij. Eentje die je - als je de weg kent - extra snel bij je trein brengt en waar je je fiets altijd kunt stallen - of kwijtraken. En eentje waarin je kunt urineren.

Althans, dat móét er over de fietsenstalling gedacht worden, afgaande op de penetrante urinegeur die op verschillende plekken in de stalling niet te omzeilen is. De Utrechtse Jasmijn (23) stalt haar fiets hier elke dag en neemt dan één van de twee uitgangen die uitkomen onder het bekende Bollendak op Stationsplein.

"Het ruikt er eigenlijk altijd naar urine, je ziet ook vaak plasjes in de hoeken liggen. Het is het ergst onderin de stalling. Daar hangen 's avonds vaak groepjes jongeren rond. Ik denk omdat daar minder mensen langskomen, en er minder bewaking is. Vervolgens lijkt de lucht wel op te stijgen naar boven, waardoor je de plasgeur in het hele trapgat ruikt."

Weinig wc's

De Utrechtse komt vanwege haar werk regelmatig 's avonds in de stalling. "Verder is het een chille fietsenstalling. Ik vind het ook sneu voor de mensen die het schoon moeten maken, wat voor mijn gevoel wel vaak gebeurt; ik zie geregeld schoonmakers rondlopen en dan ruikt het weer even iets minder. Ik denk zelf dat er gewoon te weinig wc's in de buurt zijn."

En inderdaad, ook op deze warme dinsdagmiddag lopen meerdere schoonmakers met zemen en schoonmaakmiddelen in hun armen door de gangen van de stalling. Daarboven, rondom de ingangen naar de stalling, hangen groepjes mensen rond. Zijn er voor hen wel genoeg wc's in de nabijheid?

De openbare toiletten die het dichtstbij zijn zitten in Hoog Catharijne en in de stationshal van Utrecht Centraal, achter de poortjes. Beide plaslocaties zijn op een paar minuten lopen afstand, en op beide locaties moet je betalen.

Het is niet duidelijk wie zich schuldig maken aan het plassen in de stalling en de ingangen ernaartoe. De politie weet wel te melden 'dat het in de regel vooral mannen zijn'.

Niet te harden

De ergernissen over de urinelucht werden de afgelopen week geventileerd op Twitter. De Utrechtse Sarah schreef de zin waarmee dit artikel begint, een andere twitteraar vraagt de gemeente in te grijpen omdat 'die pislucht echt niet meer te harden is'.

De NS, die de stalling beheert, laat weten 'helaas' bekend te zijn met het probleem en het vervelend te vinden voor zijn reizigers. "Het is een onaangename en penetrante geur die voorkomen moet worden", zegt woordvoerder Elvira van der Vis. Zij geeft aan met de gemeente in gesprek te zijn over het probleem. Daarnaast worden trappenhuizen regelmatig schoongemaakt met water, een hoge druk reiniger en een middel dat de geur neutraliseert.

Boete

De gemeente Utrecht laat weten dat er sinds eind juni stewards ingezet worden om overlast in het stationsgebied tegen te gaan. 'Het bollendak' is de laatste tijd negatief in het nieuws geweest, vanwege straatroven en aanranding. "De stewards spreken ook mensen aan op wildplassen", zegt gemeentewoordvoerder Jesse Holweg. "Bezoekers kunnen ook vragen stellen aan de stewards of het melden als ze iets verdachts zien."

Daarnaast gebeurt er iets aan de toiletfaciliteiten. "Op verzoek van NS plaatst de gemeente Utrecht deze week een dixi op de hoek van de Westerstraat/Moreelsehoek. Deze komt er voor een periode van twee maanden, waarna er geëvalueerd wordt of dit heeft geholpen."

Zowel de NS als de politie laat weten dat melden van overlast helpt. Stallingplassen is overigens strafbaar: als je betrapt wordt, kost dat je 140 euro.