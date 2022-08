Hij kwam terug van een paar dagen vakantie, maar kon ineens zijn huis niet meer in. Het slot was vervangen en zijn spullen in een opslag geplaatst. Jeroen Branderhorst (51) raakte afgelopen weekend zijn huurwoning kwijt omdat zijn huurbaas van hem af wil. De situatie is extra gecompliceerd: Jeroen is kankerpatiënt.

Branderhorst was een paar dagen weg met familie in Noord-Brabant. Zondag kreeg hij een telefoontje van de verhuurder: zijn kamer was ontruimd en de spullen afgevoerd. "Ik ben nog steeds flabbergasted", zegt hij bedrukt.

Ook zijn advocaat staat te kijken van deze zaak. "Ik ben verbijsterd en heb zoiets in 26 jaar niet meegemaakt", zegt advocaat Rob de Boer. Hij heeft met zijn cliënt aangifte gedaan van huisvredebreuk en verduistering.

Dochter

Branderhorst huurt sinds 2014 een kamer in een rijtjeswoning in Maarssen-Dorp. Begin dit jaar kreeg hij een brief van de verhuurder, waarin stond dat de huurovereenkomst over drie maanden zou eindigen. "Zijn dochter wil er gaan wonen." Later werd de termijn met nog eens drie maanden verlengd.

Twee andere huisgenoten zijn de afgelopen maanden wel vertrokken. Branderhorst zit in een financieel lastige situatie vanwege zijn ziekte en kan niet zomaar een andere woning vinden, legt hij uit. Voor een sociale huurwoning heeft hij te weinig inschrijftijd.

Vertrekpremie

Vorige week had hij een gesprek over een voorstel van de huisbaas: een vertrekpremie van 1500 euro en hulp bij het leeghalen van de woning. Dat weigerde hij. Daarna vertrok hij en ontruimde de verhuurder de woning.

"Ik ben mentaal sterk, maar dit doet me wel wat", zegt Branderhorst. "Gelukkig heb ik een moeder en een zus waar ik tijdelijk kan verblijven, maar anders was ik nu dakloos geweest."

Medische materialen

Daar komt bij dat hij jarenlang is behandeld tegen kanker. Als gevolg van de behandelingen heeft Branderhorst een stoma, waar hij verschillende medische materialen voor nodig heeft. Ook die zijn door de huisbaas afgevoerd. "Als ik de afgelopen dagen een noodsituatie had gehad, had ik niet bij mijn spullen gekund." Inmiddels heeft hij nieuwe materialen besteld.

Branderhorst heeft de huur voor de hele maand augustus al betaald. Op deze manier eruit gezet worden kán echt niet, zegt hij. "De manier van handelen is onterecht."

Huurbescherming

Dat zegt ook zijn advocaat, Rob de Boer. "Een huurder heeft huurbescherming. Een reden om een huurcontract op te zeggen, moet worden beoordeeld door de kantonrechter. Die stelt vast of een contract eindigt en zo ja wanneer."

De Boer: "Een verhuurder kan niet heimelijk alle spullen weghalen als een huurder weg is en de sleutel vervangen." Hij vraagt een spoed kort geding aan bij de rechtbank om zijn cliënt zo snel mogelijk weer toegang tot de woning te laten krijgen. Ook wil hij een vergoeding voor verhuizing van de spullen. Maandag is er aangifte gedaan van verduistering en huisvredebreuk.

Voorgeschiedenis

Verhuurder Koos van Maarseveen zegt dat de kwestie 'een voorgeschiedenis' heeft. "Er zijn allerlei tussenvoorstellen gedaan. Dit is niet zomaar ontstaan. Verder kan ik er niet veel over zeggen."

Gevraagd naar de aangifte zegt hij dat de beschuldiging van verduistering niet klopt. "Ik heb aangeboden alles gratis op te slaan, maar daar is hij niet op ingegaan."

Hij zegt dat bij het weghalen van de kamer allerlei spullen zijn gevonden, waarvoor 'het nodig was de politie in te schakelen'. De huisbaas wil niet zeggen om welke spullen het gaat. Branderhorst denkt dat hij doelt op knipresten van wiet, die hij gebruikt om beter te slapen. Dat is nodig vanwege zijn medische situatie, legt hij uit.

Volgens de huisbaas moeten juristen nu een goede oplossing zoeken.