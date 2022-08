Een premier die de gang van zaken 'ruk' noemt, een staatssecretaris die spreekt van een 'klotebesluit' en een voetbaltrainer die op de Engelse tv zei dat zijn zijn team 'fucking' goed voetbal had gespeeld. Wordt ons taalgebruik nodeloos grof?

Dit artikel is afkomstig uit het AD. Elke dag verschijnt een selectie van de beste artikelen uit de kranten en tijdschriften op NU.nl. Daar lees je hier meer over.

"O jee", dacht Jan Kuitenbrouwer, schrijver van boeken over taal, toen hij op de Engelse televisie Erik ten Hag hoorde zeggen dat zijn Manchester United 'fucking good football' had gespeeld. Kuitenbrouwer weet nog wat er gebeurde toen hij zelf bij de receptie van een hotel in Glasgow na gehannes met een telefoontoestel uitriep: "What does it take to make a fucking phone call?!" Hij werd het hotel uitgezet.

"Binnenskamers wordt er bij de Britten heus volop gevloekt, maar in het openbaar en zeker op de televisie is dat absoluut not done", zegt de schrijver van bestsellers als 'Turbotaal' en 'Eik bes leuk'. Het verbaasde hem dus niet toen na de oprisping van Ten Hag de presentator tegenover de kijkers zijn excuus maakte. 'Zeven woorden die je niet op televisie zegt', al vijftig jaar geleden vastgelegd door een Amerikaanse komiek en daarna nog toegelicht in een boek van taalkundige Steven Pinker - op de Engelse TV gelden ze nog.

Het is ook het risico van het importeren van woorden. "Doorgaans gebeurt dat omdat 'fuck' of 'shit' net iets minder direct klinken dan dezelfde woorden in onze eigen taal", zegt Nicoline van der Sijs, een taalkundige die gespecialiseerd is in de herkomst van woorden. "We hebben er niet letterlijk een beeld bij. Maar de Engelsen hebben dat natuurlijk wel."

Heel anders ligt het bij premier Mark Rutte, die volgens Kuitenbrouwer zijn woorden echt wel zorgvuldiger kiest. Ook toen hij over Turks Nederlandse jongeren zei 'als het je hier niet bevalt pleur je maar op'. Of afgelopen week over de gang van zaken rond de stikstof kaart: 'ruk'. "Die man is natuurlijk niet van de straat", zegt Kuitenbrouwer. "Maar hij wil wel zo lijken. Zodat ook dat deel van zijn achterban zich in hem kan herkennen."

Mark Rutte kreeg een rondleiding op een melkveebedrijf voorafgaand aan een gesprek met boeren over de stikstofplannen. Hij noemde de gang van zaken rond de stikstof kaart: 'ruk'. Mark Rutte kreeg een rondleiding op een melkveebedrijf voorafgaand aan een gesprek met boeren over de stikstofplannen. Hij noemde de gang van zaken rond de stikstof kaart: 'ruk'. Foto: ANP

Het zou kunnen, denk hij, dat daarom ook de keurige staatssecretaris Van den Burg afgelopen week in Tubbergen dit zei: "Als je een klotebesluit neemt voor de mensen moet je zelf ook de ballen hebben om het te komen uitleggen." Juist de afgelopen week ligt het asielbeleid onder vuur bij de achterban van de eigen VVD.

Staatssecretaris Eric van der Burg: 'Als je een klotebesluit neemt voor de mensen moet je zelf ook de ballen hebben om het te komen uitleggen' Staatssecretaris Eric van der Burg: 'Als je een klotebesluit neemt voor de mensen moet je zelf ook de ballen hebben om het te komen uitleggen' Foto: ANP

Maar zo'n woord, moet dat nou? In de Tweede Kamer is het taalgebruik ook al vaker onparlementair, verschillende voorzitters hebben er over geklaagd, maar je zou het kunnen toejuichen, zegt Kuitenbrouwer. "Waarom zou door volksvertegenwoordigers anders moeten worden gesproken dan in de kroeg?" In de rechtszaal of in de kerk zou hij iets anders vinden: "Dat zijn instituten die decorum nodig hebben." En rechter draagt ook niet voor niets een toga.

De vergroving is begonnen met de 'informalisering' van de maatschappij, vertelt Van der Sijs. Zij is 67 en zei nog u tegen ouders, onderwijzers, ja eigenlijk tegen iedereen behalve je leeftijdgenoten. In de jaren zestig van de vorige eeuw begon te veranderen. Eerst bij jongeren. maar die werden natuurlijk vanzelf ouder en namen hun gedrag en taalgebruik mee. "Inmiddels is het bijna normaal om een vrouw van veertig 'kut' te horen zeggen."

Generaties

Een waardeoordeel hoor je Van der Sijs er niet over vellen. "Dat soort woorden hebben een bepaalde gevoelswaarde, maar die is voor elke generatie weer anders", zegt ze. "Dus dat moeten die generaties maar lekker zelf bepalen."

Voor wie 'kut' toch een klotewoord vindt, heeft ze misschien wel een troost: "In het gebruik hebben dit soort woorden vaak een korte levensduur. Jonge mensen willen immers origineel zijn. Dus die verzinnen wel weer iets anders, je zie nu veel woorden onze taal binnenkomen vanuit Papiamento en het Sranan Tongo."

Misschien dus dat we Mark Rutte binnenkort ook nog 'koño' horen zeggen. Hoewel: pas op met het overnemen van woorden waarvan je de lading niet goed aanvoelt. Dat heeft Ten Hag ons nu hopelijk wel geleerd.