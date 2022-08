Beleggers vrezen hoge boetes voor Twitter nu een klokkenluider vuile was buiten hangt.

Natuurlijk, over zijn motieven kun je speculeren. De klokkenluider die zijn oud-werkgever Twitter nu beschuldigt van wantoestanden zou op geld uit kunnen zijn, of gewoon op wraak omdat hij eerder dit jaar op straat is gezet door het bedrijf achter het sociale platform.

Maar de naam van deze Peiter Zatko weegt voor andere experts zó zwaar, en zijn beschuldigingen zijn zó ferm, dat Twitter er hoe dan ook aardig mee in zijn maag zit.

Zatko, bijnaam 'Mudge', is een oudgediende in de wereld van ethische hackers. Hij was sinds 2020 veiligheidschef van Twitter, tot hij begin dit jaar werd ontslagen omdat hij incompetent zou zijn. Nu slaat hij terug met 84 pagina's aan belastend materiaal, die hij onlangs heeft ingediend bij verschillende toezichthouders en parlementaire commissies. Hij stelt daarin dat Twitter de afgelopen jaren gebruikers, beleggers en de Amerikaanse privacywaakhond FTC om de tuin heeft geleid.

Tegenstrijdig en onnauwkeurig

Zo zou het bestuur niet doorhebben hoeveel nep-accounts er in omloop zijn, te weinig doen tegen spam en nalatig zijn met het verwijderen van gebruikersgegevens (zelfs als gebruikers hun account hebben opgezegd). Ook niet onbelangrijk: volgens Zatko is Twitter gevoelig voor spionage, sommige werknemers zouden naast hun dienstverband bij de techgigant ook in dienst zijn van buitenlandse inlichtingendiensten.

Twitter-topman Parag Agrawal stelt in een reactie dat Zatko's claims 'wemelen van de tegenstrijdigheden en onnauwkeurigheden'. In een geruststellende brief herinnerde Agrawal zijn medewerkers er deze week aan dat Zatko in januari is ontslagen vanwege 'slecht leiderschap en zwakke prestaties'.

In de cybergemeenschap heeft Zatko juist een goede reputatie. Beleggers denken daarom dat zijn beschuldigingen gevolgen kunnen krijgen. Ze prijzen alvast forse boetes in: sinds bekendmaking van de klacht is de aandelenkoers met ruim 7 procent gedaald.

Aardig in de papieren lopen

Zatko heeft zijn klacht ingediend bij beurswaakhond SEC, consumentenwaakhond FTC en bij Justitie. Ook de veiligheids- en inlichtingen- en justitie-commissies in het Huis van Afgevaardigden en de Senaat kregen een kopie.

De SEC zou kunnen aanslaan op een foutieve voorlichting over het aantal spambots op het platform, omdat beleggers daardoor een verkeerd beeld krijgen van hoe winstgevend Twitter kan worden.

De FTC buigt richt zich meer op de privacy van gebruikers. In 2011 trof Twitter al een schikking met de FTC, omdat het bedrijf hier slordig mee omging. Volgens Zatko heeft Twitter de voorwaarden van die schikking geschonden. Zoiets kan aardig in de papieren lopen. Toen in 2019 bleek dat Facebook een oude privacy-overeenkomst met de FTC niet nakwam, kreeg het een boete van 5 miljard dollar opgelegd.

Tot de bodem

Politici op Capitol Hill klinken ook strijdlustig, zowel Democraten als Republikeinen zijn geschrokken van de beschuldigingen. De Democratische voorzitter van de Senaatscommissie voor justitie, Dick Durbin, noemt Zatko's verhaal 'alarmerend' en belooft het 'tot de bodem' uit te zoeken. De meest seniore Republikein in diezelfde commissie, Chuck Grassley, vindt de situatie bij Twitter 'een recept voor een ramp'.

Ook 's werelds rijkste persoon, Elon Musk, zal de onthullingen met belangstelling volgen. De flamboyante tech-miljardair wilde Twitter eerder dit jaar voor 44 miljard dollar opkopen, maar zag daarvan af. Naar eigen zeggen omdat Twitter tegen hem zou liegen over het werkelijke aantal nep-accounts, een soort robotgebruikers waar Musk als eigenaar niets aan kan verdienen. Twitter zegt zich van geen kwaad bewust te zijn, maar Zatko lijkt Musks verhaal te bevestigen.

Mogelijk houdt Zatko een aardige som geld over aan zijn klacht. Mocht toezichthouder SEC een boete uitdelen op basis van de informatie die Zatko naar buiten bracht, dan heeft de klokkenluider recht op een deel van die boete. Volgens een belangenbehartiger van Zatko speelde dit niet mee in zijn beslissing om uit de school te klappen. Ook zijn verstoorde relatie met de huidige topman Agrawal zou geen reden zijn om vuile was buiten te hangen.