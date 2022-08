Stap de garage van Ton Dietvorst binnen en je waant je in de jaren dertig van de vorige eeuw. Niet alleen vanwege de twee oude Citroëns, zijn pronkstukken. Achter de wagens staat een vitrine met Citroën-promotiemateriaal uit die tijd.

In het huis van Dietvorst ligt een afstandsbediening. Drukt hij op een knopje, dan springen in de garage de lampen aan. Vanuit de woonkamer kan hij dan zijn volledig gerestaureerde Citröen B14 Torpedo uit 1927 zien en de wagen waarmee hij een heel eind op streek is, een Citroën C4 uit 1932. "Dit is mijn inspiratieruimte", vertelt hij als we in zijn garage staan. "Ik kan hier gerust een uur zitten en niets doen. Dan nog krijg ik er energie van."

Een groot jaren dertig museum

Dietvorst had vroeger een antiekwinkel in Eindhoven. Toen hij stopte met de winkel hebben veel spullen een plek gekregen in zijn garage. "Dit wordt mijn mancave", vertelt Dietvorst als hij een deur in de garage opentrekt. Onder meer een oude kluis, oude grammofoonspelers en -platen en een verrekijker vallen direct op. Zou je de tussenmuur eruit halen, dan vormen de twee wagens het middelpunt van een groot museum, waar je elke keer als je binnenstapt wel weer iets nieuws ziet.

Want kijk je de tweede keer naar de wagens, dan valt pas op dat in de B14 ouderwetse golfclubs liggen, inclusief bijpassende tas. Een koffer als extra toetje. En de C4? Een vrouwelijke paspop op de achterbank, inclusief jaren dertig kleding en een vaasje in het dashboard. "Daar deden ze vroeger een bloemetje in als ze gingen rijden. Ik heb er altijd dingen bij verzameld, dingen die erbij horen. Zo heb ik ook een krik uit de jaren twintig. Dat is ook een beetje de kick. Zoeken naar spullen. Ook de materialen om de wagen gereed te maken."

Al vanaf zijn vijftiende is Dietvorst geïnteresseerd in oude technieken. "Ik begon met het opknappen van fietsen en bromfietsen, maar ik wilde meer. Toen ik negentien was, zette ik in het Eindhovens Dagblad een advertentie. "Gezocht om te kopen. Een oldtimer van voor 1940". Binnen een paar dagen had ik al achttien reacties. Uiteindelijk kocht ik in Veldhoven een Renault uit 1932 voor 2200 gulden."

Te hoog gegrepen

Dietvorst huurde een kippenschuur en ging vol goede moed aan de slag. "Heel enthousiast haalde ik hem uit elkaar en wilde hem opbouwen. Uiteindelijk heb ik er meer dan 25 jaar over gedaan, maar helemaal af was hij nog niet. Toen heb ik hem verkocht, daar heb ik uiteindelijk wel spijt van gehad. Maar achteraf was die wagen wellicht te hoog gegrepen."

Toen kwam er een Citroën Traction, uit 1956. "Die reed al, alleen de remmen deden het niet. Er zat wel wat druk op, want mijn zwager ging trouwen en acht maanden later moest de wagen klaar zijn. Twee weken voor de bruiloft was het zover. Dat gaf me een trots gevoel."

Citroën Traction niet onderscheidend genoeg

Maar toch... Er moest een nieuwe, oude wagen komen. "Want ik vond hem niet onderscheidend genoeg. Ik wilde heel graag een vooroorlogs model." En toen kwam de al half gerestaureerde B14 uit 1927 in zijn bezit. " Eentje met drie versnellingen en dubbel klutsen.

"Een jaar heb ik eraan gewerkt. Vooral de bekleding moest nog worden gedaan. Ik heb toen de stoute schoenen aangetrokken en bij de kringloop een leren bankstel gekocht voor twintig euro. Met van dat doorleefd leer. Ik ben met de naaimachine aan de slag gegaan en de bekleding van de bak ziet er nu net zo uit als toen."

Juist de eenvoudige techniek uit de jaren twintig en dertig van de auto-industrie vindt Dietvorst geweldig. "Het was de tijd van de overgang van de koets naar de auto. Die prille ontwikkeling trekt mij erg aan. De techniek is vanuit simpelheid ontstaan. Wagens werden gebouwd om levenslang mee te gaan."

'Brummetje'

Het bewijs daarvan staat in zijn garage. Wagens die bijna honderd jaar later nog altijd de weg op kunnen. Want dat is wat de Leendenaar nog regelmatig doet. "Brummetje trekken we regelmatig uit de schuur", vertelt hij over de B14. "Vernoemd naar dat wagentje uit een kinderserie op tv. Daar lijkt hij op. Een keer of twintig per jaar rijd ik er wel in. Het onthaast je", vertelt hij over de wagen die maximaal tachtig kilometer per uur haalt.

Brummetje is een open auto. Vandaar dat de C4 aan de collectie werd toegevoegd. "Dat is een dichte wagen, alhoewel ik er zelf alweer een schuifdak in heb gezet. Daar kan ik in het voor- en najaar makkelijker mee rijden." En dan tovert hij voor de foto nog even de authentieke jaren dertig pet tevoorschijn. Aan alle details is gedacht om het plaatje zo compleet mogelijk te maken.