Haar vriendinnen studeren, trouwen, worden moeder en maken carrière. Maar als enige uit de groep van jonge vrouwen geldt dat niet voor Hanaen Fatti. Vanwege een chronische ziekte staat haar leven stil. Terwijl ze zo graag verder wil. Haar vriendinnen bedachten een bijzondere actie.

Hanaen (31) heeft net de mail gelezen die Nina, Britt, Marleen, Iris en Elvira aan de redactie stuurden over de crowdfunding voor hun aan de ziekte van Lyme lijdende vriendin. Hoe ze het vindt? "Beetje ongemakkelijk is het", zegt ze, maar daarna: "Het is heel erg lief."

Samen minor naar Marokko

Hanaen is net terug van een weekje vakantie in Zeeland, met haar ouders. Ze wil haar verhaal vertellen. Maar niet 's morgens, want dan zijn haar lichamelijke klachten op z'n ergst. Koortsaanvallen heeft ze, hartritmestoornissen en extreem weinig energie. Dus belt ze 's middags terug.

Haar relaas is als een waterval van woorden. Ze vertelt over de akelige ziekte die haar hart en hersenen inmiddels heeft bereikt, de vele beperkingen, de experimentele behandeling in Polen met hoopgevende resultaten en ook over hoe de vriendschap tussen de vrouwen in een vormende levensfase ontstond.

In Marokko leerden ze elkaar kennen. Om precies te zijn Rabat. De hoofdstad waar, tien jaar terug, de toen nog zes studentes vanuit verschillende universiteitssteden in Nederland heen gingen om hun minor te volgen. Voor Hanaen, met een Marokkaanse vader, was het deels terug naar haar roots.

Een half jaar zouden ze blijven. Een spannend avontuur. "We kenden elkaar niet. Maar ook niemand anders in die vreemde stad", vertelt Nina van Haren uit Den Haag, een van de vriendinnen van Hanaen. "Overdag volgden we colleges. Verder hadden we geen programma. Omdat dat voor ons allemaal gold, spraken we 's avonds met elkaar af."

Ze verkenden Rabat. Bezochten samen de Hassanmoskee, dwaalden rond in de Medina, snuffelden in bazars en op marktjes. De gemene deler was, behalve de minor, dat ze allemaal een 'sociale' studie volgden. Voor Hanaen was dat Culturele Antropologie en Ontwikkelingssociologie aan de Vrije Universiteit van Amsterdam.

'Huisarts kon het niet vinden'

Na de studies waaierden de vriendinnen uit over het land. Hanaen ging aansluitend aan de minor terug naar Amsterdam om de bachelor af te ronden. "Dat was tenminste de bedoeling", zegt ze. "Maar omdat mijn klachten verergerden, heb ik de bachelor uiteindelijk vanuit Enschede moeten afronden."

"Ik ben ziek vanaf mijn 7de jaar, toen we als familie een vakantie in het bos doorbrachten. Vanaf die vakantie veranderde ik van een zeer actief kind naar juist een ziek meisje dat altijd rustig in een stoel zat. Pas na de middelbare school, Het Stedelijk Lyceum Zuid, is de diagnose gesteld."

"Dat gebeurde in Duitsland. Ik was al in de 20. Over lyme was in die jaren nog veel minder bekend dan nu. Mijn huisarts kon het niet vinden. Nederland heeft überhaupt maar een heel karig aanbod, als het gaat om deze akelige aandoening. Duitsland is veel verder."

"Daar is het uiteindelijk uit bloedonderzoek vast komen te staan. Maar rond die tijd had het mijn hersenen en hart ook al bereikt. De stand van zaken voor mij is nu dat in het reguliere circuit in Nederland geen behandelingen meer mogelijk zijn. In Duitsland is jarenlang vooral veel antibiotica toegediend. Dat heeft zeker geholpen. Maar als je lyme al zo lang hebt, zoals ik dus, dan is het heel moeilijk om het goed te behandelen. Wie vandaag door een teek wordt gebeten en antibiotica krijgt heeft grote kans op genezing. Maar voor iemand als ik, die het al zo lang heeft, ligt dat dus anders."

Experimenteel en veelbelovend

De ziekte van Lyme is een uiterst gecompliceerde aandoening, vooral omdat de klachten heel verschillend zijn. Het is een cocktail van bacteriën, virussen en parasieten. Omdat niet elke teek hetzelfde in zich draagt, kunnen die in uiteenlopende dosis en combinaties in het lichaam voorkomen.

Amerikaans bloedonderzoek heeft volgens Hanaen uitgewezen dat zij zeventien verschillende infecties in haar lichaam heeft. In Nederland en Duitsland kunnen de dokters haar niet verder helpen. De Enschedese vestigt nu haar hoop op de St. Luke's Clinic in Polen, die de experimentele maar volgens Hanaen veelbelovende Supportive Oligonucleotide Therapy (SOT) aanbiedt.

"SOT komt uit de kankerbehandeling. Het is voor kanker en bepaalde spierziekten wereldwijd goedgekeurd. Maar nog niet voor de ziekte van Lyme. De therapie houdt in dat ze voor elke infectie in mijn lichaam een specifiek medicijn ontwikkelen. Dat zorgt ervoor dat celdeling voor die infectie niet kan plaatsvinden. Dit is anders dan alle eerdere behandelingen. Alles was tot nog toe vooral breed schieten op de lyme. Terwijl SOT ziekmakende virussen en bacteriën stuk voor stuk met precisiebeschietingen moet elimineren. Zodanig dat geen reproductie kan plaatsvinden."

Einddoel ver weg

De geschatte kosten van de therapie: 45.000 euro. Een fors bedrag, bevestigt vriendin Nina van Haren. "Maar dat komt niet omdat Polen zo'n fancy kliniek is." Haar verklaring is dat de therapie tijdrovend, complex en langdurig is. Een Amerikaans laboratorium doet meerdere keren uitgebreid bloedonderzoek. In Griekenland wordt een SOT-infuus gemaakt. Een lymespecialist in Polen dient dat toe.

De vijf vriendinnen zijn via de website www.whydonate.nl/fundraising/helphanaen een crowdfunding gestart die 8400 euro opleverde. Het einddoel ligt nog ver weg, erkent Nina. Een sponsorloop, collectes en andere acties zijn in de maak. Verder zoeken de vrouwen de publiciteit in de hoop op donaties. Zij willen Hanaen helpen, de vriendin die volgens de mail aan de redactie een echte You Go Girl-mentaliteit heeft.

Nina, Britt, Elvira, Marleen en Iris noemen haar een inspirerende powervrouw. Nina: "Als je bij haar komt, staat er altijd een tafel vol eten klaar. Elke vriendin heeft dan wel iets nieuws te vertellen. Een nieuwe baan of relatie. Iris is net getrouwd. We waren er allemaal bij."

"Hanaen is oprecht betrokken en blij voor ons. Als ik voor een moeilijk besluit sta, bijvoorbeeld in mijn werk, bel ik haar. Ze zegt altijd dat je alles uit het leven moet halen. Terwijl ik in Marokko altijd dacht dat de wereld aan haar voeten lag. Zij was toen al bereisd. Ze had al gestudeerd in Zuid-Afrika. Het is eenzaam om ziek te zijn, als je ziekte niet wordt begrepen en gezien in Nederland. Hanaen is mentaal heel sterk en niet snel uit balans. Maar toen wij haar verrasten met de crowdfunding, hebben we haar voor het eerst emotioneel gezien."

'Niet nóg vijftien jaar'

Hanaen reageert dat ze na haar bachelor graag verder had gestudeerd, waar ook ter wereld. Het lukte niet. Ze heeft een uitkering en werkt als vrijwilliger voor de lymepatiëntenvereniging. Ze woont zelfstandig, op korte afstand van haar ouders. "Ze staan voor mij klaar. Mijn moeder rijdt mij naar elke dokter toe en helpt met alle medische zaken uitzoeken op internet. Met dat laatste ben ik zelf veel tijd kwijt. Ik ben mijn eigen dokter, omdat het zo'n complexe ziekte is. Bij elk klacht duik ik de literatuur in of ga op internetfora op zoek naar waar het vandaan komt."

"Verder kosten eten maken en de dagelijkse dingen mij een dagtaak. Alles slurpt energie op. Veel uren gaan op aan hersteltijd. Dit leven op een eigen eiland, is niet zoals ik het wil. Het isolement. Ik heb niet veel tijd meer om te wachten. Niet nóg vijftien jaar. Drie jaar terug kon ik meer dan nu. Ik wil niet weten hoe ik er over vijf jaar aan toe kan zijn."

