PSV-supporters zijn vanwege antisemitische spreekkoren in november niet welkom in de Johan Cruijff ArenA. Hoeveel nut heeft deze actie en moeten fans van andere clubs ook vrezen voor een voetbalmiddag in Amsterdam?

De maat is vol, schreef Femke Halsema afgelopen vrijdag in een brief aan PSV-directeur Marcel Brands. Sinds 2017 zijn bij elke wedstrijd tussen Ajax en PSV op Amsterdamse bodem antisemitische spreekkoren te horen, er is sprake van vernielingen aan het stadion en ondanks herhaalde waarschuwingen ziet de Amsterdamse veiligheidsdriehoek 'geen verbetering'.

De spreekkoren noemt de burgemeester wanstaltig, en sommige zelfs strafbaar. Daarom is besloten dat PSV-supporters worden geweerd bij het volgende duel met Ajax op 6 november. Het is de eerste keer dat een burgemeester dit besluit neemt op basis van spreekkoren in plaats van geweldsincidenten. Het roept de vraag op hoeveel nut deze maatregel heeft en wat het betekent voor andere clubs die naar Amsterdam komen.

'De goeden lijden onder de kwaden'

Vooropgesteld: PSV-supporters zijn niet de eerste fans die in Amsterdam worden geweigerd. Na verschillende supportersrellen, met als dieptepunt de "Slag bij Beverwijk", waar 25 jaar geleden Ajaxfan Carlo Picornie werd doodgeslagen, zijn er sinds 2009 geen uitsupporters meer welkom bij wedstrijden tussen Ajax en Feyenoord. Ajaxsupporters zijn sinds 2006 ook niet meer welkom bij wedstrijden van ADO Den Haag, omdat zeventig hooligans dat jaar het Haagse supportershome binnenvielen en daar een zestienjarige jongen neerstaken.

Het was Job Cohen die in zijn burgemeestersperiode (2001-2010) meerdere gesprekken hierover moest voeren en de 'moeilijke keuze' maakte om fans van aartsrivaal Feyenoord te weren. Hij zegt dat er toen wel ingegrepen moest worden. "Ik heb daar toen lang over gesproken met de gemeente Rotterdam," aldus Cohen. "Natuurlijk deed die beslissing pijn, al is het maar omdat de goeden onder de kwaden lijden. Maar ik vind het sterk van Halsema. Je moet als burgemeester grenzen durven stellen."

Het resultaat sindsdien: geen geweldsincidenten meer in het stadion, geen kwetsende spreekkoren en minder ME-inzet. Toch vindt advocaat Christian Visser, gespecialiseerd in voetbalzaken, de beslissing een zwaktebod. "Het is symptoombestrijding, je moet individuen aanpakken. Voor hen moet het gevolgen hebben."

De gemeente wijst erop dat dit juist niet kan, omdat spreekkoren niet altijd tot individuen te herleiden zijn. Visser gelooft daar niet in. "Overal hangen camera's. Er zijn mogelijkheden om degenen die met zingen beginnen, eruit te pikken. Maar daar ligt een capaciteitsvraag aan ten grondslag."

Tweeduizend jaar antisemitisme

Ajax heeft regelmatig te maken met antisemitische spreekkoren. In het recente verleden maakten FC Utrecht-supporters zich er schuldig aan en vorig seizoen werd hiervoor ook een waarschuwing uitgedeeld aan FC Cambuur. Die clubs staan onder verscherpt toezicht, licht een gemeentewoordvoerder toe. De fans mogen bijvoorbeeld niet individueel naar de wedstrijd afreizen.

Het ziet er echter niet naar uit dat de supporters van deze voetbalclubs moeten vrezen voor een stadionverbod in Amsterdam. De driehoek stelt namelijk jaarlijks een 'seizoensdraaiboek' vast, waar een risico-inschatting wordt gemaakt van alle tegenstanders van zowel Ajax als Jong Ajax. Hierbij wordt gekeken naar 'ordeverstoringen' bij de wedstrijden van voorgaande jaren - en bij de andere clubs zijn deze niet zo heftig en structureel als dat bij PSV de afgelopen vijf jaar het geval was.

PSV laat dan ook weten 'begrip te hebben' voor het besluit van Halsema, terwijl Ajax niet inhoudelijk wil reageren omdat het 'geen besluit van Ajax' is. Na 6 november overweegt de Amsterdamse driehoek PSV-fans eventueel weer 'stapsgewijs' toe te laten. Volgens Visser bieden de resultaten uit het verleden echter weinig hoop. "De voorbeelden met ADO en Feyenoord hebben laten zien dat maatregelen vaak worden verlengd en dat de drempel om het weer af te schaffen daarna steeds groter wordt."

Cohen wijst erop dat het besluit van Halsema ook de boodschap uitdraagt dat antisemitisme onacceptabel is. Tegelijkertijd denkt hij niet dat antisemitische spreekkoren uit het stadion zullen verdwijnen - ook niet als besloten wordt dat PSV-supporters weer welkom zijn. "Antisemitisme bestaat al tweeduizend jaar, het zou naïef zijn te denken dat het ooit voorbijgaat."

Ajax een Joodse club?

Ajaxsupporters schrijven de geuzennaam Joden aan zichzelf toe, tot onvrede van veel mensen uit de Joodse gemeenschap. Volgens hen is dat juist een aanleiding voor antisemitische spreekkoren. Oud-voorzitter Uri Coronel sprak zich hier sterk tegen uit en ondernam verschillende acties. Hij zei dat Ajax helemaal geen Joodse club is, maar een Amsterdamse club met enkele Joodse elementen. De gesprekken die Ajax de afgelopen jaren met supporters is aangegaan, zijn niet zonder succes gebleven: er hangen nu aanzienlijk minder Israëlische vlaggen in het stadion.

Een daadwerkelijk verschil tussen de liederen van Ajaxsupporters en die van andere clubs is er wel: 'Joden' of 'Superjoden' zingen wordt niet gezien als antisemitisch en is daarom formeel niet strafbaar. Het maakt het voor Ajax en de driehoek ook moeilijker om hier tegen op te reden.

Ajax wil inhoudelijk niet reageren op vragen over het gebruik van de geuzennaam 'Joden' door een deel van de fans. "Onze ervaring leert dat dit een averechts effect heeft op de lijn die reeds jaren geleden is ingezet. Door in gesprek te blijven met onze achterban en de Joodse gemeenschap denken wij in dit proces het meeste te kunnen bereiken."