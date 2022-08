Genetische gewijzigde sojaplanten halen dankzij efficiëntere fotosynthese een ruim 20 procent hogere opbrengst. Dat kan helpen meer voedsel te produceren op minder land.

Door te sleutelen aan een mechanisme dat planten beschermt tegen te felle zon, zijn wetenschappers erin geslaagd sojaplanten beter te laten groeien, meldden ze onlangs in het vakblad Science. Dat moet helpen de groeiende wereldbevolking te voeden.

Via fotosynthese zetten planten CO2 uit de lucht onder invloed van zonlicht om in suikers. Britse en Amerikaanse wetenschappers concentreerden zich op een specifiek onderdeel van dat proces dat aan de basis ligt van plantengroei.

In fel zonlicht beschermen planten zich tegen schade aan hun cellen door een deel van de zonne-energie af te geven als warmte. Dat proces treedt snel in werking. Maar wanneer de sterkte van het zonlicht afneemt, bijvoorbeeld doordat er een wolk voor de zon schuift, kan de plant die beschermingsmodus slechts langzaam weer uitschakelen. In tussentijd groeit ze niet optimaal. "In tegenstelling tot wat lang werd gedacht, is er nog veel ruimte voor verbetering aan het fotosyntheseproces", zegt plantenfysioloog Filip Rolland, verbonden aan het KU Leuven Plant Intstituut.

De onderzoekers gaven de sojaplanten enkele extra genen mee die verantwoordelijk zijn voor de productie van de stofjes die het beschermingsmechanisme aan- en uitschakelen. Doordat ze die in grotere hoeveelheden konden aanmaken, konden de planten sneller schakelen. Het gevolg was dat bij vijf veldproeven de opbrengst gemiddeld 24 procent hoger lag, met een uitschieter tot 33 procent.

In 2016 verhoogde hetzelfde team al de opbrengst van tabaksplanten met 14 tot 20 procent. Maar dat was in het labo, en tabaksplanten kun je niet eten. "Dit is de eerste keer dat het lukt bij een voedselgewas in het veld", zegt Rolland.

Conceptuele doorbraak

Dat het om een universeel proces gaat, sterkt de onderzoekers in het vertrouwen dat ze dit trucje ook met andere voedselgewassen zullen kunnen herhalen. Maar bij eerdere proeven met zandraket - de labmuis van plantenonderzoekers - lukte dat niet. "En bij aardappelen was het effect negatief", weet Rolland. "Er is inderdaad een grote kans dat dit ook in veel andere planten lukt, maar dat moet nog worden getest."

Ook wat de opbrengstverhoging betreft, is enige reserve op zijn plaats. "Dit is een klein veldexperiment, op één plaats, gedurende beperkte tijd", zegt bioloog Olivier Honnay (KU Leuven). "Er zijn veel proeven nodig om te testen hoe die planten presteren op verschillende plaatsen en in verschillende klimaten."

Om de groeiende wereldbevolking te voeden, zal de voedselproductie volgens een analyse van het World Resources Institute mogelijk met meer dan de helft moeten toenemen tegen 2050. Om te vermijden dat we de planeet de vernieling in eten, zullen we ook uit andere vaatjes moeten tappen. Voedselverspilling en de vleesconsumtie terugdringen, kan de toename van de vraag remmen. Daarnaast is het zaak ons voedsel te produceren met zo weinig mogelijk impact.

"Dit is een belangrijke conceptuele doorbraak die, als ze wordt bevestigd, kan helpen om meer voedsel te produceren op een kleinere oppervlakte", zegt Honnay. "Zo houden we in theorie meer plaats over voor natuur. Maar dan moeten overheden ook effectief natuur beschermen, anders kunnen hogere opbrengsten het net lucratiever maken om meer soja te telen."