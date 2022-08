De problemen door de droogte breiden zich uit. De waterkwaliteit gaat hard achteruit en beken vallen droog. Daardoor hebben veel kwetsbare diersoorten het extreem moeilijk. 'Bij sommige is het zelfs de vraag of ze volgend jaar wel weer terugkomen.'

Dit artikel is afkomstig uit het AD. Elke dag verschijnt een selectie van de beste artikelen uit de kranten en tijdschriften op NU.nl. Daar lees je hier meer over.

De natuur heeft op veel plekken inmiddels zwaar te lijden onder de droogte. Beken en poelen zijn drooggevallen. Een aantal libellenpopulaties is verdwenen omdat de vennen waar zij leven droog staan. Gevreesd wordt ook voor de beschermde rugstreeppad en boomkikker. Verder zegt een woordvoerder van het minister van Landbouw, Natuur en Visserij dat ook diverse vissoorten, insecten, padden en de kamsalamander het moeilijk hebben.

Vooral in de hoger gelegen delen van Nederland begint de droogte zich te wreken, zegt een woordvoerder van de Unie van Waterschappen. "Het oosten en zuiden dus. Daar zie je vaker dat beken in droge zomers stilvallen. Die beken hebben geen aanvoer vanuit rivieren en zijn dus afhankelijk van regen. Als het zo lang maar amper regent, en er ook nog verdamping plaatsvindt, vallen die beken stil. Dat zien we best wel grootscheeps gebeuren."

Een visoverzetactie in Dinteloord (Brabant). Een visoverzetactie in Dinteloord (Brabant). Foto: Sportvisserij ZWN

Dat heeft dus ernstige consequenties voor de natuur. "De waterschappen proberen dat wel tegen te gaan, bijvoorbeeld met overzetacties voor zeldzame vissen. Maar niet alles is te redden. We zijn in de fase beland dat het bij sommige soorten de vraag is of ze terugkomen. Dat noemen we onherstelbare schade. De natuur is veerkrachtig, maar die veerkracht is niet oneindig. Er is best wel veel moeite gedaan om bepaalde soorten hier in Nederland terug te krijgen. Zo'n droge zomer kan zulke goedbedoelde initiatieven de das om doen."

Een andere groep die problemen ondervindt zijn de 'grote grazers', zegt een woordvoerder van het ministerie. "Herten dus, bijvoorbeeld. Zij moeten nu soms veel verder lopen om te kunnen drinken."

Ook bomen hebben het in sommige delen van het land moeilijk. Veel bomen laten hun blad vallen, zeggen natuurbeheerders. Op de hoge zandgronden is een groot aantal bomen dood of bijna dood. Water aanvoeren naar die gebieden is al heel lastig en wordt volgens de Landelijke Coördinatiecommissie Waterverdeling (LCW) nog moeilijker omdat de blauwalg zich zo snel uitbreidt. Water met blauwalg is slecht voor de natuur.

Een drooggevallen beek in Bergeijk, Brabant. Een drooggevallen beek in Bergeijk, Brabant. Foto: Rob Engelaar

Uit de vanmiddag gepubliceerde droogtemonitor blijkt dat de verzilting zich in het westen van het land uitbreidt. Dit omdat de zeer laagstaande rivieren onvoldoende tegendruk bieden tegen zout water uit de Noordzee. De LCW spreekt van een 'ernstige droogtesituatie'.

De oogsten in de akkerbouw in Zeeland, Zuid-Limburg en Oost-Nederland zijn matig. Melkveehouders hebben het moeilijk, omdat weilanden op de hoge zandgronden vrijwel verdord zijn. In heel Zuid- en Oost-Nederland en ook op sommige plekken in het noorden gelden sproeiverboden. Boeren kunnen hun vee bovendien geen water laten drinken waarin blauwalg of botulisme voorkomt. Dat er rond het weekeinde even meer water door de grote rivieren zal stromen, gaat de landbouwers niet helpen, aldus de LCW.

Scheepvaart

Wel is de iets hogere aanvoer, doordat het begin deze week hard heeft geregend in Zwitserland, in elk geval voor de korte duur goed nieuws voor de scheepvaart. "Door die piek in de Rijn is de urgentie daar even minder", zegt een woordvoerder van Rijkswaterstaat. "Ze kunnen dan wat meer lading vervoeren, tijdelijk."

Rijkswaterstaat en de waterschappen proberen extra beperkingen voor de scheepvaart door de extreem lage waterstanden uit te stellen. De waterbeheerders proberen het kleine beetje extra water vast te houden zodat maatregelen als eenrichtingsverkeer op de IJssel en afsluiting van sluiscomplexen nog niet nodig zijn, staat in de droogtemonitor van de Landelijke Coördinatiecommissie Waterverdeling (LCW). Bij het Gelderse Eefde, waar de IJssel de drukbevaren Twentekanalen van water moet voorzien, draaien nu drie tijdelijke pompinstallaties.

De scheepvaart heeft in heel Nederland en België te maken met omvaarroutes en wachttijden, aldus de LCW. Bij Terneuzen geldt vanaf deze week een lange wachttijd, omdat daar de sluizen twee uur voor en twee uur na laagwater niet meer opengaan, om water te besparen. Op de Maas zijn de boeien die aangeven waar recreatieschippers mogen varen verwijderd. De beroepsvaart moet er rekening mee houden dat plezierjachtjes in de hoofdvaargeul zitten.