Onder invloed van lsd maakte de achttienjarige Amsterdammer Mats een fatale val van zijn huis in De Pijp. Het psychedelische roesmiddel wordt in Nederland weinig gebruikt, maar heeft sterke effecten die het bewustzijn veranderen. 'Je kunt snel te veel nemen.'

Dit artikel is afkomstig uit Het Parool. Elke dag verschijnt een selectie van de beste artikelen uit de kranten en tijdschriften op NU.nl. Daar lees je hier meer over.

"Die nacht maakte ik een reis," schrijft Michiel van Elk, neurowetenschapper aan de Universiteit Leiden, over de eerste keer dat hij ayahuasca gebruikte in zijn boek Een nuchtere kijk op psychedelica (2021). Net als lsd is ayahuasca een tripmiddel. Van Elk beschrijft hoe hij 'na visioenen vol kleuren, architectuur, mozaïeken en geometrische patronen' opsteeg en begon te vliegen.

Eindeloze reizen maakte hij. Naar plekken die hij in zijn leven al eens had bezocht. Barcelona, een bergtop in Zwitserland en een meer in Finland. Tijdens de trip zag hij ook mensen die hij had ontmoet. Al vliegend beschouwde Van Elk zijn leven en concludeerde hij dat hij met meer mildheid naar zichzelf en zijn naasten moest kijken.

Maar zo mooi en inzichtgevend zijn psychedelische middelen niet altijd. Van Elk beschrijft ook een trip met psilocybine - de werkzame stof in psychedelische truffels - die verkeerd uitpakte. Alleen op z'n kamer voelde hij zich opgesloten in een soort betonnen doodskist. Alle negatieve emoties werden uitvergroot. Van Elk voelde zich eenzaam, zielig, opgejaagd en angstig.

In de nacht van zaterdag 6 op zondag 7 augustus belandde Amsterdammer Mats in zo'n trip. Na gebruik van lsd werd hij zo onrustig, dat hij van een hoger gelegen etage van zijn huis sprong en acht meter verder in een tuin terechtkwam. Hij dacht dat hij kon vliegen, zei zijn vader, die contact zocht met de krant. Hij en de moeder van Mats willen tegen jongeren zeggen: blijf ver weg van lsd, het is levensgevaarlijk. Mats' vader: "Dan is zijn dood niet voor niets geweest."

Tripzitter

"Bij psychedelica is er altijd een kans dat het misgaat," zegt drugsonderzoeker Ton Nabben, verbonden aan de Hogeschool van Amsterdam. Het gebruik van ayahuasca geschiedt daarom vaak in groepsverband, waarbij een nuchter persoon een oogje in het zeil houdt, de tripzitter.

"Ook bij feesten waar lsd wordt genomen is er vaak een tripzitter," zegt Nabben. "In het ideale geval liggen er ook slaap- en kalmeringsmiddelen klaar. Die remmen het effect van psychedelica, zoals dat ook wordt beweerd van zoete vruchten die veel vitamine c bevatten, zoals sinaasappels."

Nabben was een keer op een feest waar een tripzitter ontbrak. "Ineens kwam er iemand uit het ijskoude IJ gekropen. Die zag het gevaar van winterzwemmen totaal niet in, maar kwam gelukkig op tijd naar de kant. Anders was diegene waarschijnlijk verdronken."

Weinig incidenten

Mede door voorzorgsmaatregelen gaat het niet zo vaak mis met psychedelica. Incidenten met lsd komen bij de Spoedeisende Psychiatrie Amsterdam niet of nauwelijks voor, leert navraag. Ook op de Spoedeisende Hulp van OLVG zien artsen het zelden, terwijl zich daar wel geregeld blowers melden die de weg kwijt zijn.

Een andere reden voor de geringe incidenten: lsd wordt relatief weinig gebruikt. Ter illustratie: 80 procent van de Amsterdamse bezoekers van clubs en festivals gebruikte ooit xtc, terwijl 'slechts' 11 procent ervaring had met lsd, aldus het Tijdschrift voor Psychiatrie (2020).

De keerzijde: als iemand lsd gebruikt, kan het snel misgaan. Een nacht met twintig glazen bier en twintig sigaretten is bijna nooit fataal, maar bij lsd ligt dat anders. Dat heeft onder meer te maken met de dosering. Voor een trip is 100-150 microgram nodig, een minuscule hoeveelheid. Die wordt vaak ingenomen door een piepklein papiertje - kleiner dan een postzegel - in te slikken (zie kader). Nabben: "Onervaren gebruikers kunnen worden verrast door de enorme impact van zo'n kleine lsd-zegel."

Andere kijk op de wereld

Ook de aard van het middel maakt lsd wezenlijk anders dan tabak of alcohol. Lsd verandert letterlijk de kijk op de wereld. Het middel stimuleert onder meer de werking van de neurotransmitter serotonine, waardoor hersencellen anders gaan communiceren. Met een totaal andere ervaring van de werkelijkheid tot gevolg.

De communicatie tussen de miljarden hersencellen verloopt in nuchtere staat via vaste wegen of circuits. Een beetje zoals snelwegen de autoroute van A naar B bepalen. Door psychedelica worden die netwerken minder sterk. Routes die het brein normaliter niet kiest, worden onder invloed van lsd wel genomen. Deelgebieden in het brein die nooit zo intensief samenwerken, doen dat ineens wel.

Dat leidt ertoe dat zintuiglijke waarnemingen veranderen. Een muur kan bijvoorbeeld gaan smelten. Een stoel gaat vliegen. Die ervaring wordt als 'echt' ervaren.

Een ander effect van lsd: de afbakening tussen de buitenwereld en het 'zelf', je eigen lichaam en geest, neemt af; mensen voelen zich vaker onderdeel van een groter geheel: de natuur, de kosmos of een energieveld.

Gevaar voor hoogten, water of vuur verdwijnt

De wetenschapper Robin Carhart-Harris van het Britse Imperial College stelde dat de wijze waarop de wereld onder invloed van lsd wordt ervaren lijkt op de manier waarop baby's en jonge kinderen tegen de wereld aankijken: veel beelden en gevoelens zijn nieuw en onverwacht, en niet gerelateerd aan eerdere ervaringen. De wereld ligt simpelweg minder vast dan bij nuchtere volwassenen. Gevaar voor hoogten, vuur of water kunnen verdwijnen. Met alle gevolgen van dien.

Door het effect van lsd is ook de gebruikerssetting van grote invloed op de roes, stelt Tom Bart, preventiedeskundige van Jellinek. Meer dan bij andere middelen kunnen gevoelens van angst of onveiligheid worden versterkt. "Als iemands mentale staat al wat wankel is, is lsd geen goed idee. Hetzelfde geldt voor mensen die gevoelig zijn voor psychosen."

Voorlichting

De ouders van Mats willen de boodschap afgeven dat jongeren zich verre moeten houden van lsd, omdat het spul levensgevaarlijk is. Jellinek geeft nu nog geen scholierenvoorlichting speciaal over lsd, omdat het gebruik al jaren laag en stabiel is. Alcohol, tabak en cannabis staan bij die groep in veel grotere belangstelling. Die middelen brengen ook veel meer schade toe aan de volksgezondheid. Zo leidt roken jaarlijks tot 20.000 vroegtijdige sterfgevallen en zijn dat er bij alcohol jaarlijks 2500, volgens cijfers van het RIVM en het Trimbos-instituut. Het aantal jaarlijkse slachtoffers van lsd is onbekend, maar lijkt op een hand te tellen.

Om die reden richt de scholierenvoorlichting van Jellinek zich vooral op alcohol, tabak en cannabis. "Maar als we meer incidenten zien met andere middelen, kan dat veranderen," aldus Bart. "Zo richten we ons nu ook op het populair geworden lachgas."

5 of 10 euro voor een zegeltje lsd

Hoewel lsd illegaal is, is het niet moeilijk te verkrijgen. Op 'menulijsten' die dealers via sociale media aanbieden, wordt een arsenaal aan drugs en medicatie aangeboden: van erectie- en slaapmiddelen tot lsd en hallucinante paddestoelen.

Lsd wordt vaak gebruikt door een klein papiertje op de tong te leggen. Het zegeltje is gedrenkt in een bad met lsd. Het middel wordt ook ingenomen via een pilletje of druppels. Een zegeltje lsd is niet duur. "Tussen de 5 en 10 euro," zegt drugs­onderzoeker Ton Nabben van de Hogeschool van Amsterdam.

Lsd valt onder de harddrugs. Dat is niet omdat het middel geregeld leidt tot verslaving, zoals bij heroïne of cocaïne het geval is, maar omdat lsd de blik op de werkelijkheid zo verandert.