De hunkering van PSV naar een terugkeer in de Champions League is ook de hunkering van Cody Gakpo. Hij gaat er vanavond met zijn ploeg alles aan doen om het tegen Rangers FC te laten lukken. Om daarna naar Manchester United te vertrekken?

Dit artikel is afkomstig uit het AD. Elke dag verschijnt een selectie van de beste artikelen uit de kranten en tijdschriften op NU.nl. Daar lees je hier meer over.

Als hij vanavond naar de kolkende tribunes kijkt, zal Cody Gakpo (23) in gedachten zichzelf terugzien. Bij wedstrijden van PSV zat hij vroeger vaak hoog boven in vak ZZ van het Philips Stadion. "De 10-0 tegen Feyenoord was dé wedstrijd van mijn jeugd", vertelde hij vier jaar geleden in het AD, in zijn eerste grote interview. Maar hij herinnerde zich ook mooie Europese wedstrijden. "Ging je met je hele jeugdelftal Champions League kijken. Kunstlicht. Grote namen. Magische sfeer. En anders met mijn vader samen. Op de fiets vanuit Stratum, mijn geboortewijk."



Op de tribune lette hij altijd speciaal op Jefferson Farfán. De dribbelaar uit Peru was zijn idool. Altijd acties maken op de flank, tegenstanders passeren. De aanhang van PSV had een speciaal liedje voor hem en dat kende Gakpo uit zijn hoofd. "Ik zat toen al bij PSV in de F'jes en E'tjes en wilde dribbelen zoals Farfán en later ook in het eerste spelen."



Nu kijken jongetjes naar hém op het veld. Ze hopen dat Gakpo die acties maakt en tegenstanders passeert. Hij heeft intussen ook al zijn eigen liedje.

Deceptie tegen Benfica

Vorig jaar op deze dag stond PSV ook op de drempel van de Champions League. Maar de play-offreturn op 24 augustus, thuis tegen Benfica, draaide uit op een deceptie en het CL-ticket werd gemist. Gakpo dribbelde en wervelde zelf langs tegenstanders en zorgde er al vroeg in de wedstrijd voor dat een Portugees rood kreeg. Maar de bal wilde er niet in. Zelfs niet van 3 meter, bij een kans van Eran Zahavi voor open doel.

De Champions League en Gakpo. Aardige quizvraag trouwens: hoeveel minuten maakte hij al in het hoofdtoernooi? Het antwoord: zeven. Hij deed alleen even mee in de slotfase tegen Tottenham Hotspur. Het was in oktober 2018, de laatste keer dat PSV de groepsfase haalde. Gakpo viel in voor Gastón Pereiro, in een elftal waarin Jeroen Zoet nog de keeper was en Daniel Schwaab en Nick Viergever de centrale verdedigers. Spits Luuk de Jong tekende voor de late 2-2.

Eran Zahavi mist voor open doel. Eran Zahavi mist voor open doel. Foto: Pro Shots

Slechts zeven minuten CL-voetbal. Als tiener. Voor supporters die met een clubhart naar voetbal kijken - en eigenlijk voor iedereen die dat doet met een romantische inslag - is het pervers om te zien wat er nu kan gebeuren. Stel: Gakpo haalt met PSV vanavond die felbegeerde plek in het hoofdtoernooi van de Champions League, dan blijft het de vraag of hij ook de groepsduels gaat spelen. Gerede kans van niet, omdat hij voor 31 augustus nog een transfer maakt naar Manchester United. Een club die 'slechts' Europa League speelt.

Ook Ruud van Nistelrooij kreeg gisteren op de persconferentie weer vragen over de stand van zaken in het 'dossier Gakpo'. De trainer van PSV herhaalde wat hij steeds heeft gezegd: "Tot nader order is Cody PSV'er. Ik merk bij hem geen enkel verschil in focus nu er zoveel speculaties zijn. Hij is al ver daarin. En dat vind ik knap."

Bij PSV hopen ze op sportieve gronden dat Gakpo blijft. Uiteraard. Maar directie en raad van commissarissen zijn realistisch: het is iedereen duidelijk dat Gakpo best oren heeft naar een overstap. En áls United doorpakt, is 40 miljoen euro aan transfergeld (met bonussen mogelijk zelfs 50 miljoen), in combinatie met 35 miljoen gegarandeerde CL-inkomsten, voor PSV als club de jackpot.

United-trainer Erik ten Hag heeft hetzelfde management als Gakpo, dus de lijnen zijn kort. Maar beslist is er voor zover bekend niets. Er was ook die uitspraak van de aanvaller in juli: "Als PSV de Champions League haalt, is het aannemelijker dat ik blijf."

Glimpen van de Gakpo tegen Benfica

De Gakpo van die play-offwedstrijd vorig jaar tegen Benfica, die is dit seizoen nog niet te zien geweest. Of alleen in een paar glimpen. In de vorige ronde thuis tegen AS Monaco had hij zelfs een complete offday. Hij wilde wel, maar liep zichzelf voorbij.

Het hoeft niets te zeggen over vanavond, als Gakpo in zijn acties weer op zoek gaat naar vleugjes Farfán. Voor dat interview vier jaar geleden ging hij op de foto bij het stadion, symbolisch voor het hek bij ingang 14. Daar hangt Farfán nog altijd te blinken in het zonnetje, in een rij van actiefoto's van oud-spelers. Als hij ooit weggaat, komt Gakpo ook in zo'n galerij te hangen. Misschien komt dat moment al wel snel.