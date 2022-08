Patiënten die zijn aangewezen op het hartcentrum van ziekenhuis Isala in Zwolle reageren bezorgd op het nieuws dat de problemen zich daar opstapelen. Dat blijkt ook uit de reacties die binnenstromen bij de Stentor.

"Ik zit sinds januari in het traject voor een hartklepoperatie en heb nog steeds geen zicht op een datum. Als je dan deze verhalen hoort over Isala schrik je wel. Dan is het vertrouwen ver te zoeken'', zegt Jan Broersma (75) uit Zwolle. Hij ziet op tegen de operatie en wil liever vandaag dan morgen onder het mes.

"We zijn nog bezig geweest om naar een ander ziekenhuis te gaan, maar dat werd ons door de cardiologen in Zwolle ernstig afgeraden. Het zou ook te gek zijn dat je als Zwollenaar met zo'n geweldig ziekenhuis in de stad naar elders moet uitwijken.''

Dat zijn vertrouwen een knauw heeft gekregen, kan Broersma goed uitleggen. "Zo'n operatie is toch een behoorlijke ingreep. Als je kwaliteit wil leveren, moet de basis goed zijn. De mensen zijn bekwaam, daar geloof ik in, maar als het in de omgeving niet goed zit, kun je ook ellende krijgen. En bij het hartcentrum is duidelijk iets aan de hand.''

Geschorst

Ziekenhuis Isala heeft twee cardiologen geschorst. Zij worden samen met drie oud-collega's verdacht van corruptie bij de inkoop van medische hulpmiddelen. Om de patiëntenzorg overeind te houden, zijn vervangers nodig. Daarover is een conflict ontstaan tussen het bestuur van het ziekenhuis en de vakgroep cardiologie.

Een van de gevolgen van het uitblijven van vervangers is dat de wachtlijst voor cardiologische zorg sinds maart is verdubbeld. Er staan inmiddels zevenduizend patiënten in de rij.

Stress

Dat zorgt voor veel stress bij patiënten, zoals de Zwolse Alien Visser. "In juni vorig jaar ben ik opnieuw behandeld aan mijn hart. Toen is tegen me gezegd dat ik binnen een jaar voor controle moest terugkomen. Er zou dan ook worden gekeken of ik medicijnen kon afbouwen. Daarnaast zou een echo gemaakt worden van mijn afwijkende hartklep om te kijken of die niet lekt en nog goed is", meldt ze.

Het nieuws over de lange wachtlijst, te weinig artsen en hoge werkdruk bij het hartcentrum, ziet ze als een verklaring voor wat haar overkomt. "Ik heb nog steeds geen oproep gehad voor de controles en ook niks gehoord vanuit Isala. Bij bellen wordt gezegd dat ik af moet wachten wanneer ik word opgeroepen. Dan ga je je wel zorgen maken. Stel dat mijn hartklep wél lekt, wat dan? Moet ik eerst dan een infarct krijgen voordat ze me er aan helpen? Schijnbaar."

Vuist

Een andere patiënt, die niet met zijn naam geciteerd wil worden, ondervond de problemen in verzorging en begeleiding aan den lijve. Hij heeft met de vuist op tafel geslagen om in een levensbedreigende situatie de zorg te krijgen die volgens hem nodig was.

"Mijn aorta is vorig jaar gescheurd. Ik ben zeer snel en adequaat geholpen door het dienstdoende team. De controle was in maart gepland, maar uiteindelijk kon ik pas eind juli terecht. Toen is een lekkage aan de prothese en een nieuwe aneurysma ontdekt."

Kom over twee maanden maar weer eens terug, dan weten we meer, kreeg hij tot zijn schrik te horen. "Ik houd er echt niet van, want het verplegend personeel is superaardig, kundig en gemotiveerd, maar toen heb toch maar eens een indringend gesprek gehad en ben ik niet heel aardig geweest. Toen ik eind augustus kon komen, bleek de situatie levensbedreigend en levensgevaarlijk, volgens de cardioloog."

Vertrouwen

Chris Roest (73) uit Nieuwleusen gaat komende vrijdag bij Isala onder het mes voor een openhartoperatie. "Ik heb alle vertrouwen in de specialisten en het verplegend personeel. Op 8 augustus is vastgesteld dat een kransslagader verstopt zit en nu ben ik al aan de beurt.'' Hij belandde na klachten (kortademigheid, pijn onder oksel) bij het hartcentrum. "Wat een enorme afdeling is dat. Ik wist echt niet wat ik zag.''

Roest kent de ziekenhuiswereld goed. Hij heeft als regisseur bij de televisie ook medische programma's gemaakt "Het grappige is dat ik vaak als patiënt ben gebruikt als dat voor het beeld nodig was. Uiteraard met mijn hoofd buiten beeld, maar zo heb ik regelmatig een check up gehad.''

Maatregelen

Isala heeft maatregelen aangekondigd om het tij te keren. Zo zijn voor de poliklinische hartzorg vier cardiologen uit andere ziekenhuizen aangetrokken en worden nog twee cardiologen gezocht. Daarnaast zijn twee cardiologen aangetrokken voor meer specialistische ingrepen, zoals ablaties en het plaatsen van ICD's.

Met andere hartcentra in het land is afgesproken dat zij bij acute situaties patiënten kunnen overnemen. Aan medische instellingen in de regio is gevraagd of zij kunnen helpen bij het uitvoeren van poliklinische behandelingen. "Deze maatregelen nemen we ter overbrugging naar een vast team van cardiologen dat weer op volle sterkte is", stelt Isala.

Wisselingen

Dat betekent dus veel wisselingen in het artsenteam en dat vinden patiënten ook niet fijn. "Ik heb in vier jaar tijd te maken gehad met minstens zes verschillende cardiologen voor controles", meldt een patiënt. "Ik hoop dat Isala cardiologen beter aan zich gaat weten te binden en haar naam van één van de beste hartcentra van Nederland blijft waarmaken. Want dat is Isala volgens mij nog steeds."

Het is niet de eerste keer dat het hartcentrum van Isala negatief in het nieuws komt. In 2021 kwam naar buiten dat de sfeer er totaal verziekt was door een hoogoplopend conflict tussen tussen cardiologen en ziekenhuisbestuur. Dat ging zover dat drie cardiologen naar de rechter stapten omdat zij vonden dat Isala hen ten onrechte onder curatele had gesteld.

Verklaring Isala

Ziekenhuis Isala was dit weekeinde niet in staat te reageren op vragen van de Stentor over de onrust onder patiënten. Een woordvoerder verwijst wel naar een verklaring op de website van het ziekenhuis waarmee Isala probeert patiënten die zijn aangewezen op het hartcentrum gerust te stellen. Daarin staat onder meer:

"Als hartpatiënt moet u bij Isala kunnen vertrouwen op de best mogelijke zorg. Momenteel moeten patiënten lang wachten op een controleafspraak op de polikliniek of een afspraak voor een specialistische ingreep op de hartkatheterisatiekamers (HCK). Zonder maatregelen kan dit leiden tot patiëntonveilige situaties. Dit mag nooit gebeuren. Daarom doet Isala Hartcentrum er momenteel alles aan om de ontstane wachtlijsten te normaliseren."

Het ziekenhuis zegt ook dat nieuwe patiënten die een verwijzing hebben van de huisarts of patiënten met acute hartproblemen altijd bij Isala Hartcentrum terecht kunnen.