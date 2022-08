Filosoof Aleksandr Doegin, wiens dochter omkwam bij een aanslag, is niet de grote Poetin-fluisteraar, zegt Ruslandkenner Hubert Smeets. Maar Doegin representeert wel de radicalisering van Rusland.

Daria Doegina kwam zaterdag om door een autobom die waarschijnlijk bedoeld was voor haar vader, de Russische filosoof Aleksandr Doegin. De aartsconservatieve Doegin wordt vaak 'het brein van Poetin' genoemd, maar Hubert Smeets, oud-Ruslandcorrespondent en medeoprichter van kenniscentrum Raam op Rusland, stelt dat dit beeld de invloed van Doegin uit proportie trekt. Doegin trekt volgens hem niet achter de schermen aan de touwtjes; hij is eerder onderdeel van een bredere trend van politieke radicalisering in de Russische samenleving.

Heeft Doegin het oor van Poetin?

"Dat is heel lastig te zeggen, maar het is echt overtrokken om Doegin voor te stellen als de Poetin-fluisteraar. Het is niet bekend of ze elkaar vaak hebben ontmoet, en bovendien heeft Doegin in 2014 Poetin ook bekritiseerd: hij vond dat Rusland niet ver genoeg ging met het annexeren van de Krim en het steunen van separatisten in de Donetsbekken. Doegin wilde toen al een volledige oorlog met de verwoesting van de Oekraïense staat en cultuur als einddoel."

"Uiteindelijk is dat wel wat er is gebeurd, maar dat moet je meer zien als correlatie dan dat er een causaal verband is. Er is sprake van een bredere trend in Rusland naar radicalisering van de politiek. Doegin is daarvan een aanjager, maar ook een onderdeel - een kleiner radartje in het geheel."

"Hoewel Doegins invloed op Poetin vaak wordt overtrokken, is hij wel een belangrijk figuur in de Russische publieke ruimte. De internettelevisiezender Tsargrad, waar hij een graag geziene gast is, kan je echt het toppunt van de reactionaire journalistiek in Rusland noemen, en dat wil wat zeggen. Hij behoort tot de avant-garde van het radicalisme dat ook het Kremlin in z'n greep heeft."

Klopt de stelling dan toch dat je Doegins werk moet lezen om het Kremlin te begrijpen?

"Doegin is momenteel een van de belangrijkste verkondigers van het Eurazianisme, wat in Rusland momenteel een heel invloedrijke ideologie is. Het Eurazianisme is al heel oud, en is een antiwesterse en autoritaire variant op 'Slavofielen' van de tweede helft van de 19de eeuw. Die stelden dat Rusland niet moet moderniseren naar westers voorbeeld, maar haar eigen historische missie en tradities heeft, met name op het gebied van spiritualiteit en politieke repressie: de tsaar met zijn goddelijk recht tot heersen over een land dat niet bestaat uit burgers, maar uit onderdanen."

"Onder Poetin is dat denken weer populair geworden, ook omdat Poetin het zelf uitdraagt. Hij positioneert Rusland tegenover het decadente Westen, dat haar normen en waarden probeert op te leggen aan de rest van de wereld. Daar wil Poetin een Russische wereld tegenover plaatsen, die Russische waarden verdedigt."

Heeft Doegin die oude Euraziatische ideeën alleen herkauwd, of heeft hij er ook iets aan toegevoegd wat je in de hedendaagse Russische politiek terugziet?

"Hij heeft voornamelijk dingen herkauwd, en er wat vergelijkbare ideeën van Europese fascisten, met name uit Frankrijk en Italië, aan toegevoegd. Wat Doegin wel bijzonder maakt, is de nadruk die hij legt op geweld en strijd. Hij spreekt altijd in oorlogsmetaforen: Rusland is voor hem de gewapende arm van de mondiale strijd tegen westers liberalisme."

U heeft weleens geschreven dat het Eurazianisme vaak de kop opsteekt in crisistijd. Is dat ook nu het geval?

"Rusland verkeert nu natuurlijk niet in een economische of bestuurlijke crisis, maar je zou wel kunnen zeggen dat Rusland al sinds 1991 een andere crisis kent, namelijk een crisis in het zelfbeeld: wie zijn we, doen we ertoe in de wereld, wat is onze plaats op het wereldtoneel?"

"Eigenlijk heeft het Westen zich dezelfde vragen gesteld over Rusland. Doegin en het Eurazianisme bieden daar natuurlijk klinkklare antwoorden op - dat is ook een grote reden voor hun huidige populariteit."