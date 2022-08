Pas toen Raven van Dorst (37) halverwege de twintig was, ontdekte de tv-presentator dat die hermafrodiet is. Dat was in diens jeugd de normale gang van zaken, maar tegenwoordig wordt er veel meer rekening gehouden met intersekse kinderen, zegt hoogleraar Hedi Claahsen van het Radboudumc.

In Zomergasten vertelde Van Dorst zondagavond dat na diens geboorte ervoor werd gekozen om hen te opereren en als meisje te laten opgroeien. "Het is zo'n taboe-ding hè, dat hele proces van intersekse of hermafrodiet. Geboren worden in de jaren zeventig, 80, 90. Geopereerd worden. Nooit meer wat over zeggen. Echt zo van: we gaan dit fixen, we kiezen vrouw of man. En daarna gewoon zwijgen, nooit meer over hebben." Pas als volwassene, bij een afspraak met een gynaecoloog, ontdekte Raven wat er aan de hand was.

Hedi Claahsen doet al twintig jaar onderzoek naar DSD. Hedi Claahsen doet al twintig jaar onderzoek naar DSD. Foto: Radboudumc

Destijds was het de manier om met intersekse kinderen om te gaan. In 1998 legde een kinderendocrinoloog nog in het AD uit dat het devies is: na constatering van het geslacht - via echo's en bloedonderzoek - zo snel mogelijk opereren om meteen een eind te maken aan de voor ouders slopende onzekerheid. "Antwoorden dat je niet weet welk geslacht je kind heeft, is buitengewoon traumatiserend. Wij adviseren de ouders dan ook om dit stil te houden. Het is, vooral met het oog op de toekomst, beter om alleen de naaste familie direct na de geboorte in te lichten", zei Monique de Vroede destijds.



Maar in de loop van de tijd heeft er een omslag plaatsgevonden. Dat komt onder meer na kritiek van Amnesty International en Human Rights Watch dat niet medisch noodzakelijke operaties aan de geslachtsdelen van kleine kinderen verboden zouden moeten worden. Eind 2018 zei ook het VN-Comité tegen Foltering in een rapport over Nederland dat er een verbod moet komen. "Ook de term hermafrodiet gebruiken we niet meer omdat het vaak door de betrokkenen zelf als kwetsend wordt ervaren", vertelt Claahsen, hoogleraar Geslacht & Gender. "Daar hebben we ook van geleerd."

Geen penis of clitoris

Er worden zo'n vijftig baby's per jaar geboren met variaties in de geslachtsklieren. Er worden zo'n vijftig baby's per jaar geboren met variaties in de geslachtsklieren. Foto: Getty Images

DSD is de term die vandaag de dag gebruikt wordt in de medische wereld. Dat staat voor Disorders/Differences of Sex Development, waarbij het woord disorders (stoornissen) in de afgelopen jaren steeds vaker vervangen wordt door het woord differences (verschillen). "Dat staat voor variaties in de geslachtsontwikkeling", legt Claahsen uit. "Dit is een hele parapluterm, dus ook voor pasgeborenen die geboren worden met een onduidelijk uitwendig genitaal, waarvan de verloskundige niet kan zeggen of het een meisje of jongen is."



Dat is vaak te verklaren door de hoeveelheid hormonen tijdens de ontwikkeling in de baarmoeder. "Zo kan het voorkomen dat zich testikels in de buik bevinden, maar die maken geen of minder testosteron aan, waardoor het kind zich uitwendig ontwikkelt tot meisje of het mannelijke genitaal niet volledig uitgroeit", illustreert Claahsen. "Het geslacht is dan onduidelijk en de onderliggende oorzaak zijn vaak hormonale problemen. Als je begrijpt dat het een hormonaal probleem is, is het voor ouders soms makkelijker te plaatsen."

Geheimhouding losgelaten

Er worden in Nederland zo'n vijftig baby's per jaar geboren met een onduidelijk geslacht. "Dokters hebben geen instrument om te meten of je je man of vrouw voelt, maar kunnen wel kijken of er onderliggende problemen zijn die ernstige ziektes kunnen veroorzaken. Zijn die er niet, dan is er geen reden om te behandelen en het geslacht aan te passen of te corrigeren", verklaart Claahsen. "Je kiest zelf. Kinderen worden dan ook door een team psychologen begeleid en ook ouders worden gecoacht. Ook de geheimhouding hebben we losgelaten. We bespreken alle uitslagen en merken dat hoe minder geheimzinnig, hoe minder zwaar het valt."



Natuurlijk heeft de diagnose invloed op je leven en toekomst, benadrukt de hoogleraar. "Denk bijvoorbeeld aan puberteitsontwikkeling of vruchtbaarheid. De oplossing is niet om je dan maar 'zo normaal mogelijk te maken'. Je mag zijn, zoals je bent." Ze vindt het belangrijk dat Van Dorst diens verhaal vertelt. "We zien dat de maatschappij verandert, maar we denken nog te veel in hokjes waar het roze of blauw is. We hebben stappen gemaakt, maar ook nog een lange weg te gaan."



Zo hebben ouders van een pasgeborene, waarvan een verloskundige niet kan zeggen of het een jongen of een meisje is, er vaak nog nooit van gehoord. "Voor ouders wordt dit vaak als erg traumatisch ervaren. Zij maken zich terecht zorgen over hun kind. De eerste reflex is 'laten we het maar normaliseren, dan heeft het kindje er het minste last van'. Maar we leggen juist uit dat dit vaker gebeurt en je niet alleen bent", zegt Claahsen. "Er is zoveel variatie. Er zijn grote en kleine mensen en zo zijn er ook variaties in het geslacht."