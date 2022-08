De Grenadaanse minister Simon Stiell is aangesteld als de nieuwe klimaatchef van de Verenigde Naties. Hij heeft de afgelopen jaren naam gemaakt als een uitgesproken voorvechter van meer klimaatactie en steun voor kleine eilandstaten.

"De gevolgen van niets doen zullen rampzalig zijn. Je kunt dit rapport niet lezen en iets anders geloven. Niets minder dan de meest extreme maatregelen om de uitstoot te verminderen en ons aan te passen aan deze crisis kan gerechtvaardigd worden." Geen malse woorden van Simon Stiell, minister voor Klimaatweerbaarheid en Milieu van Grenada, over het laatste IPCC-rapport. Maar voor mensen die hem kennen kwamen ze niet onverwacht.

Als klimaatminister van Grenada groeide Stiell uit tot een fervent en uitgesproken pleitbezorger voor meer klimaatactie. Zo was hij onder meer co-voorzitter van de 'High Ambition Coalition' (HAC), een groep van tientallen landen die meer vaart willen maken met het afzweren van fossiele brandstoffen. Op de laatste klimaattop in Glasgow leidde hij samen met de Deense minister van Klimaat en Energie Dan Jørgensen een werkgroep die het 'magische getal' (dixit Stiell) van 1,5 graden opwarming binnen bereik moest houden.

Dat hij daarin slaagde, tekent zijn kwaliteiten als bemiddelaar. Toch kwam zijn benoeming tot uitvoerend secretaris van de United Nations Framework Convention on Climate Change (UNFCCC) voor velen als een verrassing. Na drie VN-klimaatchefs uit Europa en twee uit Latijns-Amerika gingen insiders er vanuit dat de beurt nu zou zijn aan iemand uit Azië of Afrika. De vacaturetekst stelde bovendien dat vrouwelijke kandidaten 'bijzonder welkom' waren. Maar een vrouw meldde zich niet, alleen Stiell, de Brit Alok Sharma en de Indiër Ovais Sarmad ambieerden de post.

Positief verhaal

Stiell (53), opgeleid tot ingenieur en bedrijfskundige in Londen, bekleedt hoge functies bij onder andere Nokia en een start-up in de techsector, voor hij in 2003 terugkeert naar Grenada. Daar ontwikkelt hij vastgoed en staat aan het hoofd van de landelijke toerismevereniging en de kamer van koophandel.

Yvo de Boer, tussen 2006 en 2010 Stiells voorganger bij de VN, denkt dat zijn verleden in het bedrijfsleven hem kan helpen in zijn nieuwe baan. "Wat er in Glasgow door het bedrijfsleven is toegezegd is veel significanter dan waar overheden mee over de brug zijn gekomen. Ik denk dat hij iemand is die een positief verhaal kan vertellen over de kansen die de energietransitie het bedrijfsleven biedt, en weet wat nodig is om die kansen te pakken."

Zijn nieuwe positie heeft Stiell waarschijnlijk voor een groot deel te danken aan zijn Grenadaanse afkomst. Grenada is een zogeheten kleine eilandstaat, en heeft veel te verliezen door de gevolgen van klimaatverandering. De stijgende zeespiegel bedreigt de toerisme-industrie op het eiland, en door veranderende neerslagpatronen is het verschil tussen het droge seizoen en het regenseizoen nagenoeg verdwenen.

Kleine eilandstaten als Grenada leggen zelfs gezamenlijk maar weinig politiek gewicht in de schaal, gaf Stiell toe in een interview met Le Monde. "Onze rode lijnen zijn het gemakkelijkst voor rijke landen om te overtreden." Maar als landen die nauwelijks verantwoordelijk zijn voor de wereldwijde opwarming, en er tegelijkertijd het meeste van merken, hebben ze wel 'moreel gezag'.

Dat morele gezag zal een belangrijk punt zijn geweest voor secretaris-generaal van de VN António Guterres, die het laatste woord had over de aanstelling van Stiell. Guterres heeft zich de afgelopen jaren duidelijk uitgesproken over de noodzaak van radicale klimaatmaatregelen. Klimaatverandering stelt de mensheid volgens de VN-chef voor de keuze tussen "collectieve actie of collectieve zelfmoord", de zoektocht naar nieuwe fossiele brandstoffen noemde hij 'waanzin'.

Heel lastige tijd

Stiell beschikt niet over de dramatiek van Guterres. Hij kiest zijn woorden zorgvuldig, maar formuleert scherp en spreekt zonder meel in de mond over de 'ontoereikende' wereldwijde klimaatmaatregelen en de 'schuldige partijen' daarin: grote vervuilers. Ook over de gevolgen voor Grenada is hij duidelijk: "Onze manier van leven verandert nu al, hoeveel is een mensenleven ons waard?"

Zijn politieke carrière begon in 2013, toen hij zitting nam in de Grenadese senaat. Twee jaar later kreeg hij een ministerspost toebedeeld - eerst van Onderwijs, vanaf 2018 van Klimaatweerbaarheid en Milieu. Sinds Stiells rechts-conservatieve New National Party afgelopen juni de verkiezingen verloor, zat hij zonder baan.

Als uitvoerend secretaris van het UNFCCC wordt Stiells belangrijkste taak het organiseren van de jaarlijkse klimaatconferenties. "Hij krijgt deze rol in een heel lastige tijd", zegt De Boer. "De coronacrisis en de oorlog in Oekraïne hebben het animo om agressief klimaatbeleid te voeren niet echt een zetje in de rug gegeven."

Op de aankomende top in het Egyptische Sharm el-Sheikh is de verwachting dat onderhandelingen over compensatie voor nu al geleden klimaatschade (zogeheten loss and damage) centraal zullen staan. De voortgang op dat onderwerp liet in Glasgow nog te wensen over, zei Stiell toen. "Ontwikkelde landen die verantwoordelijk zijn voor de uitdagingen waar we voor staan, hebben geen zin om met dit onderwerp verder te gaan." Wel tweette hij na afloop "The issue of Loss and Damage will not go away. We will be back!" - daar krijgt hij gelijk in.

De toenemende spanningen tussen de VS en China zullen Stiells andere grote uitdaging vormen. Na het bezoek van de Amerikaanse Congresvoorzitter Pelosi aan Taiwan staakte Peking alle overleggen met Washington op het gebied van klimaat. Als minister van Grenada was Stiell kritisch tegenover beide landen: de VS omdat ze niet over de brug komen met compensatie, China omdat het zijn uitstoot niet snel genoeg verlaagt.

Stiell zal volgens De Boer nog moeten bewijzen dat hij tussen zulke grootmachten zijn mannetje weet te staan. Maar zelf weet hij waar hij het voor doet: 'Failure is not an option'.

3x Simon Stiell

Stiell is inmiddels gewend aan onderhandelingen tot in de late uurtjes op internationale klimaatconferenties. Op de vraag of hij op de laatste dag van de top in Glasgow een akkoord voor 6 uur 's avonds verwachtte, antwoordde hij: "Ik heb mijn slaapzak meegenomen."

Het nieuwsmagazine Politico noemde Stiell iemand met een 'zachte stem'. Dat is volgens hemzelf net zo waar als de bewering dat de VS niet zijn aangesloten bij de HAC - niet dus.

"De tekst die op tafel ligt is voor ons allemaal ongemakkelijk", zei Stiell over het resultaat van de top in Glasgow. "Maar dat moet ook. Wat de wereld van ons verwacht is moeilijk. Heel, heel moeilijk. Maar het is noodzakelijk voor onze gezamenlijke toekomst."