Vandaag starten de scholen weer, eerst in het midden van Nederland. Minister Dennis Wiersma (Primair en Voortgezet Onderwijs) maakt zich zorgen over de ongelijke ontwikkelingskansen voor schoolkinderen in ons welvarende land. Daarom wil hij tienduizenden leerlingen op en rondom school extra activiteiten en ondersteuning aanbieden naast de gewone lessen.

"Een vers jaar is altijd een moment dat je even terugblikt, maar ook vooruitkijkt", begint Wiersma. "Afgelopen jaar verliep het onderwijs door corona nog steeds met horten en stoten. Voor leraren, leerlingen en ouders was het pittig; ze moesten het met de quarantaines allemaal maar zien te regelen. Maar je zag ook dat die twee jaar er extra ingehakt hebben als het gaat om het opdoen van basisvaardigheden: goed leren lezen, schrijven, rekenen en leren hoe we in Nederland met elkaar omgaan. Dus dat repareren heeft topprioriteit."



Die 'erfenis' nemen we volgens de bewindsman mee naar dit onderwijsjaar. "We hebben nu al een tijdje geen coronamaatregelen, scholen krijgen wat dat betreft weer wat lucht. Aan de andere kant moeten vertragingen worden ingelopen. Leraren voelen zich daar ongelooflijk verantwoordelijk voor, dat siert hen enorm. En dan zijn er soms ook nog niet genoeg collega's om te helpen. Daarom wordt het ook een spannend onderwijsjaar, waarin voor iedereen duidelijk moet worden wat er in de klas moet gebeuren, en wat rondom de school."

'Verrijken' van school en omgeving

Dennis Wiersma, minister voor Primair en Voortgezet Onderwijs, tijdens een welkomstdag op school voor Oekraïense leerlingen. Dennis Wiersma, minister voor Primair en Voortgezet Onderwijs, tijdens een welkomstdag op school voor Oekraïense leerlingen. Foto: ANP

Het stond al in het coalitieakkoord: dit kabinet wil aan de slag met het 'verrijken' van school en omgeving voor leerlingen, zodat uiteindelijk alle kinderen eerlijke kansen krijgen. Concreet betekent dit dat scholen, gemeenten, kinderopvangorganisaties en sportclubs gaan samenwerken om kinderen met projecten verder te helpen.



Door hen in een team te laten sporten, waardoor ze beter samen leren werken. Of hen iets te leren in de techniek, wat een jongere later een betere kans geeft op de arbeidsmarkt. Een instrument te laten bespelen en noten te leren lezen. Maar ook door ze soms simpelweg een ontbijt te geven, zodat kinderen niet hoeven te leren op een lege maag. Of via extra huiswerkbegeleiding op of in de buurt van de school, waardoor er thuis minder moet.



Het programma School & Omgeving wordt komend schooljaar gestart in de 130 gebieden waar dat het hardste nodig is. Daarbij wordt geleerd van de 45 regio's die zo'n aanpak momenteel hebben. Het kabinet trekt voor kansengelijkheid 1 miljard euro uit. Specifiek voor dit programma is dit jaar 34 miljoen euro beschikbaar.



Waarom dit plan? Wiersma: "Alleen goed onderwijs bieden is niet genoeg voor de hele ontwikkeling van het kind. Lang niet alle kinderen hebben thuis de mogelijkheden, ruimte of inzet om daar zelf aan te werken. Verder zijn er scholen die in pittige wijken staan, of verzamelen kinderen in een sociale achterstandspositie zich op één school. Zij worstelen überhaupt om met minder mensen en meer uitdagingen toch goed onderwijs te bieden."

'Uit het lood geslagen'

Wiersma zelf is ook niet bepaald opgegroeid onder ideale omstandigheden. "Mijn ouders zijn gescheiden toen ik een kind was, precies op het moment dat ik van de basisschool naar het voortgezet onderwijs zou gaan; een kwetsbare leeftijd. Als je dan even uit het lood geslagen bent en je krijgt thuis een tijdje minder aandacht, dan is het fijn als de school dat opvangt, of de omgeving van de school. Anders kom je gelijk op achterstand te staan."



De minister vindt het heel erg dat er ouders zijn die privaat begeleiding voor hun kinderen gaan inkopen om leerachterstanden weg te werken, omdat ze dat kunnen betalen. Wiersma: "Ik wil dat niet. Want we moeten zorgen dat de kwaliteit van onderwijs overal goed is. Die bijlesinstituten, het is leuk en aardig, maar het mag niet afhangen van de portemonnee van de ouders of een kind zich goed kan ontwikkelen. Daar ga ik paal en perk aan stellen. Zo wil ik aan banden leggen dat scholen of gemeenten reclame maken voor betaalde externe begeleiding. Ook moeten zulke begeleiders straks aan strenge eisen voldoen."



Sowieso noemt Wiersma het 'onacceptabel' dat sommige schoolkinderen betere kansen krijgen dan andere door de school waarop ze zitten. Ook vindt hij het niet acceptabel dat bepaalde scholen, geholpen door de vrijwillige ouderbijdrage, relatief veel geld te besteden hebben aan een uitdagend lesprogramma en dat als verkapt selectie-instrument gebruiken. Daardoor kiezen docenten er regelmatig voor om niet langer te werken op een school in een achterstandswijk, maar op een eliteschool in een buitenwijk. "Als alles wat beter in elkaar overstroomt, hoeft de overheid veel minder te repareren."

Flink op de schop

De Onderwijsraad bracht vorig jaar al een advies uit waarin het onderwijssysteem flink op de schop gaat om de kansengelijkheid drastisch te bevorderen: stel het keuzemoment voor een schoolniveau (vmbo, havo, atheneum of gymnasium) uit tot na een brede driejarige brugperiode. Zodat alle leerlingen de kans, tijd en de gelegenheid hebben zich te ontwikkelen en te ontdekken welk soort onderwijs zij het beste kunnen volgen. Dit zou betekenen dat het huidige schooladvies en de eindtoets in groep 8 van het basisonderwijs komen te vervallen.



Deze ingreep haalde het coalitieakkoord niet, maar is bij Wiersma niet aan dovemansoren gericht. "We moeten op heel veel terreinen bereid zijn om verregaande keuzes te maken, ook op later selecteren. Wat mij betreft gaan we daarmee aan de slag, maar de vraag is: hoe snel kan dat? Want dan zijn we jaren verder, daar werk ik nu de opties voor uit. U hoort daar dit najaar meer over. Wat als een paal boven water staat: de kansenongelijkheid die we nu zien komt mij de keel uit."