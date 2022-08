Vanuit New York belicht Koen van der Velden wekelijks ontwikkelingen in de Amerikaanse sport. Vandaag: hoe de MLS steeds meer een kweekvijver wordt voor jonge talenten.

Jarenlang gold de Amerikaanse voetbalcompetitie MLS als een laatste halte voor uitgerangeerde Europese sterren, maar oudgedienden als Gareth Bale (LAFC) en Giorgio Chiellini (LA Galaxy) vormen nu uitzonderingen. In aanloop naar het wereldkampioenschap van 2026 in eigen land groeit de competitie in kwaliteit.

De familieleden en vrienden van Riqui Puig dachten dat hij een grap maakte toen hij hen vertelde dat hij in de MLS zou gaan voetballen. De talentvolle middenvelder was op een zijspoor beland bij Barcelona, maar was nog altijd maar 23 jaar oud. Zijn overstap naar LA Galaxy verraste vriend en vijand. Afgelopen vrijdag maakte Puig zijn debuut in Los Angeles.

"Ik denk dat er in de nabije toekomst meer jonge spelers hier naartoe zullen komen, en minder oudere spelers die hier met pensioen willen gaan," verklaarde Puig zijn komst naar de Verenigde Staten. "Deze competitie heeft alles om een van de besten ter wereld te worden."

In de zomerse transferperiode waren eerder de Italianen Lorenzo Insigne (31) en Federico Bernardeschi (28) naar de MLS gekomen. Ook de twee Europese kampioenen, afkomstig van respectievelijk Napoli en Juventus, trokken ver voor het verstrijken van hun houdbaarheidsdatum naar Toronto FC. De club betaalt Insigne vijftien miljoen dollar per seizoen.

Goed verdienen

Voor buitenlandse sterren is het nog altijd goed verdienen in de MLS, maar uitbuiken is er niet meer bij in de competitie waar werklust steeds meer gekoppeld wordt aan technisch vermogen. De MLS blijkt een aantrekkelijker bestemming dan voorheen, en ontpopt zich bovendien als kweekvijver voor jonge talenten.

In het 26ste seizoen van de competitie, opgestart na het wereldkampioenschap van 1994, werd een recordaantal spelers aangetrokken en verkocht. De 28 clubs haalden samen tientallen miljoenen dollars binnen met transfers van spelers naar Europese clubs, zoals die van de Peruaanse Marcos Lopez naar Feyenoord. De 22-jarige linksback speelde drie seizoenen bij MLS-club San José Earthquakes.

"We maken deel uit van het wereldwijde voetbalecosysteem", zei MLS-baas Don Garber eerder dit seizoen. "Dat was voorheen niet het geval. Wat transfers betreft horen we bij de top-5 competities ter wereld." (De woorden van Garber schetsen een enigszins vertekend beeld: de competitie heeft 28 clubs en breidt de komende jaren uit naar dertig.)

Een verandering van filosofie staat aan de basis van een toename in kwaliteit. Clubs staren zich niet meer blind op buitenlandse sterspelers. Kampioen New York FC had enkele jaren geleden Andrea Pirlo, Frank Lampard en David Villa op het veld staan, maar kende pas succes nadat het drietal was vertrokken. De MLS is momenteel vooral een competitie voor jonge talenten.

Clubs beschikken sinds enkele jaren over jeugdopleidingen, waarin veel geld wordt gestoken. Volgend seizoen start een landelijke competitie tussen jeugdteams, de MLS Next.

Springplank

Het aankoopbeleid richt zich op jonge, vooral Latijns-Amerikaanse talenten, die de MLS als springplank zien naar de grote Europese competities. Door een nieuwe regeling kunnen de MLS-clubs jonge talenten hogere salarissen bieden, zonder dat die meetellen onder het salarisplafond. Op die manier worden ook de Europese sterren betaald.

Een volgende stap in de groei van de MLS lijkt op papier de grootste uitdaging te worden: de interesse wekken van een breed publiek. Wat betreft toeschouwersaantallen - gemiddeld 20.000 per wedstrijd - kan de MLS zich meten met Europese competities, maar de Amerikaanse televisiekijkers zijn vooralsnog minder geïnteresseerd. Naar de finale van afgelopen seizoen keken slechts iets meer dan een miljoen mensen. De voetbalclubs kunnen vooral lokaal op aandacht rekenen.

Een nieuw televisiecontract met de streamingservice van Apple moet de inkomsten van de competitie opstuwen. De techgigant betaalt de MLS de komende tien jaar in totaal 2,5 miljard voor de uitzendrechten. Vooralsnog is de MLS slechts de op twee na populairste competitie in de Verenigde Staten. De Engelse Premier League trekt meer kijkers, maar de Mexicaanse Liga MX kan op veruit de meeste belangstelling rekenen.

De afgelopen jaren begonnen de MLS en de Liga MX een samenwerking, die volgend seizoen wordt verstevigd met de Leagues Cup. Alle 29 MLS-clubs (volgend seizoen maakt St. Louis City SC zijn debuut) en achttien Liga MX-clubs doen mee aan het toernooi in de stijl van het wereldkampioenschap, met groeps- en knock-outfase. Het seizoen van de MLS, dat loopt van het voorjaar tot het najaar, wordt een maand stilgelegd voor het toernooi.

Een mogelijke Amerikaanse winnaar zal niemand meer verbazen. Nog niet zo lang geleden was het gat tussen de landen groot, maar steeds vaker kunnen ploegen uit de MLS zich meten met clubs uit Mexico, het land waarmee de Verenigde Staten en Canada in 2026 het wereldkampioenschap organiseren. Voor het eerst won dit jaar een MLS-clubs de Champions League van de Concacaf: Seattle Sounders wist het Mexicaanse Pumas in twee wedstrijden te verslaan. Het was een nieuwe mijlpaal voor de jonge Amerikaanse voetbalcompetitie.