Femke Halsema laat de laatste maanden veel van zich horen op Instagram. Van foto's op officiële evenementen tot persoonlijke anekdotes en discussies met andere gebruikers. Wat (en wie) zit er achter haar socialemedia-gebruik en hoe pakken andere politici en bestuurders dit aan?

Begin juli haalt burgemeester Femke Halsema via Instagram hard uit naar advocaat en Eerste Kamerlid Theo Hiddema (voorheen FVD, nu Fractie-Frentrop). De strafpleiter heeft op Twitter geschreven dat Halsema een appel moet doen op de horeca om klanten met een Rolex de toegang te weigeren, nadat er een terrasganger met geweld van zijn horloge is beroofd.

Het bericht van Hiddema lijkt niet helemaal serieus bedoeld te zijn, maar het valt verkeerd bij Halsema. Op Instagram neemt ze het heft in handen en schrijft ze dat de advocaat misinformatie verspreidt en dat hij 'bewust' ruimte geeft aan 'kwaadaardige en agressieve' reacties. "Hij legt mij een uitspraak in de mond die ik niet heb gedaan."

Op de Stopera wordt met gefronste wenkbrauwen gereageerd. Halsema is voorbijgegaan aan haar woordvoerders en persoonlijke assistenten en men vraagt zich af of de burgemeester wel op deze manier van zich moet afbijten: ze had ook een officiële klacht kunnen indienen bij de deken van de Orde van Advocaten of bij de voorzitter van de Eerste Kamer om hier een zaak van te maken.

Een opvallende actie van de burgemeester, die de laatste maanden sowieso steeds vaker van zich laat horen op Instagram. Zo kondigde ze vorige week aan een paar weken rust te nemen na een hectisch jaar en gaf ze een 'inspirational speech' mee aan haar volgers voor tijdens de vakantie. Doet Halsema dit allemaal zelf? En welke strategie zit hier achter?

Professioneel uitgelicht

Om met die eerste vraag te beginnen: Halsema post niet alles zelf. Sinds ongeveer een jaar helpt de socialemedia-expert van de gemeente met beter beeldmateriaal en de inzet van stories en video's op het platform. Artikelen of tv-items die goed passen in het plaatje van de burgemeester worden professioneel uitgelicht en gedeeld met haar 36.000 volgers.

Wel al langer worden op het account van Halsema, dat ze heeft sinds vlak na haar aantreden als burgemeester in 2018, werkbezoeken geplaatst. Denk aan de Pride, een bezoek aan kledingbedrijf Patta, haar reis naar Suriname of de opening van het pleintje ter ere van voetballer Abdelhak Nouri. Maar sinds het aantreden van de sociale media-expert lijken deze bezoeken steeds beter over te komen bij de Amsterdammers.

De inzet van sociale media is dan ook een goede communicatiestrategie om politiek op een niet al te zware manier bij de burger te krijgen, stelt Sanne Kruikemeier, hoogleraar digitale media en samenleving aan de Wageningen University & Research. "Het leidt bij burgers tot meer politieke betrokkenheid en het maakt politiek toegankelijker. Het maakt volgers niet zoveel uit of een redacteur of Halsema het post, maar uit onderzoek weten we wel: hoe authentieker, hoe beter het werkt. Dat is de kracht van sociale media."

Burgers bereiken

Naast de expert die bezoeken online zet, reageert Halsema ook met regelmaat persoonlijk. Volgens een woordvoerder van de burgemeester is er geen strategie voor waar zij wel of niet persoonlijk op reageert. "Dat bepaalt ze uiteindelijk zelf. Het account wordt beheerd door de burgemeester zelf en haar team, dat ondersteunt met beeld en tekst."

Zo nam Halsema zelf ook het initiatief toen ze talloze bedreigingen binnenkreeg nadat was besloten dat Ajax niet gehuldigd kon worden op het Museumplein. Op Instagram deed ze in mei de dringende oproep aan Ajaxsupporters om te stoppen met het sturen van zulke berichten. Niet veel later sprak ze zich, ook via Instagram, uit over het seksisme waar ze mee te maken krijgt. Volgens Kruikemeier is circa 4 tot 18 procent van de publiekelijke reacties op politici, zeker vrouwelijke politici, grof en onbeschaafd.

Halsema kon naast haatberichten ook rekenen op steun - en het weerhield haar er in de laatste maanden ook niet van om vaker met mensen in gesprek te gaan op Instagram. Zo ging ze in discussie met iemand die claimde dat Salman Rushdie te ver was gegaan. En gaf ze steun aan strafrechtadvocaat Zahra Boufadiss nadat zij een column had geschreven over het gevaar van nepnieuws en daar veel negatieve reacties op had gekregen.

Kruikemeier: "Door interactief te zijn, wordt het persoonlijk. Het is jammer als de berichten enorm strategisch worden. Dan verliest het z'n waarde en volgers zullen dat doorhebben."

Pluche

Het is de vraag hoelang de burgemeester op deze manier blijft communiceren. Halsema kwam in 2009 als een van de eersten op Twitter. Ze ging daar met talloze andere gebruikers in discussie. In Pluche, de politieke memoires die ze in 2016 publiceerde, schrijft ze dat zowel Twitter als haar weblog helpt om burgers te bereiken: 'Het schrijven zelf vind ik leuk en, belangrijker dan dat, het geeft mij de mogelijkheid om me rechtstreeks, zonder journalistieke inmenging of duiding, tot grote groepen kiezers te wenden.'

Niet veel later dat jaar besluit ze juist om te stoppen met Twitter. Ze was klaar met 'alle schreeuwers' en liet haar 318.000 volgers weten dat ze stopte omdat ze te vaak online was en het meer energie kostte dan het gaf. Een gevaar dat Kruikemeier ook nu voor mogelijk houdt. "Politici haken af door de haatberichten en scheldpartijen die ze ontvangen. Ze zijn in het Wilde Westen, waar ze niet worden beschermd. Socialemediaplatforms zouden daar meer aan moeten doen. Het is slecht voor de democratie als politici niet meer in gesprek durven gaan online."

Hoe gaan andere politici om met sociale media

GroenLinkswethouder Rutger Groot Wassink was een fervent gebruiker van sociale media. Na de verkiezingen van maart verwijderde hij al zijn tweets, plaatste hij een zwarte raaf als profielfoto en blokkeerde hij veel van zijn volgers, onder wie verschillende Amsterdamse politici. Dat veroorzaakte, met name onder politici die al geen fan van Groot Wassink waren, een klein twitterstormpje.

Een van Amsterdams actiefste raadsleden op Twitter is Annabel Nanninga (JA21). Elke kritische noot over het Amsterdamse bestuur wordt gretig gedeeld met haar ruim 76.000 volgers.

Raadsleden Sheher Khan (Denk) en Imane Nadif (GroenLinks) zijn een andere weg ingeslagen en hebben hun entree op TikTok gemaakt. Hier bereiken ze vooral jongeren. Ze maken filmpjes die vaak grappig bedoeld zijn, en soms slagen ze daarin.

Kamerlid Geert Wilders (PVV) is misschien wel een van de bekendste politici op Twitter en heeft meer dan een miljoen volgers. Hij mijdt met regelmaat kritische vragen van journalisten, waardoor zijn uitspraken op Twitter een grotere waarde krijgen, zegt onderzoeker Kruikemeier. "Het is een gevaar voor de democratie als politici niet ook kritisch ondervraagd kunnen worden. Tegelijkertijd hoopt Wilders met zijn tweets wel het Achtuurjournaal te halen."

Premier Mark Rutte (VVD) reageert vaak alleen als het land in brand staat - met berichten die worden gemaakt door iemand binnen zijn team, zonder dat het persoonlijk wordt. Het zijn, stelt Kruikemeier, vaak strategische berichten. "De afstand met de burger wordt juist groter met hem, omdat het nooit persoonlijk is."

Van de burgemeesters uit de grote steden is Jan van Zanen (Den Haag en eerder Utrecht) vrij actief op sociale media: op filmpjes zie je hem bijvoorbeeld door de stad fietsen. Op de website van de gemeente houdt hij daarnaast een dagboek bij. Burgemeester Ahmed Marcouch (Arnhem) communiceert ook fanatiek op Twitter, soms persoonlijk, soms met geredigeerde tweets. Van Sharon Dijksma (Utrecht) is bekend dat ze vaak persoonlijke berichten achterlaat op Instagram. Ahmed Aboutaleb is niet professioneel actief op sociale media, behalve via de officiële kanalen van de gemeente Rotterdam.