Het begon voor de Eindhovense Adinda Schrijvers met een onbetaalde rekening van 385 euro bij zorgverzekeraar VGZ. Dat ze die rekening niet op tijd betaalde en een rechterlijk vonnis niet nakwam, betekent dat ze uiteindelijk in totaal bijna zes keer zoveel moet betalen.

De Eindhovense doet haar verhaal samen met Wil van Egmond uit Veldhoven, haar maatje bij Humanitas. "Er zijn veel mensen als ik. En het worden er dit jaar nog veel meer, als Nederlanders steeds hogere rekeningen voor energie moeten betalen. De regering moet in actie komen: zet een telefonische hulplijn op, maakt niet uit, doe wat!"

Het is Van Egmond die het ED benadert. "Ik ben zelf ondernemer geweest. Ik wil bedrijven en instanties oproepen om de mens achter een schuld niet uit het oog te verliezen. Als een trouwe klant een keer zijn rekening niet betaalt, bel hem of haar op, zoek uit wat er mis is."

Angststoornis na jeugdtrauma

Schrijvers vertelt dat ze door een jeugdtrauma een angststoornis ontwikkelde. Door tegenslag speelde die ruim twee jaar terug op. "Ik had een scheiding achter de rug en werd ziek van een maagbacterie. En toen kwam die coronacrisis. Opeens zaten de kinderen overdag thuis." Terwijl Schrijvers ook moest werken - ze steriliseert apparatuur in een ziekenhuis.

"Ik werd overal bang voor. Post openmaken, dat durfde ik niet." Ze vertelt dat ze zo ook een rekening van VGZ onbetaald liet. En dat er zonder dat ze er weet van had een rechtszaak kwam.

Het is gebruikelijk dat schuldeisers in zo'n geval de kosten van incasso en rechtsgang verhalen op wanbetalers. "Ik moest geen 385 euro meer betalen, maar 1200 euro." Volgens Schrijvers werd er na de eerste rechtszaak loonbeslag gelegd en 700 euro van haar rekening gehaald. "Het resterende bedrag, 500 euro, moest ik uit mezelf in termijnen afbetalen. Maar ook die brief las ik niet."

"Die 500 euro is weer als een wanbetaling geregistreerd. Alles begon van voren af aan", vult Van Egmond aan. Opnieuw kwam er een rechtszaak, met een eerste zitting eind vorig jaar. Dit keer kreeg Schrijvers steun van Van Egmond, maar hij kon het tij niet keren. "VGZ heeft zijn eigen incassobureau, en die stuurde drie juristen naar de rechtszaak. Drie! En al die kosten worden dus verhaald op Adinda."

Geen 'sociale' rechter bij wijkrechtbank, want VGZ weigert

De rechter zei dat het typisch een zaak was voor de sociale wijkrechtbank. De twee hadden nog nooit van deze Eindhovense proef gehoord, maar zeiden gelijk ja. Tot hun grote teleurstelling bleek onlangs dat het toch een 'gewone' kantonrechterszaak werd. "We weten niet waarom." De Rechtbank Oost-Brabant laat het ED weten dat de wijkrechtbank alleen een optie is als de schuldeiser instemt, en VGZ weigerde dat in dit geval.

Al tijdens de zitting wisten de twee dat ze geen kans maakten. "De kantonrechter zei: als je toen hulp nodig had, had je daar maar om moeten vragen", zegt Schrijvers. "Volgens hem was het voor VGZ niet te doen om iedereen te bellen die niet betaalt, dan zou de premie verviervoudigen", aldus Van Egmond. "Je kan aan alles merken dat zo'n rechter zelf nooit in de shit heeft gezeten."

Uitspraak rechter: 1500 euro betalen

Vorige maand kreeg Schrijvers het vonnis: ze moet VGZ 1500 euro betalen. "Terwijl ze eerder al 700 euro heeft betaald. Dus als ze ooit klaar is, heeft ze 2200 euro aan VGZ overgemaakt. Bijna zes keer meer dan de echte schuld!", zegt Van Egmond.

Schrijvers haalt de schouders op. "Ik zal gewoon moeten betalen, via een betalingsregeling denk ik." Van Egmond schiet vol, als hij haar dat hoort zeggen. "Adinda is een hele sterke vrouw. Maar dat geld, dat kan ze dus niet missen. Dit betekent dat zij en haar kinderen jarenlang elk dubbeltje moeten omdraaien."

Reactie VGZ

Waarom zei VGZ in het geval van Adinda Schrijvers nee tegen behandeling door de Wijkrechtbank? "Vanwege privacyredenen kunnen we nooit ingaan op individuele gevallen. Wel is het zo dat als er inmiddels gerechtelijke procedures zijn gestart (bijvoorbeeld via onze incassobureaus) deze niet meer teruggedraaid kunnen worden", zo reageert een woordvoerder. "Omdat het een pilot is, kunnen er maar een beperkt aantal zaken ingediend worden. Het is dus ook niet zo dat iedere casus daar vanzelfsprekend terecht komt."

VGZ stelt dat het een aantal dingen doet om 'geldstress' bij klanten te voorkomen. "Zo is het bijvoorbeeld mogelijk om in termijnen te betalen of de rekening van het eigen risico te spreiden. Ook experimenteren we met vaste contactpersonen voor mensen met schulden."

VGZ ziet nu nog niet extra veel klanten die achterlopen met betalen. "We vermoeden wel dat dit aan het einde van dit kwartaal en in het komende kwartaal zal oplopen. Ook door de oplopende inflatie en het feit dat bij steeds meer huishoudens het energiecontract afloopt en de maandlasten omhooggaan."