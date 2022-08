Vladimir Poetin heeft de informatie-oorlog in Oekraïne en het Westen verloren, schrijft het hoofd van de Britse afluisterdienst GCHQ, Jeremy Fleming, in The Economist. Fleming concludeert een half jaar na het begin van de oorlog in Oekraïne dat westerse tegenreacties op Russische desinformatie effectief zijn gebleken.

Net als eerder in Syrië en op de Balkan heeft Rusland 'online desinformatie' ingezet als onderdeel van een militaire campagne. Die had volgens Fleming tot doel om wantrouwen te creëren bij informatiebronnen, de acties van Oekraïne onjuist weer te geven en valse narratieven over de Russische intenties te verspreiden. "We hebben acties ondernomen om deze verdraaide waarheden tegen te spreken."

Vanaf het begin van de oorlog delen de Britten nauwkeurige informatie over het verloop ervan. Die informatie is mede gebaseerd op geheime inlichtingen van GCHQ. Ook de Amerikaanse overheid deelt met regelmaat - ook al vóór de invasie - inlichtingen met de wereld. Als waarschuwing, maar ook om de Russische intenties en daden vast te leggen. Ook werken de Britten volgens Fleming samen met 'westerse technologieplatforms' om Russische leugens snel te verwijderen.

De baas van GCHQ zegt dat 'cyber' een substantieel onderdeel is van de oorlog en dat de invloed ervan tot ver buiten het strijdtoneel reikt. "Beide zijden begrijpen het potentieel van het integreren van cyber en informatie in hun militaire aanpak", schrijft Fleming. "Het is een zeer moderne digitale cyberoorlog, zoals het óók een brutale en fysiek destructieve oorlog is."

Vlotte samenwerking

Rusland heeft op verschillende manier geprobeerd Oekraïne digitaal te verzwakken. Door aanvallen op het spoorsysteem, de douane en ministeries, maar ook op een satellietsysteem en internetproviders. Slechts een deel van die aanvallen is geslaagd. Fleming prijst daarvoor de Oekraïense verdediging, de eigen Britse inlichtingenpositie en de vlotte samenwerking met private partijen die informatie over de aanvallen deelden en updates beschikbaar maakten om gaten in de beveiliging te dichten. De impact van Ruslands digitale capaciteiten, schrijft Fleming, "is minder groot dan wij (en zij) hadden verwacht."

Christiaan Beek, hoofd onderzoek bij beveiligingsplatform Trellix, dat verschillende Oekraïense overheidsklanten heeft, herkent dat beeld en zegt dat Russische hackers in het begin van de oorlog 'met alle mogelijke middelen' naar binnen probeerden te komen. Dat deden ze met oude malware waaraan nieuwe code was toegevoegd, een indicatie dat ze gehaast te werk gingen. Ook de destructieve malware die ze gebruikten om systemen kapot te maken was volgens Beek "niet van het kaliber dat we wel van andere Russische groepen kennen". Beek dacht dat ze de geavanceerde malware achter de hand zouden houden, maar ziet dat er inmiddels sprake is van 'mindere activiteit'. Beek: "Wat we nu zien uit Rusland is minder geavanceerd. Het zijn speldenprikjes, phishingmails met een bijlage waarin de malware is verstopt."

In het defensief

Dat Rusland digitaal in het defensief zit, kan de verdienste van Oekraïne zijn. Het land is goed in staat gebleken de Russische aanvallen op de digitale infrastructuur af te slaan, mede dankzij de hulp van westerse landen. Het is bekend dat Oekraïne al een jaar hulp krijgt van de Navo bij het beveiligen van cruciale systemen. Ook zijn Amerikaanse en Britse cyberteams al vanaf eind december, een paar maanden voor de invasie, in het land om de infrastructuur vrij te houden van Russische malware. "Het is onmogelijk om het belang van de Oekraïense cyberdefensie te overschatten", schrijft Fleming. "De ervaring van dit land heeft laten zien dat in de online wereld het verdedigende land een keuze heeft in hoe kwetsbaar het is."