Als door een wonder overleefde de 23-jarige Kezban uit Vlissingen twee jaar geleden een kogel, die dwars door haar hoofd werd geschoten. Sindsdien zit ze in een rolstoel en gaat ze elke dag door een hel. 'Er zijn momenten dat ik dood wil.'

Dit artikel is afkomstig uit PZC. Elke dag verschijnt een selectie van de beste artikelen uit de kranten en tijdschriften op NU.nl. Daar lees je hier meer over.

Vanuit de omgebouwde garage van het huis in Vlissingen rijdt ze met haar elektrische rolstoel soepel de woonkamer in. Voor de besturing is Kezban volledig aangewezen op haar rechter hand, omdat ze haar linkerarm niet kan gebruiken. Door hersenschade is de aansturing volledig stilgevallen.

Toch heeft de geboren Vlissingse in twee jaar tijd flinke stappen gemaakt. Figuurlijk dan, want lopen lukt nog steeds niet. "De artsen kunnen niet precies zeggen wat haar toekomstperspectief is, maar ze gaat nog elke dag vooruit'', zegt moeder Miranda over haar oudste dochter. Kezban zit mooi rechtop en oogt opgewekt, veel meer dan een paar maanden terug. Ze praat iets langzamer dan vroeger, maar dat valt alleen bekenden op. Tijdens revalidatietrainingen is het Kezban gelukt om op eigen benen te staan. "En hopelijk kan ik ooit weer lopen. Dat is echt mijn droom'', zegt ze zelf.

Het had heel weinig gescheeld of Kezban had niet kunnen navertellen wat er op die 26e augustus 2020 in haar appartement in Middelburg was gebeurd. Dat ze slaande ruzie had met de 28-jarige G.E., die ze via 'verkeerde vrienden' had leren kennen en die min of meer bij haar was ingetrokken. Dat ze geen relatie met hem had, maar E. wel volledig grip op haar leven had gekregen. "Ik werd fysiek en geestelijk door hem mishandeld.''

Op die zomerse woensdagavond krioelt het rond de Markt in Middelburg van de hulpdiensten als Kezban zwaargewond is gevonden in haar woning aan de Burggang. Buiten de flatwoning wordt E. door agenten tegen de muur gezet en direct in de boeien geslagen.

Moeder Miranda Geijs (57) doet op dat moment verwoede pogingen om Kezban te bereiken. "Ze zou bij ons komen eten en reageerde niet op berichtjes en telefoontjes. We zagen de traumahelikopter vliegen, zonder te weten dat die voor Kezban was uitgerukt. Omdat ik een heel slecht gevoel kreeg, besloten we direct naar Middelburg te gaan. Vlak bij Kezbans huis kreeg ik een berichtje van een collega die vroeg of het wel goed met Kezban ging vanwege een schietpartij in haar straat. Ik ben daar door het politielint gerend en werd tegengehouden door agenten. Achteraf hoorden we dat de politie bij ons aan de deur hadden gestaan maar niemand thuis trof. Maar er is vervolgens niet meer naar me gezocht om het te vertellen. Dat vind ik onbegrijpelijk. Net als het feit dat ze ons zelf naar het ziekenhuis in Rotterdam hebben laten rijden. Met een slok op achter het stuur kruipen, mag niet. Maar 'in shock' kennelijk wel.''

Voorbereiden op een afscheid

In het Erasmus-ziekenhuis volgt een nieuwe klap, omdat Miranda en zusje Zeynep dan pas zien dat Kezban door haar hoofd is geschoten, iets wat de politie hen niet heeft verteld. Met een verbrijzelde schedel, het verlies van drie liter bloed en (onzichtbare) hersenschade is Kezban er heel slecht aan toe. Het is de vraag of ze ooit uit haar coma komt. Laat staan hóe. "We kregen te horen dat we ons moesten voorbereiden op een afscheid'', zegt Miranda.

Na weken ontwaakt Kezban toch en geeft ze weer een teken van leven. Wel zit ze gevangen in haar lichaam. Geestelijk kan ze alles kan volgen, maar praten gaat niet. "Artsen zeggen dat het een wonder is dat Kezban er bovenop gekomen is'', vertelt Miranda, die naast haar werk als leerkracht nu ook mantelzorger is. "De artsen hadden nog nooit zo'n grote prothese geplaatst als die voor haar kapotte schedel. Dat Kezban jong is, heeft erg geholpen.''

In de Middelburgse rechtbank verklaarde G.E. begin dit jaar dat het wapen onbedoeld was afgegaan tijdens het schoonmaken. En dat hij in paniek raakte toen bleek dat Kezban was geraakt. Het Openbaar Ministerie vond dat er sprake was van poging tot doodslag, omdat E. niet direct 112 had gebeld en haar dik twee uur hulpeloos had achtergelaten en daarna - in Kezbans auto en mét haar telefoon - rondreed op Walcheren. De officier van justitie eiste een celstraf van twaalf jaar en betaling van 1 miljoen euro voor geleden schade. De rechter zag het twee weken later anders en legde een gevangenisstraf op van 2,5 jaar en een schadeclaim van 270.000 euro.

Vanwege haar hersenschade was er 'terughoudend' omgegaan met Kezbans verklaringen, oordeelde de rechter. Dat steekt de familie heel erg. "Want waar zijn de bewijzen dat alles is gegaan zoals hij zegt?'', reageert moeder Miranda fel. "Kezban is nooit goed gehoord. De uitspraak voelt als een trap na.'' Het OM is naar het Gerechtshof in Den Bosch gestapt om de uitspraak aan te vechten. Wanneer de zaak dient is nog niet bekend. E. wacht dat proces in vrijheid af.

De zussen Zeynep (links) en Kezban met hun moeder Miranda op een foto uit het verleden. De zussen Zeynep (links) en Kezban met hun moeder Miranda op een foto uit het verleden. Foto: Zeynep Avci

'We gaan elke dag door een hel'

Kezban en Miranda weten niet wat ze van het beroep moeten verwachten. "Ik ben voor vergelding, omdat ik elke dag meemaak wat mijn dochter is aangedaan'', zegt Miranda. "Aan de andere kant ben ik het vertrouwen in justitie volledig kwijtgeraakt en is het misschien beter om nergens op te rekenen. Zo kan het ook niet tegenvallen.''

Intussen doet haar dochter er alles aan om haar leven weer kleur te geven. Dat is makkelijker gezegd dan gedaan, want de Kezban van vóór het schietdrama komt nooit meer terug. "Ik zeg wel eens dat ik nog steeds 21 jaar ben, omdat het leven voor mij - maar ook voor mijn moeder en zusje - al twee jaar stilstaat'', zegt Kezban. "Als iemand vraagt hoe het met me gaat zeg ik: 'naar omstandigheden goed'. Ik heb goede momenten, maar ook veel moeilijke. Toen we laatst een rolstoelauto hadden gehuurd, voelde ik wel weer vrijheid. We gingen naar het strand en daar werd ik heel blij van. Tegelijkertijd is het dubbel, omdat ik daar dan vastzit in een kar en niet het water in kan. Als ik mijn leven een cijfer moet geven, geef ik een drie, misschien een vier. Wij gaan elke dag door een hel en ik heb gezien hoe hij in vrijheid danste op een festival, terwijl ik misschien nooit meer kan dansen. Er zijn dagen dat ik echt niet meer zie zitten. Dan zie ik geen toekomst meer zoals ik nu ben en wil ik dood.''