Breuken aan armen en benen en een misvormde ruggengraat: zo werd een negenjarig meisje aangetroffen in de buurt van Napels. 'Elsa' had sinds haar geboorte nooit in een bed geslapen en was ernstig ondervoed. Bovendien is ze nooit naar school geweest en kan ze niet praten. Het lot van het verwaarloosde meisje beroert Italië.

Het medelijden van een buurvrouw zorgde voor een keerpunt in Elsa's leven. Na haar melding bij de stadsdiensten troffen maatschappelijk werkers het meisje in deze verschrikkelijke staat aan. Ze gaven haar de naam Elsa - vernoemd naar de Disneyprinses uit de film Frozen - om haar identiteit te beschermen. De jeugdrechtbank kwam tussenbeide, waarna het kind een maand lang in een kinderziekenhuis werd opgenomen. Haar ouders belandden in de cel en haar broers en zussen werden toevertrouwd aan een pleeggezin.



Het kleine meisje 'is sinds haar geboorte op een onbeschrijfelijke manier verwaarloosd', zegt wethouder Luca Trapanese van sociaal beleid in Napels. Ze haalde Elsa op 12 augustus op uit het ziekenhuis, vergezeld door de voorzitter van de vereniging Casa di Matteo, een non-profitorganisatie die ernstig zieke kinderen opvangt die geen familie hebben die voor hen kan zorgen.

Hoe deze verwaarlozing zo lang heeft kunnen aanslepen en niet eerder is opgemerkt door de bevoegde instanties, is vooralsnog onduidelijk. Zo ging het meisje nooit naar school, maar niemand stelde dat vast. Ze werd niet gemist, ze leek niet te bestaan.

Haar ouders namen niet eens de moeite haar te voeden. Dankzij haar broers, die af en toe iets te eten en drinken gaven - restanten van koekjes en melk - overleefde het meisje. "Ze heeft nog nooit in een bed geslapen, wat een misvorming van de wervelkolom veroorzaakte, waardoor ze niet normaal kan gaan liggen. Het meisje heeft ook meerdere breuken aan armen en benen die nooit goed zijn geheeld, vermoedelijk werd ze vaak geslagen'', zei de wethouder tegen de krant La Repubblica.

Herstel

Voor het eerst in haar leven wordt Elsa geknuffeld en met liefde omringd. Hoewel de situatie van het meisje precair is, zijn de eerste tekenen van herstel al zichtbaar. "Ze praat nog niet, maar glimlacht geregeld", zegt een geëmotioneerde Marco Caramanna, voorzitter van Casa di Matteo. Ze heeft nog niet leren kauwen, maar dankzij babyvoeding en smoothies - om haar te laten wennen aan nieuwe smaken - is haar nieuwsgierigheid naar normaal voedsel nu gewekt. "Dat is alvast een uitstekend teken", zeggen haar hoopvolle begeleiders.

Het meisje heeft verkorte pezen, waardoor sommige bewegingen voor haar momenteel niet mogelijk zijn. In september kan ze starten met een revalidatieprogramma. Specialisten zullen dan ook nagaan in hoeverre Elsa kan herstellen. Of ze ooit zal kunnen lopen en rennen zoals andere kinderen zal de tijd moeten uitwijzen. "Maar eerst en vooral willen we dat Elsa begrijpt wat het betekent om geliefd te zijn. We hopen op haar wedergeboorte, zodat ze de horror van haar verleden achter zich kan laten."