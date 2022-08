Scherpe takjes of steentjes, lelijke nagels; de meeste mensen lopen liever niet zonder schoenen buiten. Terwijl het zo gezond is. Op het populaire blotevoetenpad zijn alle gevaren weggewerkt.

Dit artikel is afkomstig uit Trouw. Elke dag verschijnt een selectie van de beste artikelen uit de kranten en tijdschriften op NU.nl. Daar lees je hier meer over.

Een half uur geleden slaakten we nog kreten van onwennigheid toen we onze blote voeten in de zompige modder plantten, en de klei tussen de tenen voelden kruipen. Inmiddels waden mijn dochter en ik door een laag drab van een meter dik. Ze is vanaf de borst bedekt met grijsbruine glibberigheid en heeft spetters modder op haar gezicht. Ze lacht met haar hoofd in de nek. We lopen het blotevoetenpad giechelend verder. De modder op onze benen, korte broek en hemdje droogt grijs op.

Nooit gedacht dat ik dat zou doen, 3 kilometer door bos, moeras en veld lopen zonder schoenen aan. Ik grijp steevast mijn slippers als ik de tuin in loop, en in de stad vertoon ik me niet eens met schoentjes met blote hielen. Zo appetijtelijk zijn voeten niet. Denk aan die witte mannenvoeten in sandalen op de eerste zomerdag; met een beetje pech kijk je tegen de kalknagels aan. Vrouwen hebben misschien hun nagels vrolijk gelakt maar vergeten in hun sandaaltjes die hiel met gespleten eelt en witte velletjes. De kantoormodes uit Silicon Valley willen nog wel eens naar Europa overwaaien, denk aan met pingpongtafels en middagslaaphoekjes op kantoor. Ik hoop dat de nieuwste werktrend, het geen-schoenenbeleid bij Google en Facebook, daar blijft.

Niet iedereen heeft nu eenmaal van die sensuele, welgevormde bruine voetjes als Sophia Loren of Claudia Cardinale. Die iconische Italiaanse actrices lieten zich in preutse tijden graag zonder schoeisel fotograferen en werden er extra sensueel om gevonden. Op de website wikiFeet, met voeten van beroemdheden, scoren ze vijf sterren met honderden foto's blootsvoets op het strand, op een rots, op een jacht. Een zelfbewuste blik boven glimmende benen, uitlopend in gewelfde voeten. Het toont meer dan alleen blote huid. Deze vrouwen lijken in contact met hun eigen lichaam. Ze kunnen vóelen, stralen ze uit, en dat is aantrekkelijk.

Claudia Cardinale, hier in 1967, liet zich vaak blootsvoets fotograferen. Claudia Cardinale, hier in 1967, liet zich vaak blootsvoets fotograferen. Foto: Getty Images

Het is precies wat veel mensen ontberen. Die zitten te veel in hun hoofd. Werken achter de computer, denken en analyseren, en vergeten soms dat ze al uren op een stoel zitten.

Je hoofd stopt niet vanzelf

Lopen op blote voeten is een goed begin om in contact te komen met je lijf, raadt ergotherapeut Cathelijne Strijbosch aan. Dat hoofd stopt namelijk niet vanzelf. Alleen als je leert om bewust te voelen, komen de kleine en grote (pieker-)gedachten tot stilstand, weet ze. Het is jammer als je daarmee pas begint wanneer je een burn-out hebt.

Het is wel te verklaren. Strijbosch: "We leren lezen en schrijven, maar krijgen niet geleerd te voelen hoe het met ons gaat. Bij migraine duiken we een dag in bed. Bij diarree denken we: was dat eten nog wel goed? Maar misschien was het een spannende week, en laat het lichaam via buikpijn of hoofdpijn de stress los. Leer te luisteren naar het fluisteren van je lichaam, zodat het niet hoeft te schreeuwen."

Meteen na het telefoongesprek loop ik naar buiten. Het gras kriebelt onder m'n voetzolen, en is warmer in de zon dan de vochtige stukken in de schaduw. Nooit bij stilgestaan.

Je voeten trakteren op prikkels

Dat we zijn vergeten om te voelen, geeft bestaansrecht aan het oprukkende fenomeen van de blotevoeten­paden. Staatsbosbeheer heeft er een aantal uitgezet 'waar je je voeten op veel prikkels kunt trakteren' zoals het gevoel van zand of gras tussen je tenen, mos of bosgrond, kiezeltjes, houtsnippers en schelpjes.

Het Instituut voor Natuureducatie (IVN) legt in een factsheet uit waarom het zo gezond is om op blote voeten te lopen, en hoopt ook scholen en kinderopvanglocaties te verleiden zo'n blotevoetenpad aan te leggen. Dat stimuleert de ontwikkeling van de kindervoetjes.

In onze voeten zitten botten, pezen, spieren, banden, bloedvaten en zenuwen, schrijft het IVN. Door schoenen blijven veel spieren en weefsel in de voet passief. Bovendien landen we vaak met een dreun op de hiel, wat de kans op voet-, knie- of rugklachten vergroot. Oorspronkelijk lopen we heel anders, blijkt uit onderzoek van Harvard-hoogleraar evolutionaire biologie Daniel Lieberman onder mensen die op blote voeten hardlopen. Ze landen op de midden- of voorvoet, en dan is de voet juist een natuurlijke schokdemper.

Af en toe zonder schoenen lopen, helpt de voeten sterker te worden en stimuleert de bloedcirculatie, huid en zenuwuiteinden, schrijft het IVN. Dat heeft weldadige effecten: "Je concentratie neemt toe en het denken wordt rustiger. Je ervaart meer sensaties in en om je lichaam. Het geeft een gevoel van vrijheid en algehele ontspanning. Je hoofd wordt leeg en je voelt na het wandelen een stroom van nieuwe energie."

Vervreemding van ons lichaam

Imposant. Maar heb je daar nou echt zo'n blotevoetenpad voor nodig? Je kunt toch in elk plaatselijk park je schoenen uit doen, vandaag nog? Het fenomeen blotevoetenpad lijkt het bewijs van de vervreemding van ons eigen lichaam.

Cato, de dochter van Maaike Bos. Cato, de dochter van Maaike Bos. Foto: Maaike Bos

"Omdat mensen ervoor moeten betalen, denken ze dat ze er niet bang voor hoeven zijn", zegt mijn dochter wanneer we het bespreken. Die is raak, besef ik. Zelf ben ik ook bij voorbaat bang voor takjes of distels. En misschien wil ik wel niet 'die hippie' op blote voeten zijn, of als compromis van die fivefingers-kikvorsschoenen dragen waar de tenen afzonderlijk in bewegen. "Nuchtere Nederlanders zetten zich tegen dat hippie-imago af", merkt ook Strijbosch. Opeens doorzie ik het. Mensen bezoeken zo'n blotevoetenpad niet alleen om de angst om hun verweekte voetzolen af te kopen, maar óók de angst om hun sociale positie. Met blote voeten lopen wordt een bredere optie. Op zo'n pad kan het, en mag het.

Om het uit te proberen rijd ik samen met mijn dochter Cato (12) naar het twaalf hectare grote terrein Buitenpost in Twello, vlak bij deventer. Het heeft een bar in een grote kas met exotische planten, een camping, wijngaard, biologische moestuin én om dat alles heen een blotevoetenpad voor vijf euro per persoon. Het trekt per jaar 35.000 bezoekers; een vijfde ervan voor bedrijfsuitjes en kinderfeestjes. "Mensen rijden er soms drie kwartier voor", zegt mede-eigenaar van het bedrijf, Adriaan Verkerk.

Het blijft een raar fenomeen. Tot Verkerk zegt dat hij elke dag het pad naloopt, reparaties uitvoert, wekelijks de bramen en brandnetels kapt en lege ijspapiertjes of blikjes opraapt die mensen in de natuur achterlaten.

Net als met de handen in klei knijpen

We beginnen bij het wilgenpad met wiebelende balken tussen de bomen. Ah, verderop begint de eerste modder. 10 centimeter diep. Tussen onze tenen voelt het net zo als met de handen in klei knijpen, lekker zacht en koel. Met een bonk modder aan de voet lopen we verder. Het paadje door bos en langs weides is aangesmeerd met modder - ook de boomstronken om op te klimmen. Eigenlijk hoeven we helemaal niet voorzichtig te doen, voelen we, en we richten onze blik steeds verder, weg van de grond. Onze voeten zoeken vanzelf een weg.

We komen langs een boomgaard en een bloeiende kruidentuin waar Cato een paar bessen plukt. 'Moeras' zegt een bordje dan. "Let op, het kan diep zijn."

- - Foto: Maaike Bos

We aarzelen - steeds weer die aarzeling bij elk nieuw terrein. "Gaan we hier in? Straks zit er een slangetje in", zegt Cato, maar ze gaat al. Ik ook dan maar. De modder sluit zich koel om onze voet, knie, bovenbeen. We ploegen door een trage substantie, voelen een takje prikken, glijden bijna uit evenwicht. En de bezwaren glibberen langzaam van ons af. Twintig meter verder kruipen we op het droge en lopen lachend en bevrijd verder, naar een ondiepe vijver, een bamboebos en een doolhof van hoog olifantengras. Alles ruist, kriebelt en streelt. Meer dan anders, lijkt het wel. Bij het einde wassen we in een badhuisje de modder weer af en lopen, nog steeds blootsvoets, over het stenen pad naar de auto.

Ik denk aan de nieuwe mogelijkheden. Net zulke gewelfde, bruine voeten krijgen als Sophia Loren. Wat mensen op blote voeten aantrekkelijk maakt, is de afwezigheid van de angst. De vrijheid. Het vertrouwen dat ze zichzelf wel kunnen dragen zonder de zekerheid van een schoen. De rest van de dag loop ik blootsvoets, en voor het eerst heb ik warme voeten.

Blotevoetenpaden

Wandelen op blote voeten kun je overal proberen, maar niet alle wandelroutes zijn geschikt. Om het de beginnende blotevoetenlopers gemakkelijk te maken, worden er steeds meer speciale blotevoetenpaden aangelegd, door heel Nederland en ook in België. Volgens wandelsite De wandeldate liggen de mooiste paden midden in natuurgebieden: Doezumermieden, Schoorlse Duinen, Drents-Friese Woud, Hoge Kempen, of op een andere bijzondere locatie zoals een landgoed of een permacultuur tuin. Zie voor meer informatie en een top-10: dewandeldate.nl