Ze zijn de penetrante 'lijkenlucht' en overlast van duizenden grote zwarte vliegen zat. Omwonenden klagen al weken over een verlaten foutgeparkeerde auto vol rottend etenswaar en duizenden krioelende maden. 'Ze halen 'm maar niet weg. Het is ondertussen een gevaar voor de volksgezondheid.'

Op de voorruit van een zichtbaar verweesde zwarte Volkswagen Golf aan de Brabantse Turfmarkt in Delft prijkt een briefje. 'Wanneer wordt dit wrak weggehaald?', staat er in hanenpoten op het papier. Het trekt de aandacht van meerdere nieuwsgierige voorbijgangers. Een groepje chic geklede dames van een jaar of 50 loopt er net langs. De weeïge geur die hen onverwachts tegemoet komt, proberen ze wat onhandig bij hun neus vandaan te wuiven. "Getver, waar komt die lucht dan vandaan?", tuurt één van hen door de voorruit.

Door een kiertje van het raam aan de bijrijderskant, stuiven tientallen enorme zwarte vliegen naar buiten. Het is bijna alsof de insecten zelf ook even lucht moeten happen. "Wat ongelóóflijk vies zeg." De walging is nog net van haar gezicht te lezen, zo snel probeert ze weg te komen. Het is wel duidelijk waarom.

Enorme vliegen

Op het eerste gezicht is het alsof het opbergbakje tussen de twee stoelen vol rijst zit. Maar wie wat dichterbij komt ziet beweging. Duizenden maden krioelen over iets onzichtbaars onder de handrem. Het is niet te zien wat ze aan het eten zijn (en dat is misschien maar goed ook). Naast de talloze larven, wemelt het van bijna evenzoveel enorme zwarte vliegen. Ze verlekkeren zich onder meer aan bedorven speklappen, rottende zalmfilets en schimmelende varkenshaas op de bijrijdersstoel.

De maden in de al weken geparkeerde auto zijn duidelijk zichtbaar. De maden in de al weken geparkeerde auto zijn duidelijk zichtbaar. Foto: Fred Leeflang

"Het is alsof die vliegen zo groot als adelaars zijn", klinkt Kerdy van Vuuren wat verbaasd. Ze heeft bij de gemeente melding gemaakt van de vunzige biotoop waarvan ze vermoedt dat die in een tijdsbestek van ongeveer zes weken in het voertuig is ontstaan. "Ik ben niet de enige hoor", vertelt Van Vuuren. Ook medewerkers van de toko aan de overkant zeggen dat meerdere buurtbewoners al melding hebben gemaakt dat de auto 'al sinds juni overlast veroorzaakt'. "Het is gelukkig niet meer zo warm: toen kwamen er hier steeds vliegen binnen. Je kan er niets tegen doen."

Lijkengeur

Voor de gemeente blijkt de kwestie vanwege de geldende wegsleepregeling ook niet zo eenvoudig. "Handhavers kunnen niet handhaven omdat het voertuig niet onder de noemer wrak of defect valt", zegt een woordvoerder van de gemeente Delft.

Van Vuuren vindt het vreemd dat de gemeente 'maar weinig doet' en de auto maar laat staan. "Die lucht die er omheen hangt is niet te harden. Het is een lijkengeur", beschrijft ze het gruwelijke tafereel. De ervaring maakt zoveel indruk, dat haar fantasie het even overneemt. "Straks ligt er iemand dood in de kofferbak! Het zou me niets verbazen", grapt ze.

De wildste verhalen doen de ronde over de mysterieuze smerige auto met Lets kenteken. "Ik hoorde dat de eigenaar is opgepakt na een achtervolging", zegt Hart voor Delft-raadslid Marcel Koelewijn, die vlak bij de foutgeparkeerde auto woont. "Het is in ieder geval gek dat de auto tegen de rijrichting in geparkeerd staat." Ook hij heeft de gemeente gevraagd of de wagen kan worden weggesleept. "Als dit geen gevaar is voor de volksgezondheid, dan weet ik het ook niet meer."

Inmiddels heeft het stadsbestuur tóch actie ondernomen en de zaak overgedragen aan het gemeentelijk parkeerbedrijf Parkeren Delft, schrijft de gemeente Delft. Parkeren Delft kan wél handhaven omdat de auto op een plek voor vergunninghouders staat. "Zij kunnen een wielklem zetten en de auto na 24 uur wegslepen." Dat lijkt zelfs nog sneller te kunnen dan binnen een etmaal, merkt Koelewijn op. Na weken van overlast, wordt de auto vrijdagavond opeens heel snel weggehaald door een berger. "Waarschijnlijk vanwege dat gevaar voor de volksgezondheid", lacht hij.