Een vakantie op Mikonos is nooit goedkoop, maar één restaurant op het Griekse feesteiland maakt het wel heel bont met torenhoge rekeningen voor argeloze toeristen. Vorige maand legde de inspectie DK Oyster een boete op van 31.000 euro wegens 'diverse overtredingen'. Ze gaan gewoon door.

Het restaurant ligt aan een populair strand en wordt bezocht door de happy few. De inspectie kwam in juli in actie na een klacht van een Amerikaanse vrouw en haar dochter. Die bestelden twee cocktails en een bord krabbenpootjes en kregen de schrik van hun leven toen de ober de rekening presenteerde: 600 euro.

En dat is niet alles. De bediende en zijn collega's in het restaurant dwongen Brenda Moulton op een agressieve manier om te bestellen, vertelde ze aan de Griekse krant Proto Thema. "Op het menu stonden drankjes en gerechten, maar geen prijzen. Toen ik weigerde 600 euro te betalen, dreigde het restaurant de politie te bellen. 'Die zal jullie hier houden en je kunt dan niet terug naar huis. Het is makkelijk om erachter te komen waar je verblijft', zeiden ze.'' De vrouwen deden aangifte, waarop het restaurant alle beschuldigingen ontkende. Even later deden inspecteurs een inval en legden ze de boete op.

Ook Nederlanders de dupe

Soldaat Francisco Tejada uit Brooklyn stelt dat het personeel van het DK Oyster-restaurant in Mykonos weigerde een menu te geven of prijzen te tonen. Soldaat Francisco Tejada uit Brooklyn stelt dat het personeel van het DK Oyster-restaurant in Mykonos weigerde een menu te geven of prijzen te tonen. Foto: Tripadvisor

De klacht van de Amerikaanse was bepaald niet de eerste: drie jaar geleden al kwam DK Oyster negatief in het nieuws toen een groep Amerikanen meer dan 800 euro moest afrekenen voor zes borden inktvis, zes biertjes, drie salades, twee flessen water en een glas tomatensap. De pagina van het restaurant op beoordelingssite TripAdvisor staat vol met woedende reacties, waarschuwingen voor oplichterspraktijken en beoordelingen met één ster. Ook Nederlanders zijn de dupe. "Ik ben chef in een restaurant in Nederland", schrijft een van hen deze week op de site. "Daar zijn de prijzen best hoog, in verband met de prijzen van energie en voedsel en de lonen. Maar wat hier gebeurt is oplichterij. Toeristen afzetten. Als je dat leuk vindt, ga dan hierheen."



De Britse krant Daily Mail ging op onderzoek uit, en kwam er deze week achter dat het restaurant zijn klanten nog steeds exorbitante rekeningen voorschotelt. Zo vertelden twee Deense verpleegkundigen dat zij maar liefst 553 euro moesten afrekenen voor een mojito, een energiedrankje, een bord moussaka en een inktvisgerecht. Nadat ze stampij hadden gemaakt, ging er 120 euro van de rekening. Ze zijn slechts twee van de geschrokken en woedende buitenlandse gedupeerden van wie de Daily Mail de ervaring afdrukt - vergezeld van hun bonnetje.

Drie keer zoveel

De krant stuurde ook een Griek naar het restaurant om de proef op de som te nemen. En wat bleek: voor zes oesters hoefde hij 'maar' 30 euro te betalen, terwijl Franse toeristen voor exact hetzelfde gerecht 108 euro moesten neertellen. Toen hij een cocktail bestelde, meldde de ober lachend dat de Griek blij mocht zijn dat hij geen toerist was: dan zou hij drie keer zoveel moeten betalen.

De eigenaar van DK Oysters ontkent de oplichtingspraktijken categorisch, en verantwoordt zijn exorbitante prijzen aan de hand van de kwaliteit van zijn gerechten en de prachtige locatie aan het strand. Hij beschuldigt klagers er onder meer van influencers te zijn die uit zijn op een goedkope maaltijd in ruil voor vermelding op hun profielen op sociale media.