De hevige onweersbuien, die ook in ons land steeds vaker volgen op een periode van extreme hitte, zijn géén goed nieuws voor mensen met een pollenallergie. De plotse felle regen kan immers onweersastma uitlokken. Wat is dat precies? En hoe gevaarlijk is het?

Wie last heeft van hooikoorts, is gewoonlijk erg blij met een regenbui. Maar hevig onweer kan de symptomen net verergeren. Hoe komt dat?

Langdurige regenperiodes kunnen er inderdaad voor zorgen dat de concentraties aan stuifmeelkorrels van bomen, grassen en onkruiden dalen. Maar bij onweersastma speelt er iets heel anders. Het komt enkel voor wanneer het onweert op een dag dat er veel pollen in de lucht aanwezig zijn. De regen doet de pollen opzwellen en barsten in veel kleinere deeltjes. Die fijnere korrels kunnen veel dieper in de longen doordringen dan de grotere exemplaren. Gevolg: ademhalingsmoeilijkheden en zelfs astma-aanvallen.

Klopt het dat onweersastma ook bij ons steeds vaker voorkomt?

"In België en in de rest van Europa krijgen we door de klimaatopwarming steeds meer te maken met periodes van grote hitte, gevolgd door hevige onweders", zegt professor Guy Brusselle (Universiteit Gent), die al 25 jaar longarts is. "We mogen dus verwachten dat onweersastma tijdens het pollenseizoen ook hier vaker zal voorkomen. Vroeger beschouwde ik dit soort astma 'als een ver-van-mijn-bed-show'. Het kwam wel voor in Australië en andere gebieden met hevige onweders, maar niet bij ons. Eind mei, begin juni hebben we hier in het UZ Gent een aantal patiënten gehad met zo'n acute astma-aanval. Eén van hen was zich er voordien zelfs niet bewust van dat hij astma hád."

Hoe gevaarlijk is onweersastma?

In november 2016 begon het op een broeierig hete dag in Australië fel te onweren. Vooral in de stad Melbourne en andere delen van de deelstaat Victoria werden de spoeddiensten plots overspoeld met telefoontjes van mensen met ademhalingsmoeilijkheden. Ruim tweeduizend mensen zochten medische hulp. Dertig patiënten belandden op de dienst intensieve zorgen. Drie mensen - tussen 18 en 35 jaar - overleefden de aanval van onweersastma niet.

Kan onweersastma ook in ons land dodelijk zijn?

"Normaal gezien dringen de pollen enkel door in de bovenste luchtwegen. Dan is er sprake van hooikoorts. Maar als de pollenconcentraties hoger zijn - zoals het geval kan zijn tijdens een onweer na een bloedhete periode - dringen ze ook in de onderste luchtwegen door. In dat geval gaat het om astma", legt longarts Brusselle uit. "Het klopt dat er in Australië een aantal mensen de aanval van onweersastma niet hebben overleefd, maar dat is een groot land waar de afstand tot spoeddiensten en huisartsen veel groter is dan hier." Dodelijke slachtoffers heeft onweersastma bij ons dan ook nog niet gemaakt.

Wat kan je doen als je een aanval krijgt van onweerastma?

"Het is vooral belangrijk om te weten dat het fenomeen bestaat en dat het ook in België steeds frequenter zal voorkomen", meent professor Brusselle. "Grote inspanningen moeten mensen met een pollenallergie uiteraard achterwege laten als er een hevig onweer losbarst na een periode van grote hitte. Maar als ze toch last krijgen van kortademigheid en hoesten kunnen ze bij de huisarts of een longarts terecht voor uitstekende medicatie. Bij een acute astma-aanval moeten ze naar een spoeddienst."

Hoe vaak komt onweersastma voor?

Het weerfenomeen dat onweersastma veroorzaakt, is gelukkig zeer zeldzaam. Het gebeurt niet zo dikwijls dat een onweersbui heel veel pollen oppikt, in kleine stukjes breekt en daarna dropt boven een gebied waar veel mensen wonen. In Europa zijn er nog maar enkele uitbraken van onweersastma voorgekomen, maar ze zullen - zoals gezegd - wel veel vaker voorkomen in de toekomst.