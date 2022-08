De scholen staan op het punt van beginnen en her en der proberen schoolleiders nog de laatste vacatures op te vullen. De zoektocht naar het complete team is ook dit jaar weer een uiterst moeilijke. En de competitie lijkt groter te worden.

Het is vakantie, maar Naomy Monteban-Bouwma is al volop met haar hoofd bij haar werk. Het hoofd P&O van het Roelof van Echten College in Hoogeveen moet ook wel, ze heeft drie vacatures voor docenten openstaan. "Daar word je niet blij van, nee."

In mei zag het er nog zo rooskleurig uit. De vacatures voor het komende jaar waren bijna allemaal ingevuld, maar toen kwamen de afzeggingen. Aangenomen kandidaten gingen toch liever ergens anders aan de slag. Of dat kwam door aanbiedingen van leaseauto's, hogere salarissen of iets anders weet Monteban-Bouwma niet, maar dat zijn wel de verhalen die ze tegenkomt. "Je hoort dat nu echt meer dan een paar jaar terug. Waar zijn we als onderwijs mee bezig?", vraagt ze zich af. "We beconcurreren elkaar gewoon met aanvullende arbeidsvoorwaarden, en dit is wel met belastinggeld."

Focussen op lesuren

Dus is ze terug bij af. Een van de oplossingen die de school moet toepassen is de schaafmethode. Tijdelijk een uur minder wiskunde of Nederlands bijvoorbeeld, zodat de docent tijd vrijspeelt om ook een andere klas te bedienen. Wat ze ook wel doen is docenten die dat willen meer dan veertig uur laten werken, of er worden uitstelbare taken tijdelijk uit hun pakket gehaald zodat ze zich kunnen focussen op lesuren.

Het probleem van de drie vacatures is nu acuut, maar het schrapen om aan lesuren te komen speelt uiteraard al langer er breder. Via een Nationaal Programma Onderwijs is er nu veel geld beschikbaar, maar of dat tot een echte herontwikkeling leidt die het onderwijs ook uit het slop trekt is daarmee nog niet gezegd, vindt Albert Weishaupt, bestuurder van het Roelof van Echten.

Met andere onderwijsinstellingen in de regio heeft de school daarom de handen ineengeslagen en een samenwerkingsverband opgericht, Noorderwijzer. Daarbinnen kijken scholen en opleidingsinstituten samen naar structurele oplossingen om het onderwijs opnieuw vorm te geven. "Wij willen wetenschappelijke inzichten over onderwijs toepassen in de klas en kijken wat dat oplevert", zegt Weishaupt. Een van die ideeën is om klassen samen te voegen voor instructie. Een bevoegd docent staat dan voor een dubbele klas, waarna de klassen apart verder werken onder begeleiding van een onderwijsassistent. Ook video-instructie staat op de experimentenlijst.

De deeleconomie voor docenten

Dat er simpelweg te weinig leraren zijn voor het aantal scholieren: daar is niet aan te ontkomen. Maar het zou wel minder kunnen zijn dan nu, als leraren efficiënter werd ingezet, denk Monteban-Bouwma. Haar regio zet daarin nu al stappen, stelt ze tevreden vast.

De formatie voor een nieuw schooljaar is een zaak van lange adem, legt ze uit. "Je begint in februari. Prognoses van het aantal leerlingen, inventarisatie van vertrekkende docenten. Daar rolt dan een tekort of een overschot uit en dan probeer je de ontstane vacatures in te vullen. Wij gaan dan met alle scholen binnen Noorderwijzer om tafel om te puzzelen hoe we de 'pijn' kunnen verdelen. Wij hebben bijvoorbeeld veel docenten Nederlands met een eerstegraads onderwijsbevoegdheid. Zelfs zoveel dat ze ook tweedegraads taken doen. Als een docent dat zelf ook wil, wil ik die best 'uitlenen' en er een tweedegraads docent voor in ruil krijgen van een andere onderwijsinstelling."

Monteban-Bouwma ziet grote mogelijkheden om die samenwerking verder uit te bouwen. Want docenten bij elkaar wegkapen is een heilloze weg. "Ik hoorde al langer dat in het zuiden allerlei aanvullende arbeidsvoorwaarden worden toegezegd, maar schrik ervan dat het nu ook bij ons in het noorden gebeurt."

Netwerk is alles

Dat is koren op de molen van Sebastiaan de Groot. Zijn bedrijf Simulinc bemiddelt tussen docenten en scholen. Hij laat zich erop voorstaan nog nooit een zittende docent elders te hebben 'weggehaald'. "Dan ben je namelijk alleen maar het probleem aan het verplaatsen", stelt hij nuchter. En hij ziet nog vele andere knoppen waaraan je kunt draaien om met het bestaande aantal leraren het tekort terug te dringen.

Scholen verlaten zich bij vacatures nog veel te veel op wat hij 'post and pray' noemt; je deelt de vacature en hoopt dat er iemand belt. Zo werkt het niet. Zijn meerwaarde zit er vooral in dat hij een netwerk onderhoudt van potentiële sollicitanten. Zo kon hij eens een school een voormalig stagiaire aanbieden als kandidaat. Zelf hadden ze er nog niet aan gedacht om hun oud-stagiaires te bellen.

Het uitlenen van docenten zoals Noorderwijzer probeert op te zetten ziet hij ook als een grote stap vooruit. Scholen kunnen nog heel wat leren van de deeleconomie, merkt hij op. In plaats daarvan zijn ze nu te veel bezig met 'dat ene gat op de dinsdagmiddag' dat moet worden opgevuld. Een dergelijk gebrek aan flexibiliteit verergert het lerarentekort onnodig.

Als voorbeeld noemt De Groot een school die een docent wiskunde zocht voor twee dagen per week. Hij vond er nota bene zelfs een die ruimte had, maar die kon weer niet op de twee dagen waarop de school hem juist nodig had. "Dan is het einde verhaal en dat is zonde", zegt hij. Op een grotere schaal kun je namelijk wel degelijk die extra capaciteit benutten. De Groot heeft bijvoorbeeld, op verzoek van scholen, mensen in dienst die bij meerdere schoolbesturen tegelijk werken.

Creatief zijn en mensen gelukkig maken

Die richting gaat het volgens Monteban-Bouwma dus ook op. Maar dat heeft tijd nodig. Intussen zit ze met die vacatures, een week voor de school weer begint.

"Het hoort erbij. En als ik eerlijk ben, ik denk dat 80 procent van de mensen in het HRM-vak in het onderwijs het toch de mooiste tijd van het jaar vindt. Het is hard werken, ook in de vakantie. Maar uiteindelijk is dit waar je het voor doet: hoe kun je het allemaal zo goed als mogelijk bezetten, op een manier waarop iedereen gelukkig wordt? De creativiteit die daarbij komt kijken is wat het mooi maakt."

Te weinig lesuren, en dan?

Als er na de zomervakantie voor biologie of Frans geen docent gevonden is, heb je dat dan als leerling en ouder maar te slikken? Als een school met minder lesuren toch de resultaten op peil weet te houden, zal de inspectie voor het onderwijs er niet zo moeilijk over doen. Maar eerlijk is eerlijk, na twee coronajaren met maandenlange lockdowns is het missen van wéér een groot aantal lesuren vanwege het lerarentekort natuurlijk funest voor goede kennis. De onderwijsinspectie heeft in juni al aangekondigd weer toezicht te gaan houden op de 'ouderwetse' manier: de verzachtende omstandigheden van de coronajaren gelden voor scholen vrijwel niet meer.

Voor een loopbaan in vmbo, havo en vwo staan respectievelijk 3700, 4700 en 5700 uren. Vallen er in een leerjaar veel uren uit, dan kun je die in theorie het volgende jaar nog inhalen. Dat zal met enorme hoeveelheid gemiste uren en het lerarentekort komend jaar heel lastig worden. Loopt een leerling erg ver achter en is zijn kennis onvoldoende, dan moet hij een jaar doubleren.

Dat zittenblijven ligt erg gevoelig: de inspectie is hier in principe kritisch op en vindt dat scholen in staat moeten zijn hun leerlingen in de voorgeschreven vier (vmbo), vijf (havo) of zes (vwo) jaren hun eindexamen te laten halen. Eén leerling in het voortgezet onderwijs kost het Rijk gemiddeld 7300 euro per jaar. Maar de koepel van middelbare scholen VO-raad vindt dat er een nu een landelijke norm moet komen dat leerlingen van de 'coronageneratie' kunnen blijven zitten zonder dat de school hierop afgerekend wordt.

De inspectie zegt rekening te zullen houden met de uitleg per school over de doublerende leerlingen, maar geeft van tevoren geen vrijbrief. Scholen zullen er alles aan moeten zien te doen om, ook met minder docenten, het kennisniveau van hun leerlingen op peil te houden.

Om uren in te halen kunnen leerlingen gebruikmaken van de lente- en zomerscholen, waar dit jaar door het kabinet ook weer 9 miljoen voor is uitgetrokken. Als dit volgens ouders geen soelaas biedt, adviseert de onderwijsinspectie een klacht in te dienen bij de school. Ook al wordt de klacht gegrond verklaard, dan nog kan het schoolbestuur deze naast zich neerleggen.

Scholen zelf hebben als het goed is wel een beeld van de hoeveelheid uitgevallen lesuren, maar een centrale registratie hiervan is er niet: het is onmogelijk te zeggen hoeveel uren deze generatie leerlingen minder les heeft gehad dan de 3700, 4700 of 5700 waar zij recht op hebben.