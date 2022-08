Lowlands-directeur Eric van Eerdenburg loodste zijn festival door moeilijke tijden. Na de editie van dit weekend wacht hem een nieuw hoofdpijndossier.

Dit artikel is afkomstig uit de Volkskrant. Elke dag verschijnt een selectie van de beste artikelen uit de kranten en tijdschriften op NU.nl. Daar lees je hier meer over.

Er zijn festivaldirecteuren die zo zijn vergroeid met hun evenement dat ze voor altijd aan de naam van het festival zijn verbonden. Jan Smeets, bijnaam Mister Pinkpop, was zo'n festivalbaas. Eric van Eerdenburg (61) is er zeker ook een, en mag inmiddels Mister Lowlands worden genoemd.

Zijn festival, waarover hij nu ruim twintig jaar de leiding voert, heeft hij langs dieptepunten geloodst, maar ook weer nieuw cachet gegeven. En altijd waakte hij als een oppassende vader over het uitgestrekte terrein bij Biddinghuizen, dat al vanaf 1993 een soort thuisstad is voor Lowlands, inclusief woonplaats voor 60 duizend bezoekers en een kolonie aan iglotenten.

Zag hij het brandschone festivalgroen na opening van de poorten op vrijdag binnen een uur veranderd in een openbare vuilstortplaats, vol plastic bierbekers, dan kon hij zich daarover stevig opwinden. 'Dit begrijp ik nou niet', brieste hij dan. 'Dat doe je thuis toch ook niet?' Zo ongeveer wandelde Smeets ook altijd langs de Pinkpopcampings, mopperend op festivalgasten die hun zooi naast de vuilnisbakken gooiden.

Popzalen

Van Eerdenburg zit er nu eenmaal gepassioneerd in, zeggen mensen uit de muziekbusiness die hem goed kennen. En dat komt mede door zijn oorsprong in de muziekzaken, die begon aan de andere kant van de industrie. Van Eerdenburg zat vanaf de jaren tachtig zelf in een aantal kleine bandjes, waaronder het behoorlijk vooruitstrevende Terras Bangkok, en hij verbleef dus in barre kleedkamers in de kleinste popzalen. Toen hij later zelf in de concertbranche terechtkwam, wist hij hoe er vanuit de praktijk werd gedacht over de organiserende krachten buiten de schijnwerpers. En wat je kon doen om het een bandje enigszins naar de zin te maken.

Met zijn leiding over het tentenkamp Lowlands is Van Eerdenburg in de voetsporen getreden van zijn ouders. Hij groeide op in het Drentse dorp Een, waar zijn ouders een camping runden. Op zijn 17de vertrok hij naar Amsterdam, waar hij in 1980 recht de krakersrellen binnenrolde. Van Eerdenburg sloot zich aan bij de krakersbeweging en ontpopte zich als bevlogen maatschappijcriticus. Hij trad als gitarist toe tot het bandjescircuit en kreeg een baan bij platenmaatschappij Boudisque, waar hij artiesten moest pluggen bij radio en tv. Hij werkte ook bij een paar kleine boekingskantoren en entertainmentbedrijven, en rond de eeuwwisseling kwam hij terecht bij de grote concertorganisator Mojo.

Lamlendige eerste Lowlands

In 2000 trad hij in dienst bij Lowlands, een jaar later werd hij benoemd tot directeur van het door Mojo georganiseerde festival. Het was een moeilijke tijd. Lowlands was in 1993 opgezet als een driedaagse voor alternatieve muziek, waar vooral de weerbarstige pop uit de Nederlandse podia zichtbaar zou moeten worden. Het festival groeide gestaag en zocht ook wel vernieuwing en verbreding, maar die pakte niet goed uit. Lowlands had moeite om grote artiesten naar de enorme Alphatent te krijgen, vanwege concurrentie met vooral Britse festivals. Op de tweede Lowlands van Van Eerdenburg heerste een wat lamlendige sfeer, ook dankzij een melig optreden van Koos Alberts en een singlesfeest van de Volkskrant dat door veel Lowlandsgangers van het eerste uur niet werd gewaardeerd.

Daarna duwde de nieuwe directeur het festival langzaamaan de goede richting op, mede met een serieuze randprogrammering, waar naast theater en bijvoorbeeld dans ook steeds meer aandacht kwam voor maatschappelijk debat, voor politiek, spiritualiteit en zelfs wetenschap. Het maakte Lowlands anders dan de concurrentie, en daarmee op een andere manier urgent. Maar ook in de programmering werd Lowlands onder leiding van Van Eerdenburg weer relevanter, met nog altijd kleine en dwarse rock, maar ook een uitgebreide danceprogrammering in de nachten, grote hiphopacts als Kendrick Lamar en zelfs megapopsterren als Dua Lipa en Billie Eilish.

Van Eerdenburg sprong in de moeilijke jaren graag in de bres voor zijn festival, als er kritiek klonk, maar ook als er geen vuiltje aan de lucht was. In 2012 hoorde hij dat VVD-politicus Halbe Zijlstra van plan was een bezoek aan Lowlands te brengen. Dat zag de directeur niet zitten, vanwege de cultuurbezuinigingen die de staatssecretaris daarvoor had afgekondigd. "Die koopt dan maar een kaartje", liet Van Eerdenburg zich ontvallen, waarvan in verschillende media werd gemaakt dat Zijlstra er bij Lowlands 'niet in kwam'. Het zorgde voor enige ophef.

Inflatie

Hij bleef zich roeren in de media. Vorig jaar veroorzaakte hij wat rumoer toen hij zei boos te zijn op ongevaccineerde mensen. Hij riep iedereen op zich 'als de sodemieter' te laten vaccineren, ook om het culturele leven weer op gang te kunnen krijgen. De site GeenStijl zag zich genoodzaakt de Lowlandsbaas weg te zetten als 'extreemlinkse eikel'.

Dit jaar ziet Van Eerdenburg zich gesteld voor problemen van een heel andere orde. Door de inflatie zijn festivals, dus ook Lowlands, fors duurder geworden. Een noodzakelijke ingreep, zei de directeur op BNR Nieuwsradio. "En het treurige is dat het gewoon niet genoeg is. Ik verwacht dat de prijsverhoging voor aankomend jaar weer stevig zal zijn."

Het moet de festivalbaas, die altijd heeft gezegd dat Lowlands toegankelijk zou moeten zijn voor alle lagen van de bevolking, een doorn in het oog zijn. Het geeft hem er na de editie van komend weekend een hoofdpijndossier, maar toch ook weer een belangrijke nieuwe uitdaging bij.

3x Vernieuwing op Lowlands, onder leiding van Eric van Eerdenburg

1. In 2016 geeft topturner Yuri van Gelder een adembenemende ringenoefening in de grote Alphatent, net nadat hij wegens vermeend wangedrag is weggestuurd bij de Olympische Spelen.

2. In de jaren tien haalt Lowlands steeds meer klassieke muziek naar het festival. Een gouden idee, blijkt uit optredens van het Concertgebouworkest in 2015, en vooral uit een verpletterende show van minimallegende Philip Glass in 2016.

3. Het leek aanvankelijk een gimmick, die wetenschapsprogrammering op Lowlands. Maar de 'Lowlands University' is uiterst serieus, net als de prachtige lezing van astronaut André Kuipers in 2006 over de bemande ruimtevaart.