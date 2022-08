Nog dit decennium kunnen ook gewone passagiers weer sneller vliegen dan het geluid. American Airlines heeft twintig supersonische vliegtuigen besteld én betaald bij Boom Supersonic. Daarmee is de Overture de officiële opvolger van de legendarische Concorde. Met een snelheid van ruim 2 duizend kilometer per uur zal deze snelheidsduivel zeker 600 bestaande vliegroutes in minder dan de helft van de tijd kunnen afleggen.

Al talloze keren aangekondigd, telkens weer uitgesteld: de race tussen vliegtuigfabrikanten om als eerste een opvolger van de legendarische Concorde te bouwen, ging de voorbije jaren met een slakkengangetje. Maar nu is er eindelijk een doorbraak in die supersonische strijd. Luchtvaartmaatschappij American Airlines heeft twintig vliegtuigen besteld bij Boom Supersonic en nog eens een koopoptie op veertig extra toestellen genomen. De aankoop is definitief, want het (geheimgehouden) bedrag voor die eerste twintig exemplaren is niet terugbetaalbaar.

Vorig jaar verklapte de CEO van Boom Supersonic wel dat de verkoopprijs per toestel zo'n 200 miljoen dollar (196,7 miljoen euro) zal bedragen. Al is het in de burgerluchtvaart zeker niet ongewoon dat maatschappijen een mooie korting krijgen als ze meerdere toestellen tegelijk aankopen.

Rampvlucht 4590. Door een brandende motor zou deze Franse Concorde op 25 juli 2000 seconden later crashen. Daarbij lieten 113 mensen het leven, het begin van het einde voor het supersonische toestel. Rampvlucht 4590. Door een brandende motor zou deze Franse Concorde op 25 juli 2000 seconden later crashen. Daarbij lieten 113 mensen het leven, het begin van het einde voor het supersonische toestel. Foto: AP

De Overture ('ouverture' in het Nederlands) wordt het eerste passagierstoestel om de geluidsmuur te doorbreken sinds november 2003. Toen werd door Air France en British Airways beslist om hun Concorde-toestellen voorgoed aan de grond te houden. Daartoe leidden onder meer de hogere brandstofprijzen en het toenemende protest wegens geluidsoverlast, maar ook rampvlucht 4590 speelde uiteraard een rol bij de stopzetting. Op 25 juli 2000 vatte een in Parijs vertrekkende Concorde vuur na een klapband door een verloren onderdeeltje van een ander vliegtuig op de startbaan. Brandend rubber van die band belandde in de kerosinetank. De opstijgende Concorde was op slag oncontroleerbaar en crashte op een hotel bij de luchthaven Charles de Gaulle. Daarbij stierven 113 mensen: honderd passagiers, negen bemanningsleden en vier mensen op de grond.

Bovenaanzicht van de Overture. Bovenaanzicht van de Overture. Foto: Boom Supersonic

Dubbel zo snel

Daarmee leek het supersonische tijdperk in de burgerluchtvaart voorgoed voorbij, maar daar wil American Airlines dus verandering in brengen. "Overture is ontworpen om ruim 600 vluchtroutes wereldwijd in minder dan de helft van de huidige vliegtijd af te leggen", maakt men zich bij 's werelds grootste luchtvaartmaatschappij sterk. "Van Miami naar Londen zal in minder dan 5 uur lukken." Met een 'normaal' passagierstoestel duurt een enkeltje Miami-Londen nu om en bij de 9 uur.

Eerder pochte Boom Supersonic zelf al dat bijvoorbeeld een langeafstandsvlucht tussen het Amerikaanse Los Angeles en het Australische Sydney - normaal 15 uur - door Overture in amper 6 uur en 45 minuten afgelegd zou kunnen worden. Een vlucht tussen New York en Londen zou dan weer hooguit 3,5 uur in beslag nemen.

Voor deze stevig ingekorte vliegduur zorgt natuurlijk de maximumsnelheid van de Overture. Met 1,7 mach of 2.099 km per uur is dat bijna dubbel zo snel als het geluid, mede dankzij vier Rolls-Royce-motoren. Al was de 'good old' Concorde met 2.179 km per uur nog net dat tikje sneller.

Opvallend: de Overture - die met één brandstofvoorraad 7.867 kilometer kan overbruggen - zal zijn full speed enkel boven oceanen en zeeën mogen aanwenden. Het is supersonische burgertoestellen verboden om boven bewoond gebied nog de geluidsmuur te doorbreken, wegens de gigantische knallen die daarmee gepaard gaan. Boven water zal de Overture dus dubbel zo snel zijn als de Airbus of Boeing, en boven land naar eigen zeggen nog altijd 20 procent.

De Overture zal gebouwd worden in een fabriek in de Amerikaanse staat North Carolina. De Overture zal gebouwd worden in een fabriek in de Amerikaanse staat North Carolina. Foto: Boom Supersonic

Eerste vlucht in 2029

Luchtvaartliefhebbers die nu al popelen om aan boord te gaan, zullen toch nog even geduld moeten oefenen. Net als koper American Airlines, trouwens. De Overture zit nog volop in de ontwikkelingsfase. Momenteel wordt een prototype in de windtunnel getest. De eerste echte testvlucht is gepland in 2025 en pas in 2029 zouden de toestellen vliegklaar zijn en geleverd worden aan de luchtvaartmaatschappijen.

Intussen hebben ook United Airlines en Japan Airlines al een koopoptie genomen op de Overture, waardoor het orderboekje al met 130 toestellen gevuld is. Niet slecht voor een bedrijf dat pas in 2014 werd opgericht. Boom Supersonic-stichter en CEO Blake Scholl droomde er toen al van om supersonisch vliegen 'betaalbaar' en rendabel te maken. Tot op vandaag blijft hij volhouden dat een enkele vlucht op de Overture tussen Londen en New York hooguit 5.000 dollar (4.920 euro) mag kosten. Terwijl men destijds voor diezelfde route op de Concorde - huidige inflatie meegerekend - liefst 20.000 dollar (19.680 euro) diende neer te tellen.

Ook twijfelt hij er niet aan dat er meer dan genoeg passagiers te vinden zijn voor een supersonisch zitje. "Nu al vliegen elk jaar tientallen miljoenen passagiers in businessclass op routes waar Overture voor een grote tijdwinst zal zorgen."

Zoek de acht verschillen: Overture versus Concorde

• Topsnelheid: 2.099 km per uur versus 2.179 km per uur

• Aantal passagiers: 65 tot 88 versus 128

• Lengte: 62 meter versus 61,66 meter

• Spanwijdte: 18 meter versus 25,6 meter

• Max. vliegbereik: 7.867 kilometer versus 6.600 kilometer

• Max. vlieghoogte: 18.300 meter versus 18.000 meter

• Max. startgewicht: 77.111 kilogram versus 185.000 kilogram

• Prijs enkele vlucht Londen-New York: 5.000 dollar (zo'n 4.920 euro) versus 20.000 dollar (zo'n 19.680 euro)