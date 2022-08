De Ronde van Spanje start vrijdag in Utrecht en doet dit weekend ook Noord-Brabant aan. De kosten voor het binnenhalen van zo'n evenement zijn fors. Waarom willen steden toch graag grote wielerrondes in huis halen?

Sharon Dijksma loopt vanaf haar werkplek naar het raam. Vanaf de twintigste verdieping van het stadskantoor, pal naast Centraal Station in Utrecht, kijkt ze vol trots uit over haar stad. De burgemeester wijst, eerst naar de rechterkant waar voetbalstadion Galgenwaard staat, dan - recht in haar gezichtsveld - naar de Dom in de steigers, met daaromheen de karakteristieke grachten met de werfkelders en links theater Tivoli-Vredenburg.

Dit is vrijdag het decor voor de eerste etappe van La Vuelta ciclista a España, de Ronde van Spanje waar 23 professionele wielerploegen met 184 wielrenners van over de hele wereld aan deelnemen. "Het is een cadeau dat ik mag uitpakken", zegt Dijksma. "Anderen hebben het voor mij gekocht."

De Ronde van Spanje is na het succes van de Tour-start in 2015 naar Nederland gehaald door een gezamenlijke lobby van steden, provincies en bedrijven. Onder anderen Jan van Zanen, fervent wielerliefhebber en vóór Dijksma burgemeester van Utrecht, maakte zich er hard voor. Niet dat Dijksma zelf niks met de sport heeft, maar haar stad nog veel meer. "De inwoners verdienen na twee coronajaren een prachtig sportfeest als dit."

'Meest fietsvriendelijke stad ter wereld'

Bovendien: Utrecht profileert zich als een walhalla voor fietsers. Onder het station bevindt zich de grootste fietsenstalling ter wereld met 12.500 plaatsen. Per dag zijn er in de stad grofweg 125.000 fietsbewegingen. De binnenstad is autovrij. Afgelopen week werd - al dan niet toevallig - Utrecht nog uitgeroepen als 'meest fietsvriendelijke stad ter wereld' en na de Giro d'Italia in 2010 en de Tour de France in 2015 is het de enige plek op de aardbol die alle drie grote wielerrondes heeft verwelkomd. Een unicum.

Brabant profiteert mee. Den Bosch is zaterdag startplaats van de tweede etappe die in Utrecht finisht, op zondag rijden de renners van en naar Breda door Brabant. De Brabantse steden sloten zich later in de lobby aan bij Utrecht. Er was in Brabant in eerste instantie weinig geld en draagvlak om zelfstandig te investeren in het evenement. Door de aansluiting bij Utrecht werd de Vuelta betaalbaar en realiseerbaar.

Wielershirts van de Vuelta in de informatiewinkel en tevens VVV van Utrecht. Wielershirts van de Vuelta in de informatiewinkel en tevens VVV van Utrecht. Foto: Werry Crone

De Vuelta start na Lissabon (1987), Assen (2009) en Nîmes (2017) pas voor de vierde keer in de geschiedenis buiten de Spaanse grenzen. De ronde diende voorheen als een evenement dat in eigen land verbinding moest brengen door ook opstandige regio's als Baskenland en Catalonië aan te doen.

Organisator verwacht 'een iconische start'

"We zijn van oorsprong een nationaal evenement met een internationale reikwijdte", zegt Javier Guillén, racedirecteur van de Vuelta, kort nadat hij is aangekomen in Nederland. "Voor Spanje is het nu tijd om ons met de rest van Europa te verbinden. Utrecht heeft ervaring met wielerrondes en ik verwacht een iconische start."

En dat mag wat kosten. Onderzoekers van het Mulier Instituut beraamden het financiële plaatje voor Utrecht en Breda op ongeveer 13 miljoen euro, verdeeld over provincies, gemeenten en bedrijven. De financiële afspraken daarover dateren nog van voor 2020. Door de coronapandemie moest de Vuelta-start in Nederland met twee jaar worden uitgesteld. Het totaalbedrag aan kosten is nu opgelopen tot 14,9 miljoen euro. Tot grote ergernis van verschillende gemeenteraden.

Waarom willen overheden het wielercircus dan toch heel graag binnenhalen? Hetzelfde Mulier Instituut verwacht dat Utrecht tijdens de eerste dagen van de Ronde van Spanje bijna 300.000 bezoekers ontvangt, ongeveer de helft van 2015 tijdens de Tour de France. Breda krijgt volgens dezelfde schatting 70.000 mensen langs het parcours. Samen met alle uitgaven van ploegen, mediavertegenwoordigers en de organisatie voor eten, drinken en overnachtingen gaat dat beide steden een economische impact opleveren van respectievelijk bijna 12 miljoen en 1,6 miljoen euro, berekende het Mulier Instituut.

Tour-start in Den Bosch in 1996 werd een blauwdruk

In Utrecht wijzen ze graag op de cijfers na 2015. Er is een Utrecht van vóór en een Utrecht ná de Tour de France. In Utrecht wijzen ze graag op de cijfers na 2015. Er is een Utrecht van vóór en een Utrecht ná de Tour de France. Destijds leverde de Tour Utrecht zo'n 25 miljoen euro op. En het zorgde voor flink wat media-aandacht. De stad stond in de Lonely Planet als de onbekende parel van West-Europa, ook The Guardian en Amerikaanse dagbladen besteedden door de Tour aandacht aan de bisschopsstad.

Een muurschildering met als thema de Vuelta, Tour de France en Giro aan de St. Josephlaan in Utrecht. Een muurschildering met als thema de Vuelta, Tour de France en Giro aan de St. Josephlaan in Utrecht. Foto: ANP

Jeroen Wielaert, oer-Utrechter en aanjager van de Tour de France in eigen stad, zag na 2015 het toerisme toenemen. "Kwam dat door de Tour? Ja. Alleen door de Tour? Nee. De beweging was al in gang gezet." Dijksma spreekt van een toeristische bezoekerstoename van 16 procent.

Door organisatoren wordt het voorbeeld van Den Bosch in 1996 regelmatig aangehaald als blauwdruk voor een perfecte wielerdag en bijkomende effecten. Sinds de ontvangst van de Ronde van Frankrijk in dat jaar wordt de Brabantse plaats nog altijd gezien als dé wielerstad. Jaarlijks wordt daar nog altijd de verkiezing voor Wielrenner van het Jaar gehouden.

"Utrecht kan soms best een chagrijnige stad zijn", zegt Wielaert. "Nederland is sowieso narrig momenteel, met veel protesten en maatschappelijke onrust. Mensen drijven uit elkaar vanwege grote verschillen. Een wielerfeest als de Vuelta is dan zeer welkom als afleiding. Het evenement benadrukt de organisatiekracht en het stedelijk elan van Utrecht. De stad die alle drie grote rondes ontvangt, die kan wat, die heeft het."

Doelgroep 55plus heeft geld en tijd

Met de Vuelta en bijgaande media-aandacht richten Utrecht, Den Bosch en Breda zich op wat zij zien als kwalitatief hoogstaand toerisme. Dit soort evenementen trekt geen voor overlast zorgende dranktoeristen die uiteindelijk meer kosten dan ze opleveren. Cor Jansen, directeur van Utrecht Marketing, noemt het een Canterbury Model. "Het is een doelgroep die culturele, religieuze en historische interesse heeft. Dat bezoekersprofiel, the grey ocean, is niet spannend, ze zijn boven de 55 jaar en hebben twee belangrijke dingen: geld en tijd."

Michel Reinders, directeur van BrabantSport, gelooft net als Jansen in de langetermijneffecten. BrabantSport is een provinciale organisatie die in het leven is geroepen om grote sportevenementen naar Brabant te halen. "Het gaat ons nu niet per se om de Spaanse toeristen. We willen on top of mind komen bij Duitsers, Belgen, Fransen en Engelsen. In onze marketing zetten we in op de unieke vestingsteden met een bourgondisch karakter."

Omgekeerd zien de organisatoren van grote rondes zeker sinds Den Bosch in 1996 dat het de internationale aantrekkingskracht op mensen en sponsoren kan vergroten als ze de grens oversteken. Dat werd recent nog bewezen met de massaal bezochte Tour-start in de Deense hoofdstad Kopenhagen.

"De Nederlanders hebben mij overtuigd met hun ideeën en organisatie-ervaring", zegt Vuelta-baas Guillén, die twee naaste medewerkers vorige week vooruit stuurde om eigen gemaakte rendang bij burgemeester Dijksma te eten. "We zoeken als Vuelta altijd naar een goede reden om ergens te gast te zijn. Het groene en duurzame karakter van Utrecht heeft daarin het verschil gemaakt. We moeten de wereld groener maken, anders zal er in de toekomst nooit meer een wielerronde worden verreden."

De ploeg van Bahrein trekt bekijks bij het Carlton hotel in Maarssen, waar verschillende wielerploegen hun tenten hebben opgeslagen. De ploeg van Bahrein trekt bekijks bij het Carlton hotel in Maarssen, waar verschillende wielerploegen hun tenten hebben opgeslagen. Foto: Werry Crone

Utrecht zet de fiets neer als middel voor gezond stedelijk leven, de fiets als metafoor voor slimme verplaatsing. Dijksma: "Daarom past een wielerronde, in het bijzonder de Vuelta, zo goed binnen ons profiel van de stad. Het evenement bevindt zich op het snijvlak van gezondheid en duurzaamheid, thema's die we in de stad onder de aandacht willen brengen. Het raakt ons DNA. Die winst is groter dan welk bedrag dan ook."

Guillén wil met zijn ronde ook vooroplopen in de verduurzaming van het wielrennen, de ecologische voetafdruk verkleinen. Zijn auto is elektrisch en in de koers worden zo veel als mogelijk hybride wagens gebruikt. Sinds vorig jaar zijn plastic flessen in de Vuelta in de ban gedaan. Daarnaast zijn er teams aangewezen die de bergen na een aankomst schoonmaken en wordt ingezet op recyclebare materialen. Utrecht en Noord-Brabant hebben bovendien de wereldwijde primeur met een volledig groene reclamekaravaan die voor het peloton over de route rijdt.

Te weinig oplaadpunten

"Helaas is het niet mogelijk deze dertig auto's ook door Spanje te laten gaan, er zijn te weinig oplaadpunten", zegt Guillén. "In de toekomst willen we de groene karavaan verder implementeren en uitbreiden en het wielrennen een duurzame toekomst geven."

De baas van de Vuelta hoopt dat Spanjaarden zich laten inspireren door fietsstad Utrecht. "Aan het eind van de rit is de fiets de essentie van de Vuelta. Wij willen in al onze steden net als hier een transformatie van autorijden naar fietsen. Ik denk zelfs dat het noodzakelijk is voor het klimaat."

Dijksma waarschuwt inwoners van de stad voor financieel zware tijden. Er is niet alleen energiecrisis, ook het stikstof- en asielbeleid vraagt veel geld en aandacht. De Vuelta zal voorlopig dan ook de laatste grote ronde zijn die Utrecht aandoet.

"Ik weet dat er alweer nieuwe dromen zijn", zegt de PvdA-bestuurder. "Maar dat gaat te veel kosten. Daar mag niemand te lichtvaardig over denken. Laten we de Vuelta daarom omarmen in deze onrustige tijden."

Nederland uniek in de wereld

Geen land ter wereld organiseerde vaker een start van een grote ronde als Nederland - met uitzondering van Frankrijk, Italië en Spanje natuurlijk. Dat begon al in 1954 met de komst van de Tour de France naar Amsterdam. Daarna kwam de Tour nog vijf keer naar Nederland: Scheveningen (1973), Leiden (1978), Den Bosch (1996),Rotterdam (2010) en Utrecht (2015).

De Giro d'Italia en Vuelta a España kennen een kortere geschiedenis met starts buiten de landsgrenzen. De rondes waren vooral voor de Italianen en Spanjaarden zelf. Toch is de Ronde van Italië inmiddels drie keer in Nederland gestart. Groningen was in 2002 de eerste Nederlandse startplaats, gevolgd door Amsterdam (2010) en Apeldoorn (2016). De Vuelta kwam in 2009 naar Assen, Utrecht is nu de tweede Nederlandse startplaats.