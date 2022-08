Je lichaamshouding heeft een belangrijke invloed op hoe je maag de medicijnen in pillen opneemt. Dat blijkt uit een opvallende studie van de Johns Hopkins University in Baltimore. Rechtstaan of liggen blijken niet de beste methodes.

Dit artikel is afkomstig uit De Morgen. Elke dag verschijnt een selectie van de beste artikelen uit de kranten en tijdschriften op NU.nl. Daar lees je hier meer over. De wetenschappers in Baltimore gebruikten de ultramoderne 'StomachSim'. Dat model bootst precies de mechanismen na wanneer een geneesmiddel in de menselijke maag oplost. Op die manier kon de effectiviteit van medicijnen worden geanalyseerd. Hoewel een pil slikken op het eerste gezicht vrij eenvoudig lijkt, stellen de wetenschappers dat het slikken van tabletten eigenlijk de meest complexe manier is voor mensen om farmaceutische ingrediënten op te nemen. De onderzoekers schetsen onder meer hoe pillen doorgaans pas in werking beginnen te treden wanneer de maag zijn inhoud in het darmkanaal uitstoot. Hoe sneller hij daar belandt, hoe sneller je het effect van de pil kan voelen. Het Baltimore-team onderzocht vier houdingen: liggend op de rechterzijde, rechtopstaand, liggend op de rug en liggend op de linkerkant. Een pil innemen terwijl je op je rechterzijde ligt, stak er met kop en schouders bovenuit. Het geneesmiddel komt zo in het diepste deel van de maag terecht en lost 2,3 keer sneller op dan bij een rechtopstaande positie, de tweede beste houding. Een pil innemen wanneer je op je rug ligt, blijkt even effectief als rechtopstaand. Op je linkerzijde liggen en een pil innemen, gaf het slechtste resultaat. "We waren erg verrast om vast te stellen dat als een pil na 10 minuten was opgelost wanneer iemand op zijn rechterkant lag, het 23 minuten kon duren om diezelfde pil op te lossen in een rechtopstaande houding en meer dan 100 minuten bij mensen die op hun linkerzijde lagen."