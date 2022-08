Al een tijd lang proberen Australische wetenschappers de mythische Tasmaanse tijger weer tot leven te wekken, nu krijgen ze ook een financiële boost. Kunnen we dan echt een uitgestorven diersoort opnieuw tot leven wekken?

De Tasmaanse tijger was het bekendste roofdier van Tasmanië. Het mythische dier dankt zijn naam aan de strepen op zijn rug maar is in feite een buideldier en wordt ook wel de buidelwolf genoemd. Door de massale jacht van kolonisatoren werd het dier een bedreigde diersoort. In 1936 stierf Benjamin, de laatste van zijn soort.

Daar willen Australische en Amerikaanse wetenschappers verandering in brengen. Australiërs proberen al jaren de Tasmaanse tijger weer tot leven te wekken, zonder succes. Al lijkt daar nu verandering in te komen dankzij een nieuwe samenwerking: het wetenschapsteam van de Universiteit van Melbourne werkt nu samen met Colossal Biosciences, een Amerikaans bedrijf dat ook de uit­gestorven mammoet probeert terug te halen. Andrew Pask, professor bio­wetenschappen aan de Universiteit van Melbourne, leidt het miljoenenproject en gelooft binnen tien jaar in zijn opzet te slagen. Dat meldt BBC News.

Momenteel zou Pask al 96 procent van het DNA van het buideldier te pakken hebben, de laatste 4 procent is echter het moeilijkste. Nu kijkt men naar het DNA van een zo soortgelijk mogelijke, levende diersoort: de buidelmuis. Het idee is om het DNA van de muis zo aan te passen dat het kan uitgroeien tot een Tasmaanse tijger.

Meningen over het project zijn uiteenlopend. Zoogdierexpert Kris Helgen van Australian Museum is sceptisch. "Van een buidelmuis een buidelwolf maken, is hetzelfde als het DNA van de hond zo aanpassen dat het resulterende dier ­eruitziet als een kat", vertelt Helgen aan Scientific American. Herwig Leirs, professor dierkunde aan de UAntwerpen, is wel optimistisch. "De technieken om genetisch materiaal aan te passen zijn er, dus het kan ooit lukken", zo zegt hij aan De Standaard.