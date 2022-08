De Bossche vrouw (56) vierde begin juni de verjaardag van een nicht in een café in Den Bosch. Maar ineens was zij weg. In de boeien geslagen en opgesloten in een politiecel. 'Het had nog erger gekund', zegt de vrouw tegen politierechter Brouwer.

"Ik denk dat ik tien glazen bier heb gedronken. Het kunnen er ook meer zijn geweest. Ik werd wakker in een politiecel", zegt zij.

Telefoons afpakken

De rechter vertelt dat twee boa's vlak bij de Bossche Parade werden gewaarschuwd door een man. Hij zei dat de vrouw vanaf een terras voorbijgangers uitschold. Ook zou ze hebben geprobeerd om telefoons af te pakken. De boa's hoorden even later de ene na de andere scheldpartij. Daarna kregen zij de volle laag. "U had het over kankermongolen. En u zou het gezicht onthouden van een van de boa's", zegt de rechter die erbij vertelt dat de vrouw volgens de agenten 'onvast ter been was'.

De vrouw geeft toe dat zij dronken was. Maar ze denkt dat er 'iets' in haar bier is gegooid. Daar gaat de officier niet op in. Maar zij wil wel weten waarom de vrouw zo tekeer ging. Zij laat in het midden waarom voorbijgangers werden uitgescholden. Maar ze kan niet tegen 'autoritair gedrag'. "En dat waren de boa's toen ik ze al eerder op de Parade zag", zegt de vrouw die een flink strafblad heeft.

'Ik heb het liefst een taakstraf'

Op het strafblad staat de belediging van een agent waarvoor zij begin dit jaar is veroordeeld tot 25 uur taakstraf waarvan 10 uur voorwaardelijk. Omdat het tijdens de proeftijd mis is gegaan zou de de rechter kunnen bepalen dat het voorwaardelijke gedeelte moet worden uitgevoerd.

De officier is benieuwd waarom het zo snel mis is gegaan. "Dat vraag ik mij ook af", zegt de vrouw tegen de officier die zegt dat zij 'een patroon' ziet. Maar volgens de vrouw loopt het niet zo'n vaart. Zij is blij dat het 'niet elke dag gebeurt'.

"Mevrouw was die dag duidelijk niet zichzelf. Het gaat de laatste jaren aanzienlijk beter met haar", zegt advocaat Tjeerd Wassenaar waarna de officier benadrukt dat de vrouw 'van ver is gekomen'. Zij heeft in het dossier gelezen dat de verdachte lang geleden herhaaldelijk te maken kreeg met politie en justitie. Bijvoorbeeld voor drugshandel. "Ik moet justitie nog 11.000 euro betalen. Daarom heb ik het liefst een taakstraf", zegt de vrouw.

Daar komt de rechter aan tegemoet. Hij vindt dat de vrouw de eerder opgelegde voorwaardelijke tien uur taakstraf moet opknappen. Voor de belediging komt er zeven dagen celstraf bij waarvan vijf dagen voorwaardelijk.