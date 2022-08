Sporten in de gevangenis? Het is niet verplicht, maar wie wil, kan in de bak aan de bak. Maar dan gaat het niet om winnen, maar vooral om bewegen.

Op een kast in het kleine kantoortje van de sportinstructeurs van de gevangenis in Vught hangen tal van bedankbriefjes, geschreven door ex-gedetineerden. De ruimte is versierd met talloze voetbalsjaaltjes, cadeau gekregen van ex-gedetineerden.

De samenleving valt uiteen in twee groepen mensen: zij die het leuk vinden om te sporten en zij die er een pesthekel aan hebben. Zo is het ook in de gevangenis. En ook hier geldt: niks moet. Wie wil sporten, mag dat twee keer per week drie kwartier doen. En wie niet wil, blijft lekker weg. "Sporten is een recht, geen plicht."

Zeventig, 'misschien wel tachtig', procent van de gedetineerden kiest voor meedoen. Al is het maar omdat ze dan niet in hun cel hoeven te zitten. Maar wie meedoet, krijgt wel een inspanningsverplichting. "Ze mogen hier niet alleen komen om te douchen", zegt Cleo, na achttien jaar één van de meest ervaren sportinstructeurs van de Vughtse gevangenis.

Eigenlijk is bewegen het belangrijkste

Zelf is Cleo een enorme sportliefhebber. Stilzitten omdat hij geïnterviewd wordt, vindt hij verdomd lastig. En een uurtje vergaderen? Soms ziet hij er als een berg tegenop. Maar zet hem in een fitnessruimte, op een voetbalveld of in een gymzaal en Cleo leeft op. Maar in al die jaren dat hij nu gedetineerden begeleidt, is hij gaan begrijpen dat lang niet iedereen zo in elkaar steekt. "Daarom heb ik het hier ook liever over bewegen dan over sporten. Sporten wordt geassocieerd met zweten, met willen winnen, met de beste zijn. Maar voor een hoop mensen is bewegen het belangrijkste."

Omdat de gevangenis in Vught zoveel verschillende regimes kent, krijgt ook Cleo te maken met volstrekt uiteenlopende doelgroepen. De ene keer staat er iemand voor hem die vooral wil laten zien dat hij de beste voetballer van allemaal is, de andere keer is het een man die vooral gebukt gaat onder zijn stoornissen. "Vanmorgen had ik hier vier patiënten van het penitentiair psychiatrisch centrum. Vier mannen, maar ze dachten dat ze met veertig waren. Ze zitten allemaal in hun eigen wereld. De één wil voetballen, de ander basketballen. Als ze dan met een bal wat tegen de muur trappen, vind ik het goed. Die ga ik echt geen technieken aanleren, die hebben het al druk genoeg met zichzelf."

En zo speelt hij de ene keer een strenge politieagent die moet voorkomen dat op het voetbalveld het recht van de sterkste gaat gelden en is hij de volgende keer vooral bezig met 'meeveren'. "Een doel kan ook al zijn dat iemand na het sporten gaat douchen. Omdat hij dat op zijn eigen afdeling niet doet bijvoorbeeld. Dan gebruik je het sporten om hem daar toch toe aan te zetten."

De macho's die vooral willen demonsteren hoe goed ze kunnen voetballen, probeert hij bij te brengen dat ze ook voldoening kunnen halen uit het helpen van minder getalenteerde teamgenoten. "Dan zet ik ze bewust bij de mindere voetballers. Het mooiste is als iemand iets doet waarvan hij zelf niet wist dat hij het kon. Laatst maakte iemand die helemaal niet kan voetballen een goal, hij ging helemaal uit zijn dak. En iederéén was blij voor hem, dat was prachtig om te zien. Zo ben je continu aan het schakelen. Ik ben geen psycholoog, maar in al die jaren heb ik wel een antenne ontwikkeld: hoe krijg je dingen voor elkaar?"

Het sportaanbod in de gevangenis is met zijn tijd meegegaan. Traditionele sporten als voetbal, volleybal en tennis voeren nog steeds de boventoon, maar op de menukaart staan nu ook jeu-de-boulen, honkbal, frisbee en beachvolleybal. En zelfs de vluchtgevaarlijke gedetineerden die in de Extra Beveiligde Inrichting (EBI) verblijven, kunnen sporten in hun eigen ruimte. Met dit verschil dat ze geen fysiek contact met de sportinstructeurs kunnen hebben: een glazen wand scheidt beiden. En ook op deze afdeling is het niet anders: de één vindt sporten leuk, de ander niet.

Wie meer wil, mag ook rennen op de luchtplaats

Voor de fanatiekste sportliefhebbers onder de gedetineerden is anderhalf uur per week al snel te weinig, ziet Cleo. "Die zetten voor zichzelf een circuit uit in de fitnesszaal en lopen na drie kwartier met een zeiknat shirt naar de douches." Tijdens het luchten, minimaal een uur per dag, mogen ze zich -als ze dat willen- ook nog uitleven. Hardlopen op de luchtplaats; het kan en het mag. En wie in zijn eigen cel nog wat extra lichaamsbeweging wil, kan een boekje met oefeningen krijgen.

Die mix van totaal verschillende gedetineerden maakt dat Cleo nog altijd 'fluitend' naar zijn werk gaat. Maar alertheid is altijd geboden, ook in de sportzaal. "Soms zijn ze gefrustreerd dat ze zoveel achter de deur moeten zitten. Daar moet je dan strak op zitten. Of er vaak rekeningen worden vereffend bij het sporten? Nee, dat valt wel mee. Dat doen ze meestal buiten ons zicht. Maar je moet altijd op je woorden letten. Ik heb wel eens meegemaakt dat twee mannen het oneens waren over wat ze gingen doen. De één wou voetballen, de ander tennissen. Vecht het samen maar uit, zei ik. Maar één van de twee was een autist, die nam mijn woorden heel letterlijk en wou gaan knokken met de ander. Ik was er net op tijd bij."