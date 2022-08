Hoe het eraan toe gaat achter de schermen van kabinetten wordt zichtbaar gemaakt in het boek De top kijkt om. Over spaghetti op de grond na LPF-bewindspersonenoverleg, hoe Rutte tijdens de ministerraad van zijn derde kabinet PvdA'er Martin van Rijn introduceerde en de snoepwinkel van Geert Wilders.

Dit artikel is afkomstig uit het AD. Elke dag verschijnt een selectie van de beste artikelen uit de kranten en tijdschriften op NU.nl. Daar lees je hier meer over.

Gek was het wel, dat in coronatijd een minister voor Medische Zorg van oppositiepartij PvdA werd toegevoegd aan het derde kabinet-Rutte van VVD, D66, CDA en ChristenUnie. Dus premier Mark Rutte had 27 maart 2020 iets uit te leggen aan zijn ministers in de Trêveszaal.

Van Rijn: "Rutte zei: "Dit is Martin van Rijn, jullie wel bekend, hij is volwaardig lid van de ministerraad. We gaan niet zitten bedenken wat hij wel of niet mag horen. Hij is gewoon een van ons. Punt.''

Spaghetti over de vloer

In Nederland is er geen traditie om oud-ministers en de hoogste ambtenaren terug te laten kijken op hun verblijf in de bestuurlijke cockpit van de politiek. Dat verandert met de publicatie van De top kijkt om. Voormalig secretaris-generaal (SG) Roel Bekker maakte met een groepje wetenschappers in opdracht van Binnenlandse Zaken dit boek. "Minister Bruins Slot was zeer enthousiast, dus we gaan ermee door'', zegt Bekker. "Iedereen die een beetje betekenisvol was, wordt zo in staat gelegd bij te dragen aan de geschiedenis en ook verantwoording af te leggen.''

Staatssecretaris Martin van Rijn Staatssecretaris Martin van Rijn Foto: ANP

Bekker doet zelf ook een paar duiten in de zak. Als SG op VWS maakte hij mee dat de LPF-bewindslieden wekelijks op zijn ministerie vergaderden. "De schoonmaakploeg had daar na afloop steevast extra werk aan. Een keer lag overal spaghetti, werd mij verteld.''

Giftige soepkippen onderschat

In de dioxinecrisis van 1999 maakte hij zelf 'vreselijke fouten'. Van de Keuringsdienst van Waren kreeg Bekker te horen dat er een koppel met besmette dioxinekippen was aangetroffen. "Een koppel was een beperkt aantal, maximaal tien stuks of zo, dacht ik.'' Hij besloot de minister er niet mee lastig te vallen. Het werd voorpaginanieuws dat de SG de minister niet had geïnformeerd over een enorme hoeveelheid vergiftigde soepkippen. "Ik hoor het de hoofdinspecteur nog zeggen: Oh, wist u dat niet? In onze kringen is een koppel soepkippen dertig ton soepkippen.''

Ook VVD-staatssecretaris Fred Teeven van Justitie en Veiligheid kijkt terug op zijn periode met minister Opstelten. De 'bonnetjesaffaire', een deal die hij als officier van justitie maakte met crimineel Cees H., werd hen fataal. "We hadden vanaf de eerste minuut meer openheid moeten geven over wat er was gebeurd.'' Dan had het duo wellicht niet hoeven af te treden over het zoekgeraakte bonnetje met het precieze bedrag dat tóch boven water kwam nadat was bezworen dat het echt weg was.

Fred Teeven Fred Teeven Foto: ANP

Genekt door oude vijanden

Eind 2013 kwam de deal opeens in het nieuws. Teeven: "Ik had geen idee waar het vandaan kwam en Opstelten vond het totaal ongevaarlijk.'' Hij gelooft niet dat hij is genekt door Justitie-ambtenaren. "Ik had in Amsterdam oude vijanden in de criminaliteit, de georganiseerde misdaad en de advocatuur. Zij zagen het niet zitten dat ik ooit Opstelten ging opvolgen. Want de kans was redelijk groot dat ik in 2017 minister van Justitie zou worden.'' Teeven sluit niet uit dat hij in een rechts kabinet nog eens minister wordt.

CDA'er Gerd Leers gaat eveneens te biecht in het boek. Hij was minister van Immigratie, Integratie en Asiel in het eerste kabinet-Rutte. PVV-leider Geert Wilders gaf gedoogsteun aan dat kabinet, maar de portefeuille van Leers was mikpunt van de PVV'er.

'Jij moet de vlam uitdraaien'

"Mijn winkel was de snoepwinkel van Wilders. Hij wilde daarin rechtvaardiging vinden voor zijn deelname aan het kabinet.'' Daarom sprak Leers af op Schiphol voor een gesprek met Wilders, om af te tasten of hij de portefeuille kon aanvaarden. In praktijk viel het tegen. CDA-fractievoorzitter Maxime Verhagen en VVD-premier Rutte gaven Leers soms geen steun. "Toen moest de snoepwinkel maar open voor meneer Wilders. Dat was frustrerend.''

Oud-premier Ruud Lubbers waarschuwde hem: "Ja jong, jij moet de vlam uitdraaien. Want hier is geen eer aan te behalen en dat gaat jou uiteindelijk ook opbreken.''