Onder leiding van de geboren Eindhovenaar transformeerde Philips succesvol van wereldberoemd elektronicabedrijf naar producent van medische apparatuur. De huidige slaapapneu-affaire is evenwel een van de zwaarste crises sinds de oprichting in 1891.

Veel groten en minder groten der aarde zijn gedoemd om tot in hun necrologie herinnerd te zullen worden om een onbenullig voorwerp: de vogelpoep van schaatser Hilbert van der Duim, het broodje spek van Labour-leider Ed Miliband, het briefje van CDA-politicus Henk Bleker, de pannekoek van voetbalicoon Marco van Basten. In het geval van Frans van Houten, die dinsdag zijn voortijdige vertrek als baas van Philips aankondigde, zal een stukje purschuim deze rol vertolken.

Het is namelijk aan het afbrokkelende schuim in de slaapapneumachines en beademingsapparaten van Philips te wijten dat Van Houten niet alleen de geschiedenis zal ingaan als de pionier achter Philips' metamorfose van elektronicaconglomeraat tot medisch technologiebedrijf. De Philips-bestuursvoorzitter zal ook herinnerd worden als de man onder wiens leiding Philips een van de zwaarste crises uit zijn 131-jarige bestaan doormaakte.

Philips moet 5,5 miljoen apparaten vervangen omdat ze geluiddempend isolatieschuim bevatten dat kan afbrokkelen en zo in de luchtwegen kan belanden van mensen met slaapapneu, of bijvoorbeeld van patiënten die door een spierziekte niet zelfstandig kunnen ademhalen. Tot nu toe lijken de gezondheidsgevaren van het mogelijk kankerverwekkende schuim gering, blijkens onderzoeken van zowel wetenschappelijke tijdschriften als door Philips geraadpleegde onafhankelijke toxicologen.

Rechtszaken en koersdaling

De schade is er evenwel niet minder om. Alleen al in de Verenigde Staten lopen meer dan honderd rechtszaken tegen Philips van patiënten die denken dat hun kanker of andere gezondheidsklachten misschien te wijten zijn aan hun slaapapneu-apparaten. Ziekenhuizen mopperen dat Philips te weinig vaart maakt met het vervangen van de gemankeerde machines. Zorgwaakhonden kapittelen Philips dat het bedrijf te laat aan de bel heeft getrokken over de problemen met zijn slaapapneu- en beademingsapparaten, waarvan de laatste in sommige gevallen ook nog eens onverwacht kunnen uitvallen, zoals in april bleek.

En dan was er nog het stoelpotengezaag van beleggers, die de sinds Van Houtens aantreden in 2011 opgebouwde koerswinst - van 13 euro op het dieptepunt tot bijna 51 euro op het hoogtepunt in april vorig jaar - door het vermaledijde schuim vrijwel helemaal zagen verdampen. Dinsdag noteerde het aandeel-Philips nog geen 20 euro.

Eigenlijk zou Van Houten pas volgend jaar afzwaaien, na twaalf jaar aan de top van Philips, als einde van een carrière die in 1986 ook bij dat bedrijf begon. Dinsdag kwam echter het bericht dat hij al op 15 oktober het stokje doorgeeft aan zijn opvolger Roy Jakobs. "Met het einde van zijn derde termijn in zicht is dit het juiste moment om de leiding van Philips over te dragen", zei president-commissaris Feike Sijbesma dinsdagochtend over Van Houtens ontijdige exit.

Geboren Eindhovenaar

Al vanaf zijn geboorte op 26 april 1960 in een appartement aan de Veldmaarschalk Montgomerylaan in Eindhoven is Van Houtens leven verknoopt met Philips. Zijn eerste herinneringen hangen goeddeels samen met de gloriejaren van de (voorheen) Eindhovense trots. Aan het kolossale vuurwerk dat in de herfst van 1966 boven de Karpendonkse Plas knalde toen Philips 75 jaar bestond. Aan het over de Bayeuxlaan fietsen om zijn vader George op te halen bij Philips Natlab, waar Van Houten senior de baas was. Aan de prototypen van zakrekenmachines en beeldplaten - een verre voorloper van de dvd - waarmee zijn vader eind jaren zestig placht thuis te komen.

Het was dan ook dapper dat juist Van Houten in 2011 de navelstreng met het roemruchte verleden durfde door te knippen. Op de wind van gisteren kun je vandaag niet zeilen, weet Van Houten, een fervent zeiler met een onverbeterlijke neiging om met nautische metaforen te strooien. "Wil je met een zeilboot ergens komen, dan zul je de veilige haven moeten verlaten", vond Van Houten. De lampen, breedbeeldtelevisies, stoomstrijkijzers en Senseo's maakten plaats voor MRI-scanners, defibrillatoren en beademingsapparaten. Zo was Van Houten, die als jongeling zijn artsendroom na twee uitlotingen had moeten opgeven, toch nog in de geneeskunde terechtgekomen.

Medische apparaten

De ommezwaai was niet zonder gevaar. Anno nu redt en rekt Philips mensenlevens, bijvoorbeeld tijdens de coronapandemie, toen de beademingsapparaten van Philips niet aan te slepen waren op intensivecareafdelingen aller landen. Of met de 3D-radiologie van Philips, waarmee kankergezwellen steeds sneller zijn op te sporen.

Tegelijkertijd: de grammofoonplaten, ledlampen en sapcentrifuges van weleer redden weliswaar geen mensenlevens, maar bekrast vinyl, gesprongen lampen of op hol geslagen sapmachines tasten normaal gesproken de gezondheid niet aan. Als de medische apparaten van Philips echter mankementen vertonen, zijn de gevolgen meteen ingrijpend, zoals de slaapapneu-affaire laat zien.

In hun toelichting zwoeren Van Houten en president-commissaris Sijbesma dat het slaapapneuschandaal 'geen rol' heeft gespeeld in het vervroegde afscheid van Van Houten. "Van een gedwongen exit is geen sprake geweest, alles is in goede harmonie gebeurd", zei Van Houten. Hij noemde het een 'voorrecht en een genoegen' dat hij Philips heeft mogen helpen omtoveren "tot een van de grootste gezondheidsbedrijven ter wereld".

Roy Jakobs

De nieuwe bestuursvoorzitter van Philips is de geboren Kerkradenaar Roy Jakobs. De 48-jarige begint medio oktober. Van Houten zal hem tot begin volgend jaar bijstaan als adviseur. Jakobs is nu nog eindverantwoordelijke voor de terugroepactie van gemankeerde slaapapneu-apparaten. De Limburger begon in 2010 bij Philips als marketing- en strategiebaas bij Philips Lighting. Daarvoor werkte hij voor Shell en Reed Elsevier. Sinds 2018 is Jakobs lid van het dagelijks bestuur van het bedrijf. Hij wordt de jongste baas van Philips sinds de Tweede Wereldoorlog.