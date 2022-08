Hoge energietarieven, prijzige boodschappen en benzine: het leven wordt steeds duurder. Hoogopgeleid, laagopgeleid of student: allemaal moeten we de broekriem aanhalen. Want niet alleen lage inkomens komen financieel klem, ook huishoudens met een inkomen boven modaal duiken in de min, blijkt uit berekeningen van het Nibud. Wat betekent dat?

Froukje van Zanten (46), woont met man en drie kinderen in een koopwoning: "We verdienen best aardig, zijn hoogopgeleid, hebben alle twee een goed betaalde baan, ik werk aan de universiteit. Maar ook wij merken dat het leven duurder wordt. We hadden niet verwacht dat ons spaargeld zo snel zou verdampen onder de huidige omstandigheden. Hoe moet dat zijn voor mensen die minder te besteden hebben?"

"Op onze boodschappen zouden we nog wel kunnen bezuinigen. We kopen vaak vegetarisch, vis, biologisch en ook wel A-merken. We vinden onze gezondheid belangrijk en daar hangt toch een prijskaartje aan. Uit eten gaan we als we iets te vieren hebben. We letten altijd wel op leuke aanbiedingen. Bij de supermarkt of via Social Deal. En nu wordt dat belangrijker, een gezin van vijf is duur. "

Nieuwe laptop, rijles en Cambridge English

"Aan energie betalen we sinds november al 440 euro per maand, wij zaten bij Welkom Energie dat als eerste maatschappij failliet ging en moesten een ander contract afsluiten. Onze dochter die naar een beroepsopleiding gaat, heeft een nieuwe laptop nodig. De oudste zoon gaat beginnen met rijles. Zijn schoolreis van afgelopen jaar wordt ingehaald en de jongste start met een extra lesprogramma Cambridge English. Dat kost allemaal geld. Gelukkig zijn wij in de positie dat we daar nog ruimte voor kunnen maken. Hoewel we nu wel even wat krapper bij kas zitten: we zijn net terug van vakantie in Frankrijk. Op de heenweg kregen we autopech, de reparatie kostte zo'n beetje ons laatste spaargeld. Dat wordt het komende half jaar extra opletten."

'Dagje terrassen, daar is op te bezuinigen'

Maarten Janssen (24), student, woont in huis met vier anderen: "Ik haal in de winkel eens in de paar dagen altijd losse producten zoals croissantjes, sapjes. Dan heb ik een boodschappentas van rond de 30 euro. Dat tikt aan. Het is natuurlijk beter voor een hele week boodschappen te plannen. Alles wordt duurder, dat merk ik wel. Net heb ik met een vriend een biertje gedronken op het terras. Een speciaalbiertje, kost gauw 5 euro. Dagje terrassen, daar is op te bezuinigen. De helft van mijn vrienden heeft trouwens een thuiskroeg.

Minder weekendjes weg

"Regelmatig ga ik weekendjes weg, naar Gent, naar Formule 1 in Zandvoort, maar dat zal ook minder worden. Voor mijn studentenkamer betaal ik 415 euro. Komen de energiekosten bij, we delen alles. We hadden een flexibel energiecontract, dus we zullen meer gaan betalen. Een paar honderd euro, omgerekend een paar tientjes de neus. Ik heb een bijbaantje en een buffer, maar ik zie wel de radeloosheid bij vrienden. Studiegeld, rijbewijs, het is niet te doen als je geen ouders hebt die meebetalen."

"Over een half jaar ben ik afgestudeerd en ga ik op zoek naar een baan. Het is een werknemersmarkt, over salaris kan ik goed onderhandelen. Mijn vriendin en ik hebben net een huis gekocht, dat konden we doen met hulp van onze ouders."

'Steeds wachten op de volgende klap'

Koen* (37), woont met vrouw en twee kinderen in Arnhem: "Eindelijk heb ik sinds dit jaar een volledige arbeidsongeschiktheidsuitkering, 1000 euro per maand. Voor de laatste 10 procent heb ik hard moeten vechten. Alle schulden en aanslagen zoals WOZ hebben we net weggewerkt en ingelopen, na veertien jaar waren we schuldenvrij. Voor het eerst in al die jaren zijn we op vakantie geweest, een weekje weg in het huis van mijn ouders. Maar nu wordt alles duurder, boodschappen, energie. Het is steeds wachten op de volgende klap."

"Met het inkomen van mijn partner zitten we net boven de inkomensgrens van 2000 euro per maand, waardoor we geen recht hebben op toeslagen, zoals voor de energiekosten. 200 euro extra per maand zou nét het verschil maken om wat leuke dingen te doen."

3000 euro terugbetalen

"Omdat ik nu een volledige arbeidsongeschiktheidsuitkering krijg, moeten we ook nog 3000 euro kinderopvangkosten terugbetalen. En ik zit al aan mijn taks. In de horeca komen we al nooit, een auto hebben we niet. Abonnementen evenmin, behalve Netflix dat we delen met anderen. Douchen doen we al minder lang. Moet ik dan maar geen eten meer koken? Of samen met mensen uit de straat gezamenlijk gaan eten? Daar hebben we het al over gehad. Veertien jaar lang hebben we alle ballen in de lucht gehouden (het gezin is een van de slachtoffers van het toeslagenschandaal, JvG). Maar het is nu niet meer rond te breien."

'Kleding, schoolgeld, nieuwe computer, dat zit er niet in'

Marieke Kat woont met haar dochter van 17 in de gemeente Overbetuwe: "Mijn inkomen bestaat uit een uitkering en toeslagen. Het is redelijk te doen om hiervan rond te komen, mits je je weg weet naar alle extra ondersteuning vanuit de gemeente. Nieuwe degelijke kleding kopen, schoolgeld en boeken betalen of een nieuwe computer aanschaffen, uit eten gaan of eten laten bezorgen, dat zit er niet in met dit inkomen."

"Komend jaar wordt mijn dochter 18 en hierdoor valt mijn inkomen met 522 euro terug, doordat kindgebondenbudget en kinderbijslag wegvallen. Dat is een aanzienlijk deel van de 1846 euro die ik in totaal ontvang. Hoe ik dat ga redden komend jaar, geen idee. Ik zal nooit meer volledig kunnen werken en de kans dat ik met werk boven het uitkeringsniveau kom, is er niet."

Besparen op energie

"Ik had geluk dat de woningcorporatie in februari zonnepanelen aanbood voor 3,10 euro per paneel per maand. Hierdoor heb ik enorm kunnen besparen op energie. Met een subsidie heb ik ook radiatorfolie en tochtstrips aangeschaft. Maar zelfs toen ik alles had geplaatst, verbruikte ik in januari voor 186 euro aan gas. Volgend jaar januari zal ik 500 euro moeten gaan betalen. Hoe? Ik denk dat ik de kachel 2 graden lager zet, een extra dekentje pak en mijn opbrengst van de zonnepanelen gebruik om via elektra plekken in huis te verwarmen. In de zomersale heb ik een paar goede nieuwe sloffen gekocht. Dat doe ik overigens altijd al: kopen wanneer het goedkoper is."

'Minder koffie, minder broodjes, minder kaas'

Sulyman Abdallah (46), woont alleen in een huurhuis: "Werken, werken, werken, ik heb een baan als productiemedewerker, maar ik hou niks over. Mijn vakantiegeld gaat op aan allerlei kosten. Ik ben de afgelopen twee jaar niet met vakantie geweest. En ik denk dat het nog erger wordt. Ik moet bijbetalen voor de verwarming, ik kom uit Somalië en vind het 's winters koud, elke maand is dat 50 euro. Het eigen risico van de ziektekostenverzekering moet ik nu ook terugbetalen en ik had tandartskosten, 350 euro. Naast mijn vaste kosten zoals huur van 675 euro, tv, telefoon en autoverzekering."

Auto vaker laten staan

"De auto gebruik ik alleen als ik nachtdienst heb, ik werk bij een productiebedrijf, andere dagen ga ik met de fiets. Elke maand stuur ik geld naar familie in Somalië, voor mijn vier neefjes zodat ze naar school kunnen, een toekomst hebben. Eten, daar bezuinig ik op. Minder koffie, minder broodjes, minder kaas. Ik hou van vis, maar dat is hartstikke duur. Maar ik wil er niet te veel over nadenken. Er is altijd hoop. Het is hier veilig, ik ben blij dat hier geen oorlog is."