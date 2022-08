Wat kunnen de waterschappen doen om te voorkomen dat we binnenkort op elke rivierbodem kunnen wadlopen? We liepen mee met een dijkgraaf.

Dit artikel is afkomstig uit het AD. Elke dag verschijnt een selectie van de beste artikelen uit de kranten en tijdschriften op NU.nl. Daar lees je hier meer over.

Zorgeloos staan de stoelen in het opvallend groene gras. Het is ook wel een idyllisch plekje, deze tuin aan de vaart aan de rand van Strijen, een dorp in de Hoeksche Waard. De tuin ligt net als alles hier in de wijde omgeving, zo'n 60 centimeter lager dan het wateroppervlak. Hollandser dan dit vind je het niet. Drie wilgen, twee tuinstoelen en Leonard Bijnagte, onderhoudsbeheerder van waterschap Hollandse Delta. Zouden de bewoners weten dat de dijk bij hun huis twee scheuren vertoont van elk zo'n 5 meter?

Een dijk die gevaar loopt; niet door te veel, maar door te weinig water: Het was een onbekend fenomeen totdat in augustus 2003 een uitgedroogde veendijk bij Wilnis in Utrecht doorbrak. Een hele woonwijk liep onder. Dat heb je met veen: als het uitdroogt klinkt het in, zegt Bijnagte, terwijl hij vochtige kleikorrels in de scheuren drukt. Dat was in het vochtige Holland eigenlijk nooit een probleem, maar met de toenemende droogte en hitte is het dat inmiddels wel. Daarom hanteren de waterschappen, die over de polders en regionale wateren gaan, een eenvoudige regel: zodra het neerslagtekort oploopt tot boven de 175 millimeter, worden droogtegevoelige dijken regelmatig geïnspecteerd. Normaal is het verschil tussen de hoeveelheid vocht die verdampt en de hoeveelheid vocht die valt in augustus zo'n 100 millimeter. Afgelopen week was het hier 250 millimeter, en in de droogste gebieden van Nederland zelfs wel boven de 300.

Deze dijk van klei op een ondergrond van veen gaat echt niet doorbreken, verzekert Bijnagte. "Je moet hem natuurlijk wel onderhouden. Regen zou beter zijn, dan herstelt zo'n dijk zichzelf.'' Hij kijkt naar de lucht. Stralend blauw.

De dijk bij Strijen is één van de plekken waar dijkgraaf Jan Bonjer desgevraagd laat zien wat een waterschap nou precies doet in deze tijden van droogte. Vroeger was de zomer ook voor 'zijn' zeshonderd mensen vooral vakantietijd. Het stormde niet, zoals in de late herfst. Het water klotste niet tegen de oevers, zoals in de vroege lente. "Maar nu moeten we volop aan de bak.'' Droogte is funest voor de scheepvaart, die minder diep kan laden. Voor de industrie, die water gebruikt om de installaties te koelen. Voor de natuur, waar soorten afsterven. Voor de akkerbouwers, die gewassen moet kunnen beregenen.

Dijkgraaf Jan Bonjer op één van de dijken bij Strijen. Dijkgraaf Jan Bonjer op één van de dijken bij Strijen. Foto: Arie Kievit

Dat dit laatste nog volop gebeurt op de Zuid-Hollandse eilanden is te danken aan mannen als Mario Groen. Hij is met zijn mobiele pomp, een gevaarte ter grootte van vier forse koelkasten, aan de slag bij het Spui, de rivier tussen de Oude Maas en het Haringvliet. Mensen als Mario waren een jaar geleden nog actief in Limburg om water wég te krijgen, nu zijn ze juist bezig om water de polder ín te krijgen. "Wij kunnen dit gelukkig nog doen om onze akkerbouwers te helpen'', zegt dijkgraaf Jan Bonjer. Zijn collega in Zeeland staat machteloos. De Zeeuwse eilanden zijn voornamelijk omringd door zout of brak water. "Daar hebben ze al verschillende jaren water moeten aanvoeren met tankauto's. Verschrikkelijk.''

- - Foto: DCI Media

Dijkgraaf Jan Bonjer. Wacht even. Jan Bonjer, was die niet hoofdredacteur van het Algemeen Dagblad? Inderdaad, van 2003 tot 2009. En recent toch ook nog van Het Financieele Dagblad. Van 2011 tot 2020. Kan een oud-hoofdredacteur dijkgraaf worden? "Nou, probeer het'', zegt Bonjer lachend. (Uw verslaggever bij dit verhaal was ook vijf jaar hoofdredacteur.) "Ik heb in 2020 gewoon gesolliciteerd.'' Dat kan elke Nederlander, net als bij een vacature voor burgemeester. Zoals een burgemeester voorzitter is van de gemeenteraad, is een dijkgraaf voorzitter van het waterschap.

Maar niet elke Nederlander wordt aangenomen natuurlijk. Bonjer (inmiddels 64) was dan wel een flink deel van zijn leven journalist, zijn héle leven is hij al bezig met water. Het werd er al vroeg ingegoten, zoals ze zeggen, met de paplepel. Vader Bonjer was gefascineerd door waterveiligheid sinds hij in 1953 als reserve-officier werd opgeroepen bij de watersnoodramp. "Met zo'n amfibievoertuig dat de Engelsen na de oorlog hadden achtergelaten ging hij mensen van daken halen'', vertelt zoon Jan. Toen de Deltawerken werden gebouwd, werd dat het favoriete weekenduitstapje van het gezin. Of in elk geval van vader. "Het waaide en het duurde altijd heel erg lang, want hij wilde elk detail weten."

Met als gevolg dat Jan Bonjer zelf nu ook elk detail kent. Later, in de vakanties, ging het gezin zeilen in de Biesbosch. Daar waren behalve water ook watervogels. Bonjer ging biologie studeren, kreeg een bijbaantje in de journalistiek en sindsdien is het schipperen tussen drukpers en natuur. Hij was ook directeur van de Vogelbescherming en hoofd communicatie bij Natuurmonumenten.

Ervaring als hoofdredacteur komt wel van pas, zegt hij. "Het helpt als je een verhaal kunt vertellen. En als je met iedereen een gesprek kunt houden." Dat klinkt misschien vrijblijvend, maar nee: "De problemen waarmee we als waterbeheerders te maken hebben zijn zo complex dat we ze alleen kunnen oplossen als we samenwerken." De strijd tegen het water, die kennen we wel. Maar anno 2022 woedt er in Nederland ook een strijd om de ruimte. En de belanghebbenden zitten, jawel, voortdurend in elkaars vaarwater.

Door de droogte opstaan er scheuren in de dijk die opgevuld worden met korrels. Door de droogte opstaan er scheuren in de dijk die opgevuld worden met korrels. Foto: Arie Kievit

Neem de woningbouw, vertelt Bonjer. Gemeenten moeten de komende jaren honderdduizenden woningen bouwen, dus die kijken naar elk stukje grond. Maar de waterschappen zijn bezig met de uitvoering van het zogenoemde Hoogwaterbeschermingsprogramma. Dat is de grootste dijkversterkingsoperatie sinds de Deltawerken: Vóór 2050 moet 1500 kilometer aan dijken onder handen zijn genomen. Verhoging betekent ook verbreding. "Je weet gewoon dat je die 50 tot 100 meter achter de dijk straks nodig hebt. Maar ja, als je door de ogen van een gemeente kijkt, kan daar nog een hele straat worden aangelegd."

Zo barst het van de conflicterende belangen. De natuurbeheerder wil vroeg in het voorjaar de weidegebieden nog lekker drassig, goed voor de vogels. De boer wil ze juist droog, dan kan hij met zijn zware machines aan het werk. Dat is waar dijkgraaf Jan zijn hoofd over breekt.

Een tiental kilometers verderop buigt John van den Berg zich over de grafieken op zijn laptop. Hij is gebiedsbeheerder en aan het werk bij het gemaal dat water van het Spui de rivier de Bernisse in pompt richting het Brielse Meer. Dat gaat normaal met een snelheid zo hoog dat de brandweer het kolkende water gebruikt om zijn duikers te trainen voor de moeilijkste reddingen "Soms krijgen ze 'm pas 200 meter verderop te pakken." Nu zou je er zo een duikplank boven hangen.

Een lage waterstand in de Maas. Een lage waterstand in de Maas. Foto: ANP

Van den Berg wijst op zijn scherm: "Het zoutgehalte van het water. Dat is 100 milligram per liter. Bij 150 wordt het problematisch. "Een aardappel kan een beetje zout water aan, maar een machine niet. Als je die ermee koelt, kun je hem snel afschrijven."

Sluipmoordenaar

Dus dat is lastig laveren. Het Brielse Meer is van levensbelang als bron van koelwater voor de industrie in de Botlek, en voor de tuinders in het Westland. Dus gemaal aan! Maar als de aanvoer uit Rijn en Maas afneemt, werkt het zoute water uit zee zich als een sluipmoordenaar een weg de rivier op: gemaal uit! Als bij eb het zoete water het even wint: gemaal aan! De computer regelt het allemaal. Maar tegen de verdamping begint zelfs die niks. Lekker hoor, al die zonneschijn, wordt het water wéér zouter. Van den Berg werkt al meer dan dertig jaar bij het waterschap maar vindt dit 'best spannende dagen'.

Vast een domme vraag, maar zou de Maeslantkering in de nieuwe Waterweg niet deels dicht kunnen, zodat er minder zeewater deze kant op komt? "Ze lachen je bij Rijkswaterstaat hartelijk uit", zegt Bonjer. "Daar is die stormvloedkering niet voor, zeggen ze dan. En je krijgt burgemeester Aboutaleb van Rotterdam achter je aan, want het scheepvaartverkeer is van levensbelang voor de haven." Pech dus voor de onderhoudsmonteurs van de fabrieken in de Botlek.

In de jachthaven liggen boten in de modder. In de jachthaven liggen boten in de modder. Foto: ANP

"Dit is dus precies waar we het over moeten hebben, Gezien de impact van het klimaat moeten we het durven om over creatieve onconventionele oplossingen na te denken", vindt de dijkgraaf. Dat vraagt wat hem betreft een breder bewustzijn, betere samenwerking en minder schuttersputjes. De poten in de klei, niet de hakken in het zand.

Bewustzijn? Wij zíjn toch Nederland Waterland?

Op zijn kamer, later, gaat de dijkgraaf voor een grote wandkaart staan. "We zouden de kaart een kwart slag moeten kantelen", zegt hij. "Dan besef je beter dat wat de oorsprong is van Nederland en waarom hier zoveel mensen wonen." We kantelen het hoofd. Ga in gedachten op de bergtoppen staan en kijk mee, stroomafwaarts met de rivieren. Dan zie je echt de Lage Landen liggen. Met een delta die er niet ergens in het zuidwesten bijhangt, maar centraal ligt."

Het water bood al verbindingsroutes, ver voordat een wegennet was aangelegd. Daardoor kon Nederland een transport- en handelsland worden. Het water bood al vruchtbare kleigrond, ver voordat de kunstmest werd uitgevonden. Zo kon Nederland de op één na grootste landbouwexporteur ter wereld worden. "Wij zijn economisch en cultureel gevormd door die rivieren", vertelt Bonjer. "Alleen: in de loop van de eeuwen zijn we gaan denken dat wíj die rivieren kunnen vormen. In Wageningen leerde je hoe je een beek kunt 'normaliseren'." En dat, zegt hij, heeft onze kijk op het water vertroebeld.

De Oude Waal is bijna droog komen te liggen. De Oude Waal is bijna droog komen te liggen. Foto: Paul Rapp

Vraag het een willekeurige Nederlander en die zal zeggen dat het gevaar van zee komt. En dat Nederland die strijd dankzij de Deltawerken heeft gewonnen. Maar in 1992 en 1995 kwam het gevaar ineens van achteren: de grote rivieren traden buiten hun oevers. Vorig jaar bleek het gevaar ook van boven te komen: door ongekende stortbuien veranderden beken in Limburg, België en Duitsland in woest kolkende watervallen.

Kop tegen de muur

"In Nederland", zegt Bonjer, "moeten we vaak met de kop tegen de muur aanlopen om te zien dat die muur er staat." Na de Watersnoodramp kwam het Deltaplan, maar vóór 1953 had een eigenwijze ingenieur van Rijkswaterstaat dat allang klaarliggen. Na de overstromingen van de jaren negentig kwam het plan Ruimte voor de Rivier, maar al in 1986 lag er een plan om met hoogwater in de rivieren om te gaan. In een la, helaas. Bonjer: "Wat als de waterbom die vorig jaar op Limburg viel, een volgende keer Amsterdam treft? Ja, het zou wel goed zijn voor de bewustwording, maar zijn we erop voorbereid?"

We rijden nog even naar Rotterdam. Want we denken bij water vaak aan het landelijke gebied, zegt de dijkgraaf, maar steden hebben er net zo goed mee te maken. Het is op de stenen bloedheet. "Besef je dat het op hete dagen in sommige stadswijken maar liefst 8 graden warmer is dan buiten de stad?", zegt Bonjer. "Dan heb je het niet over aardappels die bezwijken, maar over mensen!"

Dus als er straks weer een plensbui valt moet de vraag niet zijn: hoe komen we van dat water af? Maar: hoe vangen we het op, slaan we het op en hergebruiken we het? Rotterdam is daarom bezig twintig 'waterbuffers' aan te leggen. In de buurt van sportpaleis Ahoy komt een bassin van 20.000 kubieke meter. Bonjer: "Dat is een voetbalveld met 3 meter water erop. Wie straks in de Pathé bioscoop de wc doortrekt, ziet dát water voorbij komen." Ook de velden van Sparta worden beregend met water uit zo'n waterbuffer.

Droogte in de Overasseltse en Hatertse Vennen. Droogte in de Overasseltse en Hatertse Vennen. Foto: Eveline van Elk

Water is onze vriend en vijand, altijd al geweest. Maar steeds vaker zullen we er te weinig of juist te veel van hebben. Soms in één en dezelfde maand. Soms op één en dezelfde dag. Klimaatverandering gaat gepaard met extremer weer. En denk nou niet, zegt Bonjer, dat dit problemen zijn die het waterschap of het drinkwaterbedrijf maar moet oplossen. "Je leeft in de Delta, om veilig te blijven leven, moeten we allemaal aan de bak." Dus vervang tegels in de tuin door groen. Als je geen tuin hebt, leg een geveltuintje aan. Heb je een dakgoot, plaats een regenton. Dan loop je minder risico dat strakbij een hoosbui je parketvloer onderloopt. En heb je water als het weer droog wordt. Bonjer: "Toen ik opgroeide stonden in de huizen voor elk gezinslid de laarzen in de gang. We waren eraan gewend dat de straten soms blank stonden. Sindsdien heeft Nederland zijn riool en afwateringssysteem enorm verbeterd. Prima. Maar die laarzen moeten terug. Ze moeten er altijd staan. Al is het maar in ons hoofd."