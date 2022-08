Zijn ze hun aantal sterren wel waard? Ieder jaar bezoeken campinginspecteurs van de ANWB liefst tweeduizend aangesloten campings, in binnen- en buitenland. De krant liep een dag mee.

Ad van Best en zijn vrouw Mechtild Verbiest staan in een toilet- en was­gebouwtje van Camping Recreatiepark Slot Cranendonck. Ze staren in een douchehok. "Kijk, twee kledinghaakjes, okay. Noteer jij dat, Mechtild?'' ANWB-campinginspecteur Van Best legt uit dat iedere cabine minstens twee haakjes behoort te bezitten, zodat gasten handdoek én kleding kunnen ophangen. In wc's dient er tenminste een halve meter tussen de toiletpot en de deur te zitten, leren we. "Dan stoot je je niet bij het opstaan.'' Van Best pakt een meetlint. "Zestig centimeter, voldoende.''

Belangrijker dan de afmetingen is de hygiëne. Zijn de douches en toiletten schoon? Is er toiletpapier? Van Best is niet enthousiast. Voor de vier sterren die de Brabantse camping volgens de ANWB-campingwebsite waard is, oogt het allemaal nogal afgebladderd. Van Best wijst op de neonverlichting aan het plafond, de lamp oogt smoezelig. "Ik vind het onderhoud niet geweldig. Het is voldoende, maar zeker niet optimaal.''

Ideale camping

Camping Slot Cranendonck in Soerendonk, onderdeel van Oostappen Vakantieparken, is de tachtigste en laatste camping die de twee aflopen. "Normaliter werkt iedere inspecteur er 75 af, maar wij hadden tijd over'', lacht Verbiest. Het koppel startte de inspectieronde in juni in België en reisde ook naar Luxemburg en Frankrijk. "Daar bezochten we in de Vogezen campings. We waren verder in Zwitserland en Oostenrijk.''

Ze reizen met een wit Volks­wagenbusje. "Supercomfortabel!'' Tegen de voorruit staat een bord: 'ANWB campinginspectie'. Waar de ideale camping aan voldoet? "Allereerst moet het sanitair netjes en schoon zijn, er moet elektra en wifi zijn. Nederlanders vinden dat het allerbelangrijkst'', stelt Van Best. "Daarna volgen terrein, eten en drinken, zwembad en recreatie.''

De inspecteurs, gebruind door hun twee maanden lange campingtour, vervolgen hun ronde. Het volgende douche- en wc-hok oogt netter dan het eerste. Ze gaan verder met een kampeerveld. "Een beetje staplek is zeker 100 vierkante meter groot'', zegt Van Best. Met grote passen meet hij de afstand op. "Deze plek is prima.''

Zo'n dertig inspecteurs - vaak met partner - telt het keurkorps van de ANWB. Samen inspecteren ze jaarlijks circa tweeduizend van de negenduizend aangesloten campings. Naast de meest geliefde kampeerlanden (Benelux, Duitsland, Frankrijk, Oostenrijk, Italië, Spanje, Kroatië en Zwitserland) komen ze ook in Groot-Brittannië, Ierland, Slovenië, Zweden en Hongarije. "Elke camping komt ongeveer eens per vier jaar aan de beurt'', zegt Verbiest. "Slot Cranendonck is in 2018 voor het laatst bezocht.''

Teamwerk

Dat de campingvorsers vrijwel ­allemaal stellen op leeftijd zijn - Verbiest en Van Best zijn 68 - is geen toeval. "Het vergt tijd, ook moet je van kamperen houden. Dat lukt alleen als je gepensioneerd bent.'' Iedere camping­inspectie neemt uren in beslag. "Het helpt als je in een team kunt opereren en op elkaar bent ingespeeld.''

Dat is het Brabantse stel zeker, hoe kan het ook anders na 45 jaar. Als vanzelf pakt zij de ene keer de iPad om scores in te vullen, terwijl hij controleert, de ­andere keer is het vice versa. Ook aan alle andere eisen die de ANWB stelt - kampeerervaring, talenkennis, representativiteit - voldoen ze. "We hebben altijd gekampeerd. We spreken talen.''

Het Brabantse koppel is overal voor in. Een nudistencamping ­inspecteren ze zonder moeite. In adamskostuum. "Joh, we zijn de schaamte voorbij'', lacht Verbiest.

Peter Gillis

Hoewel de zomervakanties al zijn gestart, zijn er op Camping Slot Cranendonck bijna geen gasten. "Vreemd'', vindt ­Verbiest, en haar man knikt ­instemmend. "In ­België, Frankrijk en Oostenrijk was alles volgeboekt.'' Ook de paar campinggasten die er wel zijn, valt de rust op. "Dit is geen beroerde camping, maar we hadden op meer reuring gehoopt'', zeggen Harm en Ester uit Kampen. "Een begraafplaats is gezelliger.'' Het stel is het opgevallen dat de campingeigenaar - de bekende ondernemer Peter Gillis - bepaald niet populair is in de regio. "Iedereen lijkt hem te verafschuwen.''

Van Best en Verbiest kunnen weinig met Gillis' reputatie (Massa is kassa). "Wij gaan af op wat we hier aantreffen.'' En dat lijkt nogal van kwaliteit te wisselen. Zo komen we langs een lommerrijk kampeerveld met meertje. Maar verderop is ook een grasveld met rijen witte stacaravans dat volgens een gast ('ik weet dat ik het niet mag zeggen') meer aan een kampement doet denken. Het sportveld ernaast oogt flink verwaarloosd. Het buitenzwembad is netjes, het binnenzwembad lijkt behoorlijk bejaard.

Verbiest en Van Best noteren het allemaal op hun tablet, waarbij de score van onvoldoende tot zeer goed kan lopen. "Persoonlijke ­opmerkingen kunnen we daar ook kwijt.''

Adviezen

Na afloop van hun inspectie volgt geen eindoordeel. Van Best: "Wij kennen het aantal sterren zelf niet toe, dat doet de ANWB. Wij maken rapport op.'' Wel hoort de campingeigenaar of beheerder wat hij ongeveer kan verwachten. "Als u het sanitair moderniseert, verhoogt dat de uiteindelijke score, zeggen we bijvoorbeeld.'' Of andere goedbedoelde adviezen: zet hier even een bak met bloemen neer, of: geef dat gebouwtje een lik verf.

Hoewel zij geen sterren uitdelen, is hun rol belangrijk. "Wij zijn de ogen en oren, de ANWB gaat op ons oordeel af'', zegt Van Best. "Nederlanders boeken vaak vanaf drieënhalve ster. In gebieden met veel campings is de concurrentie moordend. Een halve ster extra kan een seizoen met veel meer gasten betekenen.''

De meeste campingbeheerders ontvangen de inspecteurs met open armen. "Een enkeling is ­zenuwachtig en doet alsof wij Michelin-sterren komen uitdelen. Doorgaans komen we ­ 's ­ochtends op tijd, zodat we eerst rustig koffie kunnen drinken met de beheerder. Zo kunnen we vragen stellen, wat helpt bij de inspectie. Helaas is hier de beheerster er niet.''

Zal Camping Recreatiepark Slot Cranendonck zijn vier sterren behouden? Van Best en ­Verbiest lopen er niet op vooruit. "Het is niet de beste camping die we gekeurd hebben, maar zeker ook niet de slechtste. Middenmoot. Zelf zouden we hier niet snel komen, hoewel: misschien wel met de kleinkinderen.''

Goede kwaliteit

Ontstaat er dan nooit onenigheid over de score? "Vrijwel niet'', zegt Van Best. "We werken uiterst zorgvuldig.'' Het stel is bovendien niet pietluttig. "Een vies randje betekent bij ons echt niet meteen een onvoldoende. Voor de zekerheid maken we overal foto's van. Na zoveel campings kennen we echt niet meer alle details. Als een beheerder het ergens ­mee oneens is, kunnen we ons oordeel altijd met beeld staven.''

Over het geheel zijn de twee inspecteurs bijzonder content met de kwaliteit van alle bezochte campings in buiten- en binnenland. "Het niveau ligt ­behoorlijk hoog, ook bij kleine campings. Die categorie wil de ANWB meer in de picture krijgen. Steeds meer mensen willen namelijk een kleine camping in de natuur met privacy. Die moet dan wel goede voorzieningen en wifi bezitten.''