Veel internationale studenten zijn al toegelaten voor hun studie in Eindhoven. Maar dan begint het moeilijkste gedeelte: woonruimte vinden. De kamernood in Eindhoven is inmiddels zo groot dat de regels voor onderhuur versoepeld zijn.

Dit artikel is afkomstig uit de Volkskrant. Elke dag verschijnt een selectie van de beste artikelen uit de kranten en tijdschriften op NU.nl. Daar lees je hier meer over.

Ze was al in april vanuit Roemenië naar Eindhoven gekomen om een kamer te vinden. Dat vertelt de negentienjarige Malina Corduneanu, die Computer Science gaat studeren aan de TU/e. Nu is het augustus en zit ze in een tijdelijke kamer van een vriend die op reis is. Over een paar weken kan ze in haar definitieve kamer. 'Ik moest wel uitwijken naar Den Bosch, ongeveer 45 minuten reizen.'

In de verzengende hitte loopt Corduneanu met een volle mand naar het washok van het studentencomplex aan het Lombokpad, een paar blokkendozen op een braakliggend stuk land op een paar minuten lopen van de Campus van de TU/e. Het terrein is grotendeels verlaten, de meeste studenten zijn nog op vakantie.

Harde boodschap

De kamernood is, net als vorig jaar, zeer hoog in Eindhoven. Er zijn naar schatting landelijk 27 duizend kamers te weinig voor studenten. Dat tekort treft vooral internationale studenten, die er niet tussen komen. De TU/e heeft, net als een aantal andere universiteiten, een harde boodschap voor hen: als je eind van de maand nog geen kamer hebt, kun je beter niet deze kant op komen.

"Ik ben wel vijftien bureaus voor studentenhuisvesting afgegaan", zegt Corduneanu, terwijl ze foto's op haar telefoon laat zien. "Sorry, we do not have availability for students anymore", staat er op een stencil op het raam van een bureau. "Soms werd ik verwezen naar een website waar ik dan eerst inschrijfgeld moest betalen. Vervolgens waren er geen huizen. Eén keer had ik eindelijk een kamer toegewezen gekregen. En toen moest ik als borg vijf keer de huur betalen. Dat kon ik me natuurlijk niet veroorloven."

Het is gek, zegt ze. "Je denkt eerst: ah, ik heb mijn toelatingsexamen gedaan, ik ben toegelaten, nu alleen nog even een huis vinden. Maar dat blijkt het moeilijkste van allemaal. Een vriendin van mij is teruggegaan naar Roemenië omdat ze niks kon vinden hier."

Om de woningnood tegen te gaan zijn er een aantal plannen gemaakt in Eindhoven. Er worden nieuwe woontorens op de campus van de TU/e gebouwd die waarschijnlijk over anderhalf jaar af zijn en in totaal 735 studenten moeten gaan huisvesten. Daarnaast worden er nog tijdelijke woningen, zoals containers, geplaatst voor 800 studenten.

Versoepelde regels

Ook heeft de gemeente sinds 10 augustus de regels versoepeld rond hospitahuur. Als je huiseigenaar bent of huurder van een woningcorporatie mag je nu zonder vergunning een leegstaande kamer onderverhuren. Zo zou het voor studenten makkelijker moeten worden om een kamer te vinden.

"Door de sterke groei heeft de industrie een enorme behoefte aan extra ingenieurs", zegt Nicole Ummelen, vicevoorzitter van het College van Bestuur van de TU/e. "Wij leiden die ingenieurs graag op, maar dan moeten er wel kamers beschikbaar zijn voor studenten. We zijn daarom erg blij met de verruimde hospitaregeling. We roepen dan ook iedereen in Eindhoven die een kamer over heeft op om die te verhuren."

Een rondgang langs woningcorporaties, onderwijsinstellingen en studieverenigingen leert dat het nog te pril is om te zeggen of er gebruik wordt gemaakt van de nieuwe regeling en of er animo is onder studenten, huurders of huiseigenaren voor deze vorm van inwoning. Alle betrokkenen lijken het er over eens dat als de nood inderdaad zo hoog is, studenten zeker bereid zullen zijn om bij een hospita te wonen.

Familie uit Taiwan

Yi-Kai Peng uit Taiwan woont al bij een familie in, nog voordat de regeling was ingegaan. Hij studeert Aerospace Engineering in Delft en woont voor drie maanden in Eindhoven wegens een stage bij Lightyear, een bedrijf dat auto's op zonne-energie ontwikkelt. Op zaterdagochtend eet hij een Whopper voor de ingang van de bibliotheek. Straks gaat hij verder werken aan zijn project.

Yi-Kai Peng uit Taiwan. Yi-Kai Peng uit Taiwan. Foto: Marcel van den Bergh

Via Kamernet had hij 'no success', vertelt Peng, maar nadat hij meerdere posts in Facebookgroepen had geplaatst, kreeg hij een reactie. Of hij wilde wonen bij een familie in Eindhoven. Man en vrouw komen uit Taiwan, net als hij, werken bij chipfabrikant ASML en hadden een kamer over. En ze vroegen geen huur. Dat wilde Peng wel.

En, bevalt het? Ja, zegt hij, er zijn weinig regels en hij kan zijn gang gaan. Ze eten niet samen en socializen weinig. Hij werkt hard namelijk, vertelt hij, overdag heeft hij zijn stage, 's avonds werkt hij aan een Aircraft Design Challenge met vijf andere studenten. In het weekend gaat hij vaak terug naar Delft. Met een lach: "Ik ben nogal druk."

Voor internationale studenten kan de nieuwe regeling zeker een uitkomst bieden, denken de meesten op de campus. Conciërge Jos ziet hoeveel moeite studenten uit het buitenland vaak hebben met het vinden van een woning. "Ik had hier laatst een Amerikaanse student met zijn ouders. Ze kwamen alvast kijken voor over een jaar. Maar Vestide (woningcorporatie voor studenten, red.) zei nu al dat de kans klein was dat het zou lukken."

Mark (l) en Tuan (r). Mark (l) en Tuan (r). Foto: Marcel van den Bergh

Mark (26) en Tuan (28), beiden student Data Science, weten uit eerste hand hoe moeilijk het is als je uit een ver buitenland komt en geen netwerk hebt. "Ik ben zelfs nog nooit gevraagd voor een hospiteerronde", zegt Tuan. "Hoe vaak ik ook probeer. Wij Aziatische studenten hebben een andere cultuur. Daar hebben Nederlandse studenten geen zin in."

Hij lacht en zegt: "Het is niet echt niet dat we OCD hebben (een dwangstoornis, red.). Maar laten we zeggen dat we een hogere standaard van organisatie hebben."