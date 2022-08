Dikke mensen krijgen scheve blikken en nare opmerkingen op het strand. Stichting Dikke Vinger pleit voor 'vette pret'. Daarom organiseerden ze zaterdag een stranddag. Alleen voor dikke mensen.

Dit artikel is afkomstig uit Trouw. Elke dag verschijnt een selectie van de beste artikelen uit de kranten en tijdschriften op NU.nl. Daar lees je hier meer over.

Anoesjka Minnaard (32) loopt door het Westduinpark in Den Haag, op weg naar het strand. Als dikke vrouw weet ze als geen ander hoe spannend een stranddag kan zijn. Een opmerking als 'walrus' hoort ze vaak. Vroeger wikkelde ze zich uit schaamte in een groot doek of T-shirt. Ook bleef ze tot haar nek in het water en vermeed ze een zittende houding. "Ik was bang dat mensen mijn rollen zouden zien."

Bij Stichting Dikke Vinger vond ze anderen met soortgelijke ervaringen. Gezamenlijk bedachten ze een stranddag voor dikke mensen. De organisatie, opgericht door en voor dikke mensen, zet zich in om ruimte te maken voor dikke mensen. Daar hoort ook het maken van 'vette pret' bij. "Dat betekent dat dikke mensen even niet bezig hoeven zijn met meningen en verwachtingen van anderen over hun lijf", vertelt Minnaard.

Bikini met panterprint

Even later is de kust in zicht. "Gelukkig is het minder druk dan verwacht," zegt Minnaard. Wanneer ze haar parasol op de lege ontmoetingsplaats uitklapt, kijkt ze af en toe wat ongemakkelijk om zich heen. Maar zodra de andere dikke mensen aankomen, gaat ook zij in bikini. Eén met panterprint. Ook de anderen schuwen bonte kleuren en opvallende motiefjes niet.

'We hoeven even niet bezig te zijn met meningen van anderen.' 'We hoeven even niet bezig te zijn met meningen van anderen.' Foto: Maartje Geels

Er is een groep van in totaal twintig dikke mensen. "Wie is dik? We vertrouwen erop dat mensen dat zelf aanvoelen. Gemiddeld is het vaak rond damesmaat 48", vertelt Minnaard. "Je kunt dan niet meer in stenen winkels kleren kopen. Een van de obstakels van het dik zijn."

Dat is weleens misgegaan. Twee jaar geleden nam iemand een dunne vriend mee, voor ondersteuning. Voor Minnaard en de andere aanwezigen voelde dat niet goed: "Het wordt opeens weer duidelijk dat je 'anders' bent."

Voor dunne mensen is het lastig te bevatten hoe pijnlijk het is om altijd met je gewicht te worden geconfronteerd. "Als ik bij de dokter kom voor een pijnlijke teen, begint hij over een maagverkleining", vertelt Minnaard. "Iedereen heeft het recht zijn lijf te accepteren, maar wij krijgen constant met gewichtsstigma te maken. We worden als vies en niet fit gezien."

Dunne mensen

"Als er dunne mensen bij zijn, sta ik altijd op scherp", vult Jenny Klijnsmit (48) aan. "Je weet niet wanneer er weer een opmerking over je gewicht komt." Zelfs bij vrienden merkt ze onbegrip: "Onlangs zei een vriendin: als je niet tevreden bent, dan doe je er toch wat aan." Maar Klijnsmit is twintig jaar bezig geweest met afvallen, nu wil ze ook gewoon plezier maken.

'We zijn gewoon plezier aan het maken. Dat had ik vroeger nooit gedurfd.' 'We zijn gewoon plezier aan het maken. Dat had ik vroeger nooit gedurfd.' Foto: Maartje Geels

Op het strand voelt ze zich extra kwetsbaar. Daarom vindt ze het fijn om onder mensen te zijn zoals zij. "Wij veroordelen elkaar niet. Als ik hier om me heen kijk, denk ik: iedereen is gewoon lekker dik."

Als de groep compleet is en iedereen het badlaken heeft neergelegd, vertrekken ze richting het water. Minnaard loopt voorop. "Prachtig toch", zegt ze, terwijl ze geëmotioneerd omkijkt. Af en toe staart een omstander naar het clubje. Maar de dikke mensen hebben het veel te druk met de strandbal overgooien en elkaar nat te spetteren. "We zijn gewoon plezier aan het maken. Dat had ik vroeger nooit gedurfd", zegt Minnaard.