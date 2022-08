De vluchtelingen die in de Zeelandhallen worden opgevangen klagen steen en been over hun onderkomen. Hun noodkreet is verwoord in een pamflet, dat in Goes verspreid is.

Het diepvriesvoedsel is oneetbaar, de douchegordijnen zijn zo vies dat je alleen maar kunt raden naar de oorspronkelijke kleur. Bij gebrek aan een airco is het óf snikheet óf te koud en er hangt een walgelijke geur in de hal, waarin de vluchtelingen op smalle stapelbedjes liggen waarin ze geen enkele privacy hebben. Van kleding wisselen is daarom 'een uitdaging', geven de opstellers van het pamflet aan.

Ook het aantal kranen is volgens de tijdelijke bewoners van de noodopvang te klein voor het aantal mensen dat in de Zeelandhallen wordt opgevangen. Foto: Kick Smeets

De zestien douches zijn krap en te weinig voor voor de driehonderd tijdelijke bewoners van de Zeelandhallen, geven ze aan. Bij de waterkranen (twaalf stuks) poetsen mensen niet alleen hun tanden, ook de afwas wordt daar gedaan. Er zou ook maar één zeeppompje zijn. Tot slot klagen ze ook over de algemene hygiëne en het gebrek aan mogelijkheden om zelf eten te bereiden.

Dan maar sluiten

De schrijvers zeggen lichamelijk en geestelijk te lijden onder de gevolgen van de erbarmelijke huisvesting. De locatie moet óf verbeterd worden óf gesloten, vinden zij.

"De gemeente komt regelmatig in de noodopvang in de Zeelandhalen. We zien dat de voorzieningen minimaal zijn", laat woordvoerder Pien Wildeman van de gemeente Goes weten. "Nu we denken over de verlenging van de noodopvang van een jaar tot 1 september 2023, hebben we aan het COA gevraagd om meer oog te hebben voor de leefbaarheid en de voorzieningen te verbeteren. Het gaat met name om meer toiletten en douches en betere bedden. Ook hebben we aandacht gevraagd voor de doorstroming. Die is nu erg langzaam. Sommige asielzoekers verblijven meer dan een half jaar in de noodopvang voor zij naar een regulier azc doorstromen. In een regulier azc zijn meer en betere voorzieningen."

Airco is geen standaard

Het Centraal Orgaan opvang asielzoekers (COA) bevestigt dat laatste. "Over het algemeen zijn de zaken daar op een iets ander niveau geregeld", aldus COA-woordvoerder Jan Scholten. De situatie in noodopvanglocaties als de Zeelandhallen wijkt niet af van andere noodopvanglocaties, zegt hij. Airco is daarin geen standaard installatie en zal ook niet worden aangebracht. Ook het gebrek aan privacy is een bekend probleem op locaties waar noodopvang is.

In overleg met de verhuurder van het pand wordt gekeken hoe een en ander kan worden aangepast. Wat het éne zeeppompje voor alle bewoners betreft geeft Scholten aan dat de bewoners geld krijgen om zelf zeep aan te schaffen. Ook worden de douches twee keer per dag schoongemaakt, zowel door een schoonmaakbedrijf als door bewoners zelf. Dat geldt ook voor de andere ruimtes. "De bewoners hebben ook een eigen verantwoordelijkheid om gemeenschappelijke ruimten schoon te houden."

De kranen voor persoonlijke verzorging en de afwas zijn in principe gescheiden, zegt Scholten. "Helaas valt niet altijd te voorkomen dat mensen de ruimte voor de afwas voor doeleinden gebruiken die daar niet voor zijn bedoeld." Dat er geen mogelijkheid is zelf eten te bereiden, heeft te maken met de brandveiligheid in het gebouw - zoals in bijna alle andere noodlocaties.

VluchtelingenWerk zegt de signalen te herkennen. Woordvoerder Nienke Toren: "Van deze hal kan je geen fatsoenlijke opvanglocatie maken. Rijk en gemeenten moeten er samen uitkomen, zodat er betere opvanglocaties komen. We spannen binnenkort ook een kort geding aan tegen het Rijk omdat de opvangomstandigheden in noodopvanglocaties door het hele land nu niet voldoen aan de wettelijke vereisten."